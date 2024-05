Las empresas se apoyan en el deporte tras las huelgas de Hollywood

Brock Purdy #13 de los San Francisco 49ers se prepara para tomar una jugada en el primer cuarto contra los Kansas City Chiefs durante el Super Bowl LVIII en el Estadio Allegiant el 11 de febrero de 2024 en Las Vegas, Nevada.

Los gigantes de los medios de comunicación confiaron en el deporte el año pasado cuando tenían que atraer a los anunciantes durante la semana de reuniones de Upfronts en un momento en que una huelga de Hollywood y los recortes de costos afectaron a su contenido y estrellas.

Este año, aunque las estrellas volvieron a aparecer en los escenarios después del fin de las huelgas, las presentaciones siguieron inclinándose más hacia el deporte que hacia los programas de guion.

La resaca de la pausa laboral del año pasado significó que algunas empresas de medios tenían menos series y películas para destacar durante sus presentaciones. Los recortes de costos de empresas como Disney y Warner Bros. Discovery tampoco ayudaron.

Los deportes en vivo siguieron siendo el favorito de las reuniones de Upfront, ya que sigue atrayendo a las audiencias más grandes y, por lo tanto, a la mayor cantidad de dólares publicitarios.

“Creo que [las empresas] se beneficiaron en términos de ganancias durante la huelga. Y creo que hubo vacilación para aumentar debido a todos los problemas de tratar de entender cómo el gasto en contenido realmente impulsaba el retorno”, dijo Tom Rogers, presidente ejecutivo de Oorbit Gaming and Entertainment y ex presidente de NBC Cable.

“Solía haber un tipo de automaticidad, donde se programaba una cierta cantidad de programas para la nueva temporada y era relativamente formulaico sin mucho sentido de poder entender cómo el contenido impulsaba la rentabilidad”, agregó.

Señaló dos cuestiones clave para las empresas de medios tradicionales: la disminución de la televisión tradicional y las tarifas crecientes que las empresas tienen que pagar para transmitir deportes en vivo.

“Si vas a mantener un nivel reducido de gasto en contenido, por definición, eso significa que tu programación de entretenimiento tiene que ser reducida”, dijo Rogers.

Escaso en entretenimiento

Una escena de la tercera temporada de Marvel’s Daredevil en Netflix.

Fuente: Netflix

Disney destacó avances de las próximas series de Disney+ “¡Agatha All Along!” y “Daredevil: Born Again”, pero para su red de cable FX, solo resaltó la próxima temporada de la popular serie “The Bear”, que también se transmite en Hulu. La empresa también anunció “The Golden Bachelorette”, la próxima entrega de la popular serie de reality en la cadena de televisión ABC.

Warner Bros. Discovery puso en primer plano series como “House of the Dragon” y “And Just Like That”, ambos spin-offs de series de HBO.

“Una sólida lista de contenidos, ya sea deportiva o de entretenimiento, es solo una pieza del rompecabezas, sin embargo,” dijo Amy Leifer, directora de ventas de publicidad de DIRECTV Advertising. “Con el crecimiento explosivo de la transmisión con publicidad, la experiencia televisiva moderna depende tanto del contenido como de los anuncios que lo respaldan”.

Algunas películas jugaron un papel importante en los Upfronts, especialmente después de que los servicios de transmisión como Peacock de NBCUniversal obtuvieron un impulso de éxitos de taquilla como “Oppenheimer” recientemente.

Comcast’s NBCUniversal se centró en la próxima película musical “Wicked” y en la renovación de algunas series originales de Peacock.

Se espera que la temporada de taquilla de verano, que va desde el primer fin de semana de mayo hasta el Día del Trabajo, disminuya alrededor de $800 millones este año a medida que la temporada presenta un flujo limitado e inestable de películas taquilleras. Esto sigue a un segundo trimestre que estuvo casi un 50% por debajo de las ventas de entradas vistas durante el mismo período del año pasado.

