Rally Real de Reel Ram: La mitología y la política se entrelazan | Noticias de la India

MEERUT: Desde los callejones estrechos de Mairashtra (el nombre antiguo de Meerut) hasta las bulliciosas calles de la ciudad moderna, Arun Govil, instantáneamente reconocible como ‘Lord Ram’ gracias a la popular serie de TV de Ramayan en los años 80, salta de un coche de lujo y sube a un camión decorado, a veces caminando por las calles congestionadas para encontrarse con la gente en sus puertas. Los más devotos se acercan para tocar sus pies.

En la mayoría de las áreas, las banderas del BJP ondean, los pétalos de caléndula alfombran el suelo y los cantos religiosos, en su mayoría ‘Jai Shri Ram’, resuenan desde altavoces montados en vehículos. La multitud que se alinea en la mayoría hindú Suraj Kund Road tienen sus teléfonos móviles listos para capturar su propio momento de ‘Ramayan’ mientras Govil les saluda desde el camión, agachándose ocasionalmente para esquivar los cables eléctricos en las inmediaciones de la ciudad amurallada.

Kamal Dutt Sharma, un funcionario del BJP que acompaña a Govil en el camión, emite una nota de cautela en el sistema de megafonía. “Bijli ke taaron se koi dosti nahi… in taaron se bachkar chalein (Estos cables no son amigos de nadie. Por favor, manténgase alejado de ellos).”

Los niños corren junto al camión, que está adornado con fotografías de Govil vestido como Ram. Le ofrecen dulces y le entregan un arco y una flecha decorativos. El ‘matador de demonios’ retrocede la flecha y apunta el arco hacia una localidad conocida como Ravan ka sasural (el hogar de la esposa de Ravan, Mandodari, que se cree está en Meerut). Cuando la flecha es lanzada, el área resuena con los cantos de ‘Jai Shri Ram’.

Arun Chandraprakash Govil (72) ha regresado a su janmabhoomi para postularse a las elecciones, impulsado por la consagración del ídolo de Ram Lalla en Ayodhya a principios de este año. “Meerut es mi nuevo karmabhoomi”, le dice a TOI. Acompañado por los actores Deepika Chikhlia y Sunil Lahri, que interpretaron a su esposa Sita y hermano Lakshman, respectivamente, en el show, Govil ejerce la magia de Ramayan antes de la próxima segunda fase de las elecciones que cubren ocho escaños del oeste de Uttar Pradesh.

A pesar del espectáculo orquestado, hay opiniones diversas sobre las perspectivas de Govil. Atascado en un atasco de tráfico serpenteante detrás de su camión, el conductor de auto Amit Kumar ofrece un relato de advertencia sobre el carisma fugaz de los actores. “En 2006, la actriz Nagma, también había causado una euforia similar como candidata del Congreso. Ella era realmente hermosa, pero no pudo ganar en Meerut. Creo que también perdió su depósito. Si el aura de Ram se traduce en votos para Govil está por verse”, dice.

Por el contrario, el comerciante Ashutosh Gupta percibe a Govil como el poderoso rostro del Hindutva del BJP, fortalecido por el apoyo del PM Modi. “Es una ola del BJP, como todos podemos ver. Govil es nuevo en la política, pero lo respalda Modiji. Él y nosotros no debemos preocuparnos”, dice, dejando en claro de qué lado de la cerca política está.

En medio de las multitudes entusiastas, el transeúnte Aftab Ansari permanece indiferente, buscando una escapatoria de la “locura”. Negociando apresuradamente su camino a través de las aglomeraciones, no deja de caminar ni siquiera cuando dice: “Arre sahab, mere liye to bas yahaan se nikalna hi behtar hai (Salir de aquí es mi prioridad en este momento)”.

Sin embargo, una cosa está clara: Los desafíos se ciernen sobre Govil, y la contienda no será un paseo en el parque. Con el SP postulando a Sunita Verma, una dalit y ex alcaldesa de Meerut, y la ausencia de un candidato musulmán, la dinámica ha cambiado significativamente.

El analista Puneet Sharma subraya la importancia de los votos de minorías y dalits, resaltando la batalla cuesta arriba de Govil. “Con la candidatura de Sunita, no hay división en los votos musulmanes ya que ningún partido importante ha nominado ningún candidato de la comunidad minoritaria”, dice.

“El distrito electoral de Meerut-Hapur tiene seis lakh musulmanes y tres lakh dalits en la lista de votantes, constituyendo juntos el 50% del electorado. Además, hay 1.3 lakh votos OBC. Mientras tanto, Devratt Tyagi del BSP atraerá votos Tyagi Brahmin”, dijo Puneet Sharma, residente de Meerut.

Sharma, también advierte contra predecir la victoria de Govil como un hecho consumado. “¿Recuerdan la última elección? Rajendra Aggarwal del BJP aseguró la victoria por un margen mínimo de más de 4.000 votos contra el candidato musulmán del BSP, Yaqub Qureshi. Govil enfrenta un desafío formidable”, concluye.

Enlace de la fuente