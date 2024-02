¿Quieres jugar en la Liga de Campeones de Asia? Te costará.

Nadie puede acusar a las autoridades del fútbol en Asia por no prestar atención a los detalles más pequeños. Sería fácil pasar por alto las cosas pequeñas, después de todo, cuando su trabajo es fomentar y promover el deporte más popular del planeta en beneficio de casi cinco mil millones de personas repartidas en un tercio de la superficie terrestre del mundo.

De muchas maneras, es admirable que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) aún pueda encontrar tiempo para dictar exactamente qué botellas de agua, con qué etiquetas, los aficionados deben poder llevar a los estadios. Ese tipo de atención al detalle debería tranquilizarlo de que el futuro del fútbol, desde Beirut hasta Pekín, y Ulaanbaatar hasta Hobart, está en buenas manos.

Desafortunadamente, ese no es precisamente el panorama que surge de un informe, encargado por el sindicato global de futbolistas, FIFPro, que evalúa los beneficios y deficiencias de la competición de clubes más prestigiosa de Asia, la Liga de Campeones de Asia. En cambio, el informe documenta un torneo que actúa como un microcosmos casi perfecto de la dirección general del fútbol en todo el mundo.

Hay mucho de ese tipo de minucias oficiales tan queridas por las autoridades deportivas. Además de abordar el tema crucial de las botellas de agua, los requisitos de “estadios limpios” de la AFC, las reglas que establecen que los estadios para los partidos de la Liga de Campeones deben estar libres de publicidad no aprobada, abordan temas apremiantes como los logotipos en las mochilas y el branding en los tapones de botellas.

La AFC parece estar mucho menos preocupada por si el torneo realmente funciona para los clubes involucrados. Según estimaciones de dos equipos competidores, solo hacer cumplir las reglas del estadio limpio cuesta $50,000 por partido.

Viajar para los partidos como visitantes es aún más costoso. En Europa, los equipos suelen viajar en primera clase, por lo que, en el informe, se describe como “motivos de alto rendimiento”, una lógica que lamentablemente no se aplica a los periodistas de The New York Times, pero la pura geografía de Asia significa que no es una opción. La distancia promedio viajada para un partido como visitante en la Liga de Campeones de Asia es de aproximadamente 2.300 millas.

Eso hace que incluso volar en clase económica sea notablemente pesado: un equipo australiano informó que había gastado $95,000 para transportar y alojar a sus jugadores y miembros del personal para un solo partido en Japón, considerablemente más que la subvención de $60,000 que proporciona la AFC hasta las rondas finales de la competencia.

Es allí donde algunos de los 40 clubes que llegan a la fase de grupos podrán recuperar las pérdidas acumuladas. Pero solo algunos de ellos: la mitad de los $15 millones de premio en dinero se otorgan al ganador y subcampeón eventual. Los semifinalistas perdedores podrían ganar $500,000. Las conclusiones de FIFPro sugieren que la mayoría de los equipos pierden dinero significativo solo por participar.

“El resultado es que la competición es menos asequible para aquellos clubes que son eliminados temprano, que también tienden a ser clubes de mercados más pequeños o menos desarrollados”, dijo el informe. Urawa Reds, el club japonés que ganó la edición del año pasado, reportó al sindicato que solo los finalistas ganarían suficiente dinero en premios para recuperar sus costos.

Presumiblemente, entonces, es una buena noticia que la AFC ya haya decidido cambiar la forma en que funciona la competición. A partir de este año, la Liga de Campeones de Asia consistirá en solo 24 equipos.

En lugar de los tradicionales partidos de ida y vuelta en las rondas eliminatorias, desde los cuartos de final se adoptará una forma reconocible de los torneos internacionales: partidos de un solo partido celebrados en un solo país en poco más de una semana. No debería sorprender a nadie que, durante los primeros cinco años, esa etapa final se celebrará en Arabia Saudita.

El plan, a fin de cuentas, es bueno. Y dado el repentino aumento de nombres conocidos en los clubes de Arabia Saudita durante el último año, el momento es impecable también.

Menos equipos significa que cada partido en el nuevo formato debería ser de mayor calidad. Concentrar las rondas finales en una ubicación permitirá más encuentros entre equipos del este y oeste del continente. (Actualmente, lo mejor de Japón y Corea del Sur no puede encontrarse con los poderosos de Irán y Arabia Saudita hasta la final). Los equipos que lleguen tan lejos no tendrán que planificar ni pagar varios viajes de larga distancia.

Sin embargo, los detalles comparativamente escasos que han surgido no ofrecen una lectura alentadora para quienes esperaban que esta pudiera ser una oportunidad para que la competición funcione para todos. La AFC no puede hacer mucho acerca de lo grande que es Asia, pero tampoco ha ofrecido garantías sobre si tiene la intención de aumentar los presupuestos de viaje o reducir sus demandas de estadios aprobados por socios.

Lo que se sabe —estaba muy presente en los titulares cuando se anunció la transformación— es que el ganador del torneo recibirá alrededor de $12 millones. El subcampeón recibirá $6 millones.

Según FIFPro, existe una buena posibilidad de que gran parte del resto del “valor asociado con las etapas finales clímax vaya a parar a la AFC y al país anfitrión”. El torneo final será una propiedad tentadora para vender a los radiodifusores. Nadie ha dicho, hasta ahora, cuánto de los ingresos que podría generar irían a los clubes de la competencia.

Eso, por supuesto, sería una oportunidad perdida considerable. El objetivo declarado de la AFC es ayudar a difundir, mejorar y respaldar el juego en Asia. Tiene, en los cambios de su competición más prestigiosa, la oportunidad perfecta para hacer precisamente eso.

Y sin embargo, existe una gran probabilidad de que la rechace, prefiriendo en su lugar derramar riquezas sobre aquellos clubes que menos las necesitan, mientras pasa cualquier beneficio que debería llegar del nuevo formato a un puñado de los equipos más fuertes y ricos en sus ligas más fuertes y adineradas.

Lo hará debido a la creencia perdurable, sostenida a través de la clase ejecutiva del fútbol, de que el crecimiento en el fútbol es un producto de atraer en lugar de empujar, y que el cambio se efectúa de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Una gran mayoría de los clubes y países que caen bajo el manto de los líderes del fútbol asiático serán excluidos y se quedarán atrás, solo interesados en las autoridades cuando el tipo equivocado de botella de agua, con la etiqueta equivocada, manche el mundo que han creado.