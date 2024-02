Mandarina: La joya indie filmada con iPhone que demostró al mundo que el móvil de Apple es más que un simple smartphone, es una gran cámara

Hay una cantidad saludable de escepticismo en el término ‘Shot on iPhone’. Como en la canción del año pasado “Get Him Back” de Olivia Rodrigo, esto no solo significa que fue filmado en un iPhone 15 Pro Max, sino que también fue tratado posteriormente por un profesional y editado de manera compleja. Aunque es una impresionante exhibición de lo que el iPhone puede hacer, uno de los mejores usos de la cámara de un iPhone de una manera más realista es una pequeña película independiente llamada Tangerine que se estrenