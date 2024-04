Revisión de la cartera Localizador Journey Loc8 MagSafe: características y precio

Reseña de la Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder

Encontrar la cartera perfecta es un desafío, pero la Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder cumple casi todos los requisitos al actuar como un soporte para iPhone con Find My y MagSafe.

Los fabricantes de accesorios suelen enfrentarse al problema de encontrar un equilibrio entre características sin crear un tostadora frigorífico. Journey logró encontrar ese equilibrio con una cartera que ofrece varias funciones además de simplemente sostener tarjetas.

He luchado con el deseo contradictorio de querer una cartera minimalista mientras apoyo características como MagSafe y Find My. Resolver esto se ha manifestado en cosas como la cartera Snapback con un soporte integrado para AirTag o la cartera Veci MagSafe con AirTag.

El equilibrio más cercano de características resultó ser un bifaz de tamaño completo con una cartera MagSafe extraíble y espacio para un soporte de tarjetas AirTag. Es un compromiso que aún sacrifica la capacidad de encontrar cuando se usa la sección de MagSafe.

Por eso la Cartera Journey Loc8 llamó mi atención. Utiliza la red Find My de Apple, tiene MagSafe y es lo más minimalista posible dadas estas características.

Después de unos meses de uso, creo que he encontrado un nuevo favorito, aunque no sin diferentes compromisos.

Reseña de la Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder — Diseño y características

Journey no es la primera empresa en introducir una cartera MagSafe con bisagra. Sin embargo, es única porque incluye un rastreador de la red Find My.

Reseña de la Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder: Un diseño con bisagra divide la cartera y la tecnología

Está hecha de cuero vegano resistente al agua que puede contener cinco tarjetas. La amplia apertura en el frente sostiene tres tarjetas, y hay dos ranuras en el interior.

La cartera está dividida por la mitad por una bisagra lo suficientemente fuerte como para sostener el iPhone al usar la cartera como soporte. Dado que el iPhone puede unirse mediante MagSafe, puede colocarse en orientación vertical u horizontal mientras se mantiene en posición vertical.

La Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder recibe su nombre de la segunda mitad del dispositivo. Este lado no contiene tarjetas, en cambio, alberga la tecnología de rastreo Find My, el altavoz, la batería, el cargador y los imanes MagSafe.

Reseña de la Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder: El botón de emparejamiento está a la izquierda del pad de carga

Un botón que se utiliza para emparejar está oculto en la parte inferior izquierda. La batería interna se recarga mediante un pequeño conector magnético de cuatro pines.

Separar los componentes de esta manera probablemente evita problemas de sobrecalentamiento o interferencia magnética. Las tarjetas son fáciles de acceder desde los compartimentos dedicados de un lado, mientras que toda la tecnología permanece en el otro.

La calidad de construcción es bastante agradable, comparable a la Cartera MagSafe de Apple o la de Veci. El cuero vegano es suave al tacto, y el logo está oculto donde están los imanes, por lo que no es visible cuando está colocado.

Tamaño y peso

La Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder parece tenerlo todo — MagSafe, Find My y un soporte para iPhone. Sin embargo, no es la cartera minimalista perfecta gracias a su tamaño.

Reseña de la Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder: Tamaño intermedio y repleto de características

Cuando se elige una cartera, algunos compromisos deberán hacerse en tamaño o tecnología. Personalmente, me encantaría ver una cartera lo más delgada posible diseñada sin bisagra pero manteniendo Find My y MagSafe.

Dicho esto, la bisagra y el diseño de dos mitades al menos tienen un propósito funcional. Es por eso que estoy dispuesto a comprometerme con el grosor y el peso.

Por fines de comparación, pesé varias carteras que tenía a mano. Los pesos representan la cartera más un AirTag o un soporte para AirTag según corresponda. La Cartera MagSafe de Apple no tiene espacio para ninguno.

Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder — 80g

Cartera Snapback, sin MagSafe con AirTag — 22g

Cartera Veci, MagSafe con AirTag — 38g

Bifaz Veci 2 en 1, con MagSafe, AirTag, soporte para AirTag — 156g

Cartera MagSafe de Apple, sin AirTag — 32g

Teniendo en cuenta estas mediciones, está claro que la cartera de Journey se encuentra en algún punto intermedio.

