Graeme McCormick se retira de la carrera por el liderazgo del SNP, allanando el camino para John Swinney | Noticias de política

Graeme McCormick se ha retirado de la carrera para convertirse en líder del SNP y en su lugar ha respaldado al rival John Swinney como próximo primer ministro de Escocia. La decisión del Sr. McCormick de no seguir con una candidatura a liderazgo deja a Mr. Swinney como el único candidato oficial después de que Humza Yousaf anunciara que se retiraba. El Sr. Yousaf dijo que renunciaba la semana pasada después de decidir poner fin al acuerdo de reparto de poder con el Partido Verde Escocés. En una declaración compartida con Sky News, el Sr. McCormick, un activista del partido, dijo que había tenido una “conversación larga y fructífera” con el Sr. Swinney, añadiendo que había “cumplido el umbral establecido por las reglas del partido”. “John y yo coincidimos en los desafíos a los que se enfrentan el SNP, nuestro gobierno y nuestra gente, y exploramos nuevas ideas sobre una serie de temas que estoy seguro, a medida que se van desarrollando, inspirarán a los activistas tanto dentro del SNP como en el movimiento independentista en las próximas semanas y meses”, dijo. “Este es un nuevo comienzo para nuestros miembros y nuestros políticos, y estoy seguro de que la determinación de John de lograr la independencia será recompensada en las próximas elecciones generales. Por lo tanto, he concluido que no procederé con mi nominación para líder del partido, sino que apoyaré la nominación de John Swinney como líder del partido y primer ministro de Escocia.”

Significa que el partido evitará una contienda de liderazgo de tres semanas, que se habría desencadenado si el Sr. McCormick no hubiera cedido el paso y recibido las 100 nominaciones requeridas. A menos de una sorpresa, Swinney se convertirá en líder mañana.

El establecimiento del SNP está respirando tranquilo después de que un retador sorpresa cancelara. El miembro de base Graeme McCormick ha sido una molestia para la jerarquía del partido durante mucho tiempo, pero la verdad es que nunca tuvo oportunidad de convertirse en líder. Al parecer, estaba recogiendo las 100 firmas requeridas de miembros del partido en su tablero en un mitin independentista en Glasgow el sábado. No puede ser más de base que eso. Su movimiento para desencadenar una contienda habría retrasado la inevitable victoria de Swinney, pero habría obligado al partido a pasar tres semanas más debatiendo internamente. Habría sido difícil (y embarazoso) para el Sr. Swinney y compañía al intentar reunir un partido dividido. El Sr. McCormick dijo a Sky News que tuvo una conversación con el Sr. Swinney el domingo, y parece que llegaron a algún tipo de acuerdo. Muchos verán esto como una pequeña victoria diplomática para el próximo primer ministro, ya que utiliza el poder suave para salvar el honor del SNP. A menos de una sorpresa, el Sr. Swinney se convertirá en líder mañana y primer ministro de Escocia el martes, mientras Humza Yousaf empaca sus maletas y se dirige hacia la misma puerta por la que hace unas semanas echó a los Verdes.

Anteriormente el domingo, el Sr. Swinney advirtió a posibles desafiantes que no participaran en la carrera, diciendo que retrasaría al partido en “reconstruirse”. “Mi candidatura para convertirme en líder del SNP ha recibido un apoyo muy, muy completo dentro del SNP. He enviado un mensaje que se trata de unificar al SNP para fortalecer nuestro partido y ganar la independencia escocesa”, dijo a Trevor Phillips de Sky. “Creo que es necesario ya que el SNP no es tan cohesionado hoy como necesita ser el partido, y mi campaña ha atraído un apoyo muy amplio. Así que creo que el SNP tiene la oportunidad de comenzar a reconstruirse a partir del difícil período que hemos tenido bajo mi liderazgo y, francamente, me gustaría seguir con eso tan rápidamente como pueda porque cada día que pasamos en una contienda interna, de la que probablemente todos conocemos el resultado, retrasamos la capacidad del SNP para comenzar su reconstrucción y quiero hacerlo lo más rápido posible.”