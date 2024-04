Revisión de iCloud Keychain: ¿Qué tan bueno es el administrador de contraseñas de Apple?

A simple vistazoClasificación del experto

ProsGratis y integradoAutocompletar contraseñasSincronización entre tus dispositivos AppleContrasNo es ideal para dispositivos no AppleCarece del pulido de sus competidoresNuestro veredicto

El gestor de contraseñas de Apple tiene suficientes características y medidas de seguridad para satisfacer a la mayoría de los usuarios. Además, está integrado directamente en el sistema operativo. Probablemente ya lo estés usando y ni siquiera lo hayas notado.

Parte de iCloud: Gratis en el plan de 5GB

Los gestores de contraseñas se han vuelto muy populares recientemente, con la capacidad de una aplicación para recordar todos tus detalles de inicio de sesión y completarlos automáticamente siendo de gran ayuda. Pero los productos de Apple vienen con un gestor de contraseñas integrado en el sistema operativo: iCloud Keychain. Entonces, ¿cómo se compara con algunos de la competencia y es seguro quedarse con la oferta gratuita de Apple en lugar de pagar por otro servicio de suscripción?

Software y características

Integrado en macOS, iOS y iPadOS

Autocompletar contraseñas

Sin aplicación dedicada

iCloud Keychain es un poco diferente a otros gestores de contraseñas populares como Dashlane y 1Password, ya que no tiene una aplicación independiente en el iPhone, iPad ni una aplicación de escritorio en Mac. En cambio, forma parte del sistema operativo en sí, y por lo tanto se puede encontrar en la sección de iCloud de Ajustes/Ajustes del sistema.

Aunque una aplicación mejorarían algo la experiencia, iCloud Keychain aún tiene una buena selección de herramientas estándar que se encuentran en otros gestores de contraseñas (lee nuestra selección de los mejores gestores de contraseñas para Mac e iPhone). Puedes guardar los detalles de inicio de sesión de tus diferentes cuentas, los detalles de tarjetas de crédito para pagos, contraseñas de Wi-Fi, y sincroniza tus datos de Correo, Contactos, Calendario y Mensajes para que tu iPhone, iPad y Mac se mantengan actualizados entre sí.

Si estás comprometido con el universo de Apple, entonces iCloud Keychain puede administrar silenciosamente todos tus datos seguros en segundo plano. En el Mac puedes crear contraseñas, editarlas, y ser advertido si alguna ha aparecido en violaciones de seguridad o se ha reutilizado demasiadas veces para seguir siendo segura.

Al igual que la mayoría de los gestores de contraseñas, iCloud Keychain puede ayudarte a crear contraseñas complejas para reemplazar la combinación de tu cumpleaños y el nombre de tu primera mascota. No es tan avanzado como algunos rivales, que te permiten especificar la longitud de las contraseñas y si incluyen números, letras en mayúsculas, o caracteres especiales. iCloud Keychain sí ofrece la capacidad de eliminar caracteres especiales (lo cual es un requisito de algunos sitios), pero eso es más o menos el alcance del control que tienes sobre la nueva contraseña.

En el iPhone tienes la capacidad de hacer que el servicio cree una contraseña aleatoria, compleja, pero no tienes control sobre el resultado. Estas se almacenan en un lugar diferente a la sección de iCloud de Ajustes, así que tendrás que buscar la opción Contraseñas en la página de Ajustes generales.

El servicio también soporta Passkeys, que están empezando a reemplazar las contraseñas, por lo que tal vez esa sea la mejor opción. Además, si el sitio/servicio en el que estás ingresando los detalles permite códigos de verificación de varios factores, iCloud Keychain te ayudará a configurarlos y guardarlos de forma segura en tu dispositivo.

No hay duda de que hay una impresionante selección de características y conveniencia con iCloud Keychain, aunque la interfaz se siente antigua y no muy bien pensada cuando se compara con las ofertas pulidas de Dashlane y 1Password. Además, y este es un gran problema, si quieres usar dispositivos Windows o Android, hacer que iCloud Keychain funcione con ellos no es tan intuitivo como en los dispositivos de Apple. Hay una aplicación de Contraseñas de iCloud para ambas plataformas, pero en este punto se siente como un esfuerzo simbólico en comparación con los gestores de contraseñas de pago.

Seguridad y cifrado

Cifrado de extremo a extremo AES de 256 bits

Zero knowledge (Apple no puede ver tus contraseñas)

Soporta autorización de múltiples factores

Como era de esperar con Apple, la seguridad en iCloud Keychain es muy sólida. El servicio utiliza cifrado AES de 256 bits, que es el mismo que encontrarás en la mayoría de las principales aplicaciones de gestión de contraseñas. Tus datos están cifrados mientras se almacenan en tu dispositivo y durante la transmisión a través de la web (para iniciar sesión en sitios, etc.), por lo que debería estar protegido de cualquier hacker que intente recopilar tus contraseñas. De hecho, Apple opera un sistema de conocimiento cero, por lo que ni siquiera puede ver tus contraseñas.

Como se mencionó anteriormente, también hay soporte para passkeys y autorización de múltiples factores, todo lo cual está protegido aún más por las biometrías (Face ID y Touch ID) que ya mantienen seguro tu dispositivo.

No obtienes la monitorización de la dark web que es una característica en varios rivales, ni la VPN que viene con Dashlane, pero como iCloud Keychain es gratuito, siempre puedes invertir en esta última si deseas aumentar la seguridad de tu vida en línea. Echa un vistazo a nuestras selecciones de las mejores VPN para Mac y mejores VPN para iPhone para ver qué servicios recomendamos.

También puedes leer nuestro cuadro de mejor gestor de contraseñas para Mac e iPhone para ver con qué se enfrenta iCloud Keychain.

Precio y disponibilidad

iCloud Keychain viene gratis con cada iPhone, iPad y Mac, ya que es parte del sistema operativo en todas esas plataformas. Sin embargo, el soporte para passkeys es una nueva característica y requiere iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16, o posterior.

Si quieres aprovechar al máximo el servicio de iCloud, querrás inscribirte en uno de los planes premium que te brinden más almacenamiento, así como acceso a iCloud Private Relay y Hide My Email. Puedes leer acerca de los planes de almacenamiento de iCloud para ver qué se ofrece.

¿Debería usar iCloud Keychain?

Si solo usas productos de Apple, y planeas hacerlo en los próximos años, entonces iCloud Keychain es un servicio bastante tentador. Cuenta con buena seguridad, está integrado en el sistema operativo de tus dispositivos, e integra perfectamente con la forma en que utilizas tu iPhone, iPad o Mac.

No tiene el pulido ni las opciones ampliadas de algunos de los gestores de contraseñas de pago, pero si buscas algo simple, fácil de usar y que signifique que nunca tengas que recordar más de una contraseña (tu ID de Apple), entonces definitivamente vale la pena probarlo. De hecho, probablemente ya lo estás usando y ni lo sabes. Así de fácil es de usar.