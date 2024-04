Quordle hoy – pistas y respuestas para el miércoles, 1 de mayo (juego #828)

Es un nuevo mes, pero el mismo Quordle de siempre, ofreciendo el desafío habitual de puzzles de palabras diabólicamente difíciles. No encontré el de hoy demasiado complicado, pero tal vez tú sí, así que sigue leyendo si necesitas pistas.

ADVERTENCIA DE SPOILERS: A continuación encontrarás información sobre el Quordle de hoy, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Tu experto en Quordle

Marc McLaren

Director Global en Jefe

Quordle hoy (juego #828) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en el Quordle de hoy?

• El número de vocales diferentes en el Quordle de hoy es 4*.

* Ten en cuenta que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

Quordle hoy (juego #828) – pista #2 – letras repetidas

¿Alguna de las respuestas del Quordle de hoy contiene letras repetidas?

• El número de respuestas del Quordle que contienen una letra repetida hoy es 2.

Quordle hoy (juego #828) – pista #3 – letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en el Quordle de hoy?

• No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparece entre las respuestas del Quordle de hoy.

Quordle hoy (juego #828) – pista #4 – letras iniciales (1)

¿Algunos de los acertijos del Quordle de hoy comienzan con la misma letra?

• El número de respuestas del Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 2.

Si solo quieres conocer las respuestas en este punto, simplemente desplázate hacia abajo. Si no estás listo aún, aquí tienes una pista más para facilitarte las cosas:

Quordle hoy (juego #828) – pista #5 – letras iniciales (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas del Quordle de hoy?

• R

• S

• P

• P

Listo, las respuestas están a continuación, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE MÁS SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle hoy (juego #828) – las respuestas

Las respuestas al Quordle de hoy, juego #828, son…

Este fue un rompecabezas de Quordle relativamente sencillo para mí, pero tal vez no para ti. Algunas de las palabras – PARRY y POSSE – tienen letras repetidas, y SYNOD tiene una estructura poco común con una Y en el inicio entre la S y la N. Ninguna me causó problemas reales gracias a mis tres palabras iniciales, STARE, DOILY y PUNCH, que me dieron todas las letras necesarias para resolver el cuarteto de palabras de hoy. No es la forma más espectacular de jugar, pero funciona para mí…

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Secuencia diaria hoy (juego #828) – las respuestas

Las respuestas al Daily Sequence de hoy, juego #828, son…