Futuros del Dow Jones: Mercado de Valores se desploma ante la Reserva Federal; Amazon sube tarde mientras AMD y Super Micro caen.

Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Amazon.com (AMZN), Super Micro Computer (SMCI) y Advanced Micro Devices (AMD) encabezaron las principales ganancias, mientras que el anuncio de la reunión de la Fed está programado para la tarde del miércoles.

El intento de rally en el mercado de valores retrocedió bruscamente, ya que un índice de costos laborales calientes elevó nuevas preocupaciones sobre la inflación. Los principales índices están alcanzando resistencia, a la espera de la reunión de la Fed, así como de grandes ganancias y datos económicos.

Eli Lilly (LLY) subió en ganancias el martes, coqueteando brevemente con una entrada temprana. Tesla (TSLA) retrocedió debido a nuevos recortes de personal, pero aún se mantiene fuerte en la última semana.

Después del cierre, Amazon subió ligeramente en ganancias a pesar de un pronóstico débil. Las acciones de Super Micro y AMD se desplomaron en una acción volátil. Los resultados y el pronóstico de Super Micro y AMD son clave para los fabricantes de chips de inteligencia artificial como Nvidia (NVDA).

TransMedics (TMDX), Powell Industries (POWL) y Pinterest (PINS) también informaron tarde. Las acciones de TransMedics se dispararon en ganancias, saliendo de una base. Las acciones de PINS se dispararon, superando la línea de 50 días y una línea de tendencia, cerca de la parte superior de una nueva base. Powell Industries, que es otra jugada relacionada con la IA, subió por encima de la línea de 50 días con resultados impresionantes.

Las acciones de Nvidia y Eli Lilly están en el IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia y TransMedics están en el IBD 50. Las acciones de Nvidia y SMCI están en el IBD Big Cap 20. Eli Lilly fue la IBD Stock Of The Day el martes.

El video incrustado en el artículo discutió la acción del mercado del martes y revisó a Eli Lilly, Modine Manufacturing (MOD) y Constellation Energy (CEG).

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 disminuyeron un 0,15%. Los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 0,3%.

Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Reunión de la Fed, Datos Económicos

La Reserva Federal concluye su reunión de dos días el miércoles, con la declaración de política programada para las 2 p.m. ET. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará a las 2:30 p.m. Se espera que Powell y la Fed señalen que no hay prisa por reducir las tasas, tal vez incluso esperando hasta el próximo año.

El miércoles está repleto de datos económicos. El informe de empleo de abril de ADP está programado para las 8:30 a.m. ET. A las 10 a.m., se publicarán el índice de fabricación ISM de abril, así como el informe JOLTS de marzo y el gasto en construcción.

El viernes se avecina el informe de empleo de abril.

Únase a los expertos del IBD mientras analizan acciones líderes y el mercado en IBD Live

Rally del Mercado de Valores

El intento de rally en el mercado de valores fue cauto con las ganancias durante la noche y antes del anuncio de la reunión de la Fed, con una fuerte caída justo en el cierre.

El Dow Jones Industrial Average cayó un 1,5% en la negociación del mercado de valores del martes. El índice S&P 500 retrocedió un 1,6% y el Nasdaq un 2%, cayendo desde cerca de sus líneas de 50 días y por debajo de sus líneas de 21 días. El pequeño Russell 2000 se desplomó un 2,1%, también retrocediendo por debajo de la línea de 21 días.

El viernes tuvo muchos elementos de un día de seguimiento de Nasdaq, pero no calificó técnicamente. En cualquier caso, los DTS no son infalibles.

El S&P 500 y el Nasdaq deben superar la línea de 50 días. Eso podría ocurrir en cualquier momento, o en varias semanas o meses.

Fue una sesión de aversión al riesgo. Los precios del petróleo crudo de EE.UU. cayeron un 0,85% a $81,93 por barril. Los futuros del cobre se hundieron un 2%. El bitcóin cayó un 6% a $59.165,57, un mínimo de dos meses.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 7 puntos básicos a 4,68%. El rendimiento del Tesoro a dos años, más vinculado al panorama de tasas de la Fed, volvió a superar el 5%.

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) retrocedió un 2,5%. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) cayó un 2%, con las acciones de AMD como una participación notable. Nvidia es el mayor componente de SMH, con AVGO también como miembro.

El ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 3,7%, con las acciones de Tesla como la principal participación.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se desplomó un 3,45%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) bajó un 1,8%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) perdió un 3%.

El Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) bajó un 0,1%. Las acciones de Eli Lilly son un componente clave de XLV. El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) cayó un 1,6%. El Financial Select SPDR ETF (XLF) bajó un 1%.

