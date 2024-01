Ucrania acusa a empresa de defensa de malversar 40 millones de dólares

La agencia de inteligencia de Ucrania dijo que había expuesto un esquema de malversación de fondos de $40 millones de una empresa de defensa, dinero que se pretendía utilizar para adquirir proyectiles de mortero, en un momento en que el gobierno buscaba destacar su compromiso de combatir la corrupción, justo cuando la ayuda militar de EE. UU. se ha estancado.

Funcionarios de la empresa de defensa, Arsenal de Lviv, intentaron desviar 1.5 mil millones de grivnas ucranianas, o $40 millones, del presupuesto estatal que había sido designado para la compra de 100,000 proyectiles de mortero, dijo la agencia de inteligencia, Servicio de Seguridad de Ucrania. El Ministerio de Defensa cooperó en la investigación, que implicó a algunos de sus altos funcionarios actuales y anteriores, dijo la agencia de inteligencia, conocida como S.B.U., en un comunicado.

La empresa obtuvo el contrato y los fondos para las compras en el verano de 2022, varios meses después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania.

“Sin embargo, nunca envió un solo proyectil a nuestro país, mientras movía el dinero a las sombras”, dijo un comunicado de S.B.U. publicado el sábado en la aplicación de mensajería social Telegram. Dijo que cinco personas habían sido acusadas, pero no se dieron a conocer sus identidades. No fue posible contactar inmediatamente a la empresa, que según los medios de comunicación ucranianos no era muy conocida.

La guerra, y los decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar que la ha acompañado, ha resultado una bonanza para las empresas de defensa en Europa del Este, pero los aliados de Ucrania en los Estados Unidos y Europa han aumentado la presión sobre Kiev para demostrar que puede combatir la corrupción. Demostrar que las instituciones de Ucrania son capaces de combatir la corrupción de manera efectiva también es clave para los objetivos estratégicos del gobierno de unirse a la OTAN y la Unión Europea.

El problema se ha vuelto más agudo para el gobierno de Kiev en medio de un estancamiento en Washington sobre el envío de ayuda adicional a Ucrania, con los republicanos de la Cámara vinculando la financiación a los esfuerzos para asegurar la frontera de Estados Unidos con México. Algunos legisladores estadounidenses también han exigido una mayor rendición de cuentas para los fondos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reemplazó a su ministro de Defensa en septiembre y despidió a los jefes de las oficinas de reclutamiento militar un mes antes, en medidas que los expertos dijeron que buscaban demostrar que el gobierno estaba tratando agresivamente con el mal manejo y la posible corrupción en el poderoso ministerio.

La necesidad de mejorar las instituciones gubernamentales ha aumentado dada la falta de progreso realizado por las fuerzas ucranianas en la guerra contra Rusia. El fracaso de la contraofensiva ucraniana el año pasado para lograr avances significativos ha hecho que un conflicto prolongado sea más probable. Los analistas ucranianos dicen que, con los ucranianos bajo una mayor presión en el campo de batalla, se ha vuelto imperativo para el gobierno asegurarse de que sus principales instituciones de lucha estén bien gestionadas.