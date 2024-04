Apple renueva “For All Mankind” y anuncia nueva serie derivada “Star City”

Apple renueva el aclamado drama espacial “For All Mankind” para la quinta temporada a nivel mundial y anuncia la nueva serie derivada “Star City”

La emocionante nueva serie derivada de Sony Pictures Television y Apple explora el mundo del programa espacial soviético, y proviene de los galardonados creadores de “For All Mankind” Ben Nedivi, Matt Wolpert y Ronald D. Moore

Tras su aclamada cuarta temporada, que ha sido elogiada como “el mejor programa escrito en toda la televisión” y “ciencia ficción superior,” la exitosa y premiada serie de drama espacial de Apple TV+, “For All Mankind,” ha conseguido una renovación para la quinta temporada. Además, Apple TV+ y los creadores de “For All Mankind,” Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi, ampliarán el universo de “For All Mankind” con una nueva serie derivada, “Star City,” que será dirigida por Nedivi y Wolpert. Ambas series son producidas para Apple TV+ por Sony Pictures Television.

“Nuestra fascinación por el programa espacial soviético ha crecido con cada temporada de ‘For All Mankind,'” dijeron los productores ejecutivos Wolpert y Nedivi. “Cuanto más aprendíamos sobre esta ciudad secreta en los bosques a las afueras de Moscú donde trabajaban y vivían los cosmonautas y ingenieros soviéticos, más queríamos contar esta historia del otro lado de la carrera espacial. No podríamos estar más emocionados de seguir ampliando el universo de la historia alternativa de ‘For All Mankind’ con nuestros socios en Apple y Sony.”

“Con cada nueva temporada, ‘For All Mankind’ continúa construyendo un mundo fascinante y capturando audiencias globales a través de una narración de alta calidad que ha sido tan hábilmente desarrollada por Ron, Matt y Ben,” dijo Matt Cherniss, jefe de programación de Apple TV+. “Hay mucho por explorar, y nosotros, junto con nuestros socios en Sony, no podemos esperar para sumergirnos en este próximo capítulo del absorbente universo de ‘For All Mankind’.”

Una expansión sólida del universo de “For All Mankind,” “Star City” es un thriller propulsor y paranoico que nos lleva de vuelta al momento clave en el relato alternativo de la carrera espacial, cuando la Unión Soviética se convirtió en la primera nación en enviar un hombre a la luna. Pero esta vez, exploramos la historia desde detrás de la Cortina de Hierro, mostrando la vida de los cosmonautas, los ingenieros y los oficiales de inteligencia incorporados entre ellos en el programa espacial soviético, y los riesgos que todos tomaron para impulsar a la humanidad hacia adelante. “Star City” es creado por Wolpert, Nedivi y Moore. Nedivi y Wolpert ejercen como showrunners y productores ejecutivos junto a Moore y Maril Davis de Tall Ship Productions.

Desde su debut global, “For All Mankind” ha sido ampliamente aclamado como “uno de los mejores programas de televisión,” y la cuarta temporada mantiene una puntuación perfecta de 100% Certified Fresh en Rotten Tomatoes.

“For All Mankind” es creado por el ganador del premio Emmy Moore, y los nominados al Emmy Wolpert y Nedivi. Wolpert y Nedivi sirven como showrunners y productores ejecutivos junto a Moore y Davis de Tall Ship Productions, así como David Weddle, Bradley Thompson, Seth Edelstein y Kira Snyder. “For All Mankind” es producido para Apple TV+ por Sony Pictures Television.

La última temporada de “For All Mankind” llevó a la serie al nuevo milenio. En los ocho años desde la temporada tres, Happy Valley ha expandido rápidamente su presencia en Marte convirtiendo antiguos enemigos en socios. Ahora es 2003, y el foco del programa espacial se ha centrado en la captura y extracción de asteroides extremadamente valiosos y ricos en minerales que podrían cambiar el futuro tanto de la Tierra como de Marte. Sin embargo, las tensiones latentes entre los residentes de la ahora extensa base internacional amenazan con deshacer todo lo que están trabajando por lograr.

Todas las temporadas de “For All Mankind” están disponibles para transmisión global en Apple TV+.