No es tan versátil como la bifaz Veci 2 en 1, pero también tiene la mitad del peso. No es tan ligera como la cartera Snapback, pero tiene MagSafe y un soporte.

Reseña de la Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder: Las carteras competidoras necesitan un AirTag para Find My

Para reiterar, cuando una empresa de carteras pueda encontrar una manera de tener MagSafe y Find My en una cartera diseñada como la cartera MagSafe de Apple, es probable que sea un producto perfecto. La opción de Journey es una entrada interesante en el mercado y un poco más grande de lo que me gustaría, pero no tan masiva ni pesada como una bifaz completa.

Tiene aproximadamente media pulgada de grosor, el doble del grosor de la Cartera de Apple. Eso no es un grosor terrible, pero sobresale en un bolsillo delantero.

Utilizando la Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder

La Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder puede tener un nombre largo, pero hace lo que dice. Tiene una conexión MagSafe fuerte, actúa como un excelente soporte de iPhone siempre contigo, se puede encontrar con Find My y sostiene tarjetas.

Reseña de la Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder: Un soporte portátil

El Find My que ofrece es básico ya que la Cartera Journey no tiene Ultra Wideband. Los accesorios de terceros en Find My tienen una acción de “obtener instrucciones” en la aplicación Find My, no una acción de “Buscar”.

Dependiendo de dónde esté la cartera, esta versión de Find My puede llevarte a unos pocos metros como mínimo o a una cuadra en el máximo. Afortunadamente, deberías recordar donde estabas en esa área para reducir la búsqueda.

Si la cartera todavía no se puede encontrar, puede emitir un sonido de 90 decibeles siempre que estés dentro del alcance de Bluetooth. El sonido es una especie de trino alegre, similar a tonos de llamadas clásicos.

Reseña de la Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder: Find My integrado

La batería interna que alimenta el sistema Find My y el altavoz necesita ser recargada aproximadamente cada seis meses. Es un cargador propietario, por lo que mantenerlo en algún lugar obvio, como una mesita de noche, es importante para evitar pérdidas.

Suelo mantener la cartera en mi bolsillo hasta que estoy en algún lugar, como un restaurante o una tienda de comestibles, donde se necesita la cartera. Luego la saco y la coloco en el iPhone.

Utilizar la Cartera Journey en lugar de algo como la Veci 2 en 1 se adapta mejor a mi estilo de vida. No llevo efectivo y solo necesito como máximo dos tarjetas, pero la tarjeta de débito adicional a veces es útil.

Una cartera de utilidad llena de funciones

Journey tiene un interesante ecosistema de productos compatibles con Find My como la cartera Loc8. Su capacidad para explorar diferentes formas para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios la convierte en una buena elección para los clientes.

Reseña de la Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder: Un ecosistema Find My

También he recibido la Cartera Passport Journey, la Tarjeta Finder y el Colgante Finder. Si bien ninguno tiene tanta capacidad como un AirTag, llenan un espacio de producto que de otra manera estaría vacío.

La Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder será mi cartera preferida por un tiempo, pero si quiero ser más formal, podría usar la Veci 2 en 1 con una Tarjeta Finder de Journey. Esa es la naturaleza de tener un ecosistema como el de Journey — no estás limitado a un solo producto o forma como te obliga a ser un AirTag de Apple.

Comprar una cartera es una decisión muy personal. No puedo decir que la cartera de Journey sea una gran elección para todos, pero es una excelente cartera que cumple todas sus características anunciadas de manera excelente.

Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder – Ventajas

Tiene varias funciones y las realiza bien

Buen diseño, imanes resistentes, altavoz fuerte de Find My

Contiene hasta cinco tarjetas

Muchas funcionalidades para su tamaño

Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder – Desventajas

El doble de gruesa que otras opciones debido a características adicionales

Se recarga a través de un conector propietario cada seis meses — peligro de perder el cable

Calificación: 4 de 5

Journey tiene una gran cartera con la Loc8. Ofrece muchas características en un factor de forma compacto que aún puede ser demasiado grande para algunos.

Dónde comprar la Cartera Journey Loc8 MagSafe Finder