Se espera que el calendario de películas se acelere en el cuarto trimestre, con importantes títulos como “Joker: Folie a Deux” de Warner Bros., “Gladiator II” de Paramount, “Moana 2” de Disney Animation y “Wicked” de Universal llegando a los cines. Los calendarios de 2025 y 2026 tienen previsto recibir un impulso significativo en títulos, incluidas películas de importantes franquicias como Marvel, Star Wars, Batman, Super Mario Bros. y entradas de una tercera película de Avatar.

Mientras tanto, gigantes tecnológicos como Netflix y Amazon Prime Video que recientemente agregaron niveles más baratos con soporte de publicidad a sus plataformas de transmisión ingresaron a la semana de Upfronts a toda máquina, mostrando no solo deportes, sino también películas y series próximas.

Amazon, que ahora es dueño de MGM Studios, destacó las renovaciones y las próximas temporadas de series originales como “Mr. and Mrs. Smith”, “The Boys” y “The Summer I Turned Pretty”. El actor Jake Gyllenhaal anunció una secuela de “Roadhouse”, y Will Ferrell y Reese Witherspoon discutieron su película “You’re Cordially Invited”.

Por su parte, Netflix anunció la secuela de “Happy Gilmore” de Adam Sandler, así como una serie de otras series.

Dominio deportivo

Los anillos olímpicos colocados frente a la Torre Eiffel en celebración de que la capital francesa ganó el derecho de ser la sede de los Juegos Olímpicos de Verano 2024.

Sopa Images | Lightrocket | Getty Images

Una vez más, la NFL reinó suprema en la mayoría de las presentaciones de los Upfronts de este año.

La programación deportiva de eventos importantes desde los Juegos Olímpicos de Verano hasta la NBA, que atraen a las mayores audiencias de televisión y transmisión, y vastas cantidades de dólares publicitarios, también fueron partes clave de las presentaciones.

“A menudo escuchamos de los principales clientes que la importancia de comprar upfront ha disminuido fuera de asegurar ubicaciones en eventos deportivos en vivo”, dijo Mike Dupree, director de ingresos de Teads, una plataforma global de publicación premium. “El acceso a contenido de calidad en un mundo bajo demanda ha reducido la escasez que históricamente impulsaba el modelo upfront. Los eventos deportivos en vivo parecen ser la última bastión, como se demostró a través de las renegociaciones de derechos”.

NBCUniversal dedicó gran parte de su presentación a los próximos Juegos Olímpicos de Verano en París. La NFL jugó un papel en todas las presentaciones, incluida para el recién llegado al panorama de transmisión con publicidad, Netflix. Hizo quizás el mayor impacto deportivo durante la semana de Upfronts, cuando se anunció horas antes de su presentación que llegó a un acuerdo para transmitir juegos de la NFL en el Día de Navidad durante los próximos tres años.

Amazon presentó el Thursday Night Football, su segundo juego del Viernes Negro y un próximo juego de playoffs de comodines en enero, el primero de Prime.

“Este año, vimos a los gigantes de los medios apostando por grandes apuestas como ‘Wicked’, los Juegos Olímpicos y superestrellas del deporte como Jason Kelce para generar entusiasmo”, dijo Tim Hurd, vicepresidente de activación de medios en la agencia de marketing digital Goodway Group. “Hubo mucha emoción en torno al cambiante panorama de los deportes en vivo y aprovechar los deportes universitarios, los partidos de la NFL y los Juegos Olímpicos como parte de una experiencia omnicanal”.

Kelce, quien se retiró recientemente de la NFL después de 13 años con los Philadelphia Eagles, apareció en el upfront de Disney para anunciar que sería comentarista de ESPN a partir de esta temporada. Su aparición fue noticia, como él y su hermano Travis Kelce suelen hacer, cuando recogió a la estrella y creadora de “Abbott Elementary”, Quinta Brunson, durante el evento.

— Sarah Whitten contribuyó a este artículo.

Divulgación: Comcast es la empresa matriz de NBCUniversal y CNBC.