Tiempea el mercado con la estrategia de mercado de ETF de IBD

Ganancias de Amazon

Las ganancias y ventas de Amazon superaron las expectativas del primer trimestre. Los ingresos de Amazon Web Services aumentaron un 17% a medida que el gigante tecnológico citó ganancias lideradas por la inteligencia artificial. Pero el pronóstico de ventas para el segundo trimestre fue débil.

Las acciones de Amazon subieron ligeramente en las operaciones durante la noche. Las acciones cayeron un 3,3% a 175 en la sesión regular del martes, cayendo por debajo de la línea de 50 días.

Ganancias de Super Micro

Las ganancias de Super Micro superaron fácilmente las proyecciones del tercer trimestre fiscal, mientras que los ingresos ligeramente no cumplieron con las expectativas. Pero el fabricante de servidores de IA ofreció una guía mucho mejor de lo esperado para el trimestre actual.

Las acciones de SMCI cayeron bruscamente en operaciones volátiles durante la noche. Las acciones de Super Micro cayeron un 3,5% el martes a 858,80. Las acciones están tratando de recuperarse después de caer un 23% el 19 de abril porque el fabricante de servidores de IA no ofreció una guía preliminar cuando anunció la fecha de sus ganancias. Eso también desencadenó grandes pérdidas en las jugadas de chips de IA como Nvidia y Broadcom.

Ganancias de AMD

Las ganancias y ventas de AMD superaron ligeramente las expectativas, mientras que la guía de ingresos estuvo más o menos en línea.

Las acciones de AMD cayeron en la acción extendida. Las acciones cayeron un 1,1% a 158,38 el martes, a cierta distancia de la línea de 50 días.

Las acciones de Nvidia cayeron ligeramente después de las horas después de mantener su línea de 50 días el martes.

Acciones de Eli Lilly

Las acciones de Eli Lilly subieron casi un 6% a 781,10 el martes, recuperándose por encima de su línea de 50 días y alcanzando 795,50 en intradía. Temprano el martes, las ganancias de Eli Lilly superaron las expectativas con sólidas ventas del medicamento para bajar de peso Zepbound. El gigante farmacéutico aumentó la guía para todo el año.

Las acciones de LLY tienen un punto de compra de 800,78 desde una base plana. Los inversores podrían utilizar 793,67 como una entrada temprana.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla cayeron un 5,55% a 183,28 el martes. Eso fue después de subir un 15,3% el lunes y un 34% en las cuatro sesiones posteriores al informe de ganancias del 23 de abril. Los inversores celebraron que Tesla superara obstáculos clave para la introducción de Full Self-Driving en China, mientras Elon Musk hablaba de vehículos eléctricos “asequibles”, robotaxis y más.

El martes, Musk supuestamente eliminó a los jefes del esfuerzo de carga rápida de Tesla y del programa de vehículos nuevos, así como eliminó a los equipos. Eso sugiere una gran desaceleración en los lanzamientos de cargadores rápidos, así como señala que los vehículos eléctricos verdaderamente nuevos pueden estar muchos años lejos. Esto sigue a los despidos de la semana pasada de más del 10%, mientras dos ejecutivos clave se fueron.

Ganancias del Miércoles

Neurocrine Biosciences (NBIX), Generac Holdings (GNRC) y Carpenter Technology (CRS) informan antes de la apertura del mercado del miércoles, junto con Wingstop (WING), Allstate (ALL), Mastercard (MA) y más.

Los inversores recibirán las entregas de abril de los fabricantes de vehículos eléctricos chinos Li Auto (LI), Nio (NIO) y XPeng (XPEV). El gigante de vehículos eléctricos y baterías BYD (BYDDF) informará sobre las ventas de abril el miércoles o jueves.

Qué Hacer Ahora

El intento de rally en el mercado de valores está en un momento clave. No es un momento para ser agresivo. Si quieres hacer compras, hazlas precisas y considera posiciones más pequeñas. Pero esperar a que el mercado muestre fuerza decisiva entre tanta noticia tiene mucho sentido.

Si el mercado sube, querrás estar preparado. Muchas acciones se están preparando. Si el mercado retrocede y amenaza los mínimos recientes, querrás escalar.

Así que ten tus listas de observación y estrategias de salida actualizadas.

Lee The Big Picture todos los días para mantenerte sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.

Siga a Ed Carson en Threads en @edcarson1971 y X/Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

TE PUEDEN INTERESAR:

Por qué esta herramienta de IBD simplifica la búsqueda de las mejores acciones

Atrapa la próxima gran acción ganadora con MarketSurge

Las mejores acciones de crecimiento para comprar y seguir

IBD Digital: Desbloquea las listas de acciones Premium, herramientas y análisis de IBD hoy