Desafío Ártico de Pattison impulsa el banco de alimentos

La estrella de televisión Vicky Pattison ha completado su desafío ártico para recaudar dinero para Comic Relief.

Entre las organizaciones benéficas que se beneficiarán estará el banco de alimentos Hebburn Helps en South Tyneside.

Fue el centro de atención la semana pasada cuando Vicky se puso visiblemente molesta en BBC Breakfast mientras hablaba sobre las mujeres que conoció allí.

Ella dijo: “Es realmente triste. Hay enfermeras, asistentes de enseñanza, mujeres buenas, decentes y trabajadoras… que no pueden permitirse poner una comida decente en la mesa para sus hijos y comprarles los zapatos para la escuela.”

Entre las personas que Vicky conoció estaba Rachael, quien trabaja como asistente de enseñanza.

Empezó a usar el banco de alimentos cuando se convirtió en madre soltera de sus dos hijos.

La madre de dos hijos, Rachael, dijo que nunca esperó tener que ir a un banco de alimentos.

Ella dijo: “Los salarios no cubren el costo de vida, no cubren todo lo que necesitas. Estoy cansada de tener que decir ‘Mamá no tiene dinero’.”

Rachael dijo que usa productos que están en las mesas comunitarias de Hebburn Helps para liberar dinero para cosas como los zapatos para sus hijos.

Los productos vienen de FareShare, que es financiado por Comic Relief y distribuye alimentos excedentes de supermercados que de lo contrario se desperdiciarían.

Ella dijo: “Trabajo muy duro y, cuando comencé a usarlo, solía entrar por la puerta de atrás – como solía estar realmente avergonzada, no hablaba con nadie, simplemente tomaba lo que necesitaba y luego me alejaba corriendo.”

Ayuda ‘increíble’

Stacey, usuario de Hebburn Helps, que no es su nombre real, dijo que usa regularmente el banco de alimentos y depende de los productos de higiene que distribuyen.

Ella dijo: “Es una gran preocupación cuando llega ese momento y no hay nada para protegerte o tienes que conformarte con lo que sea.

“Es un momento vergonzoso, humillante, pero son increíbles por ayudar con eso.

“Y el papel higiénico es un lujo a veces. Es malo, es realmente malo.”

Angie Comerford, quien cofundó Hebburn Helps, dijo que la demanda está aumentando por los diferentes productos ahora disponibles, con algunas familias teniendo que tomar decisiones increíblemente difíciles.

Ella dijo: “Tuvimos a una familia aquí – ella tenía un bebé y una niña en edad de menstruar.”

“Ella tuvo que elegir si iba a comprar pañales o productos sanitarios.”

“Obviamente iba a comprar los pañales porque los bebés van a ensuciar todo, eso significaba que la niña tenía que faltar a la escuela.”

Vicky Pattison, Alex Scott, Sara Davies y Laura Whitmore completaron el desafío ‘Snow Going Back’ para Comic Relief

El viernes, Vicky Pattison, Alex Scott, Sara Davies y Laura Whitmore completaron el desafío más frío de Comic Relief.

Durante cuatro días, emprendieron una misión de resistencia en el Círculo Ártico: bicicleta de grasa, esquí de fondo y trekking 50km a través del terreno congelado donde entrenan las fuerzas especiales británicas.

Hablando antes del desafío, Vicky dijo: “Habrá momentos en los que simplemente quiera rendirme, pero creo que lo que me mantendrá en marcha es la razón por la que lo estoy haciendo.

“Las donaciones a Red Nose Day son increíblemente beneficiosas para organizaciones como Hebburn Helps y lo vi en persona.”

