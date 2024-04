Jeremy Hunt elogia a William Wragg por su valiente disculpa después de admitir haber compartido los números de teléfono de los diputados con un contacto de aplicación de citas | Noticias de Política

El canciller ha elogiado al diputado conservador William Wragg por ofrecer una disculpa “valiente y sincera” después de admitir a The Times que compartió los números de teléfono personales de los diputados con alguien que conoció en una aplicación de citas.

Jeremy Hunt dijo que la noticia había sido una “gran preocupación”.

Esto ocurre después de que Scotland Yard confirmara que se encontraba en contacto con la Policía de Leicestershire y la seguridad parlamentaria “siguiendo la denuncia de mensajes no solicitados a miembros del parlamento”.

“Evaluaremos cualquier informe que se nos presente”, agregó la Policía Metropolitana.

Hablando con periodistas en Guildford, el Sr. Hunt dijo: “El diputado involucrado ha ofrecido una disculpa valiente y sincera, pero la lección aquí para todos los diputados es que necesitan ser muy cuidadosos con la ciberseguridad, y de hecho es la lección para los miembros del público también porque esto es algo con lo que todos tenemos que lidiar en nuestra vida diaria.”

Últimas noticias políticas:

Se informó que un ministro en funciones, algunos diputados, personal de partidos y periodistas políticos estaban entre los que recibieron mensajes no solicitados de dos usuarios desconocidos de WhatsApp.

Un portavoz de la Policía de Leicestershire dijo que estaban investigando un informe de comunicaciones maliciosas después de que se enviara un número de mensajes no solicitados a un diputado de Leicestershire el mes pasado.

El Sr. Wragg, de 36 años, quien previamente anunció que renunciaría en las próximas elecciones, también recibió apoyo del diputado conservador Mark Garnier, quien dijo que había mostrado “madurez y sentido común”.

Mr Garnier told Sky News: “I think everybody would accept, including William, that he’s made a mistake, but I think William has come forward in a very dignified way to make a statement about this to The Times.

“It’s far better that somebody recognises their mistakes rather than tries to hide behind it.”

He said Mr Wragg, who is also the vice chairman of the 1922 committee of backbench Conservative MPs, had shown “maturity and common sense” by “coming forward in order to try and help as best he probably can”.

