Apple Vision Pro es “uno de los mayores avances hacia la adopción generalizada” de los auriculares de realidad virtual, dice un desarrollador de juegos de alto perfil.

El Apple Vision Pro podría ser el visor de realidad mixta de consumo más caro que se puede comprar en este momento, pero también podría ser el más importante. Al menos, eso es lo que piensa un desarrollador de juegos.

A pesar de costar al menos $3,499 y actualmente solo estar disponible para comprar en un solo país, el CEO de Alchemy Labs, desarrollador de Job Simulator, Andrew Eiche, cree que es clave para despertar el interés de la gente por los visores.

Se espera que Apple lance el Apple Vision Pro a nivel mundial más temprano que tarde y eso bien podría ayudar a demostrar el punto de Eiche de que la computadora espacial es “uno de los mayores avances hacia la adopción masiva” de este tipo de dispositivos.

Un gran avance

Eiche habló con GamesIndustry.biz cuando la atención se centró en la costosa primera incursión de Apple en el mundo de los dispositivos de realidad aumentada y virtual, y el CEO cree que el Apple Vision Pro tiene una ventaja clave: la falta de fricción.

“Creo que todavía hay muchas cosas que tenemos que descubrir para llegar allí”, dijo Eiche al discutir la industria de los juegos de realidad virtual y el Apple Vision Pro. “Pero en cuanto a la fricción, que es una de las cosas más importantes que combatimos en XR… Es uno de los dispositivos con menos fricción”, explicó. “Te lo pones, no hay configuración de habitación, no te está gritando que dibujes círculos o lo que sea, simplemente ejecuta las aplicaciones. No hay cautelas al respecto.” El CEO también señaló que el visor maneja su propia configuración automáticamente, incluido el ajuste de sus lentes.

Aunque Eiche tiene razón en cuanto a la barrera de entrada en términos de uso del Apple Vision Pro, hay una pega difícil de pasar por alto: su precio. Afortunadamente, se cree que Apple está trabajando en una versión más barata del visor, pero no se espera que se lance pronto.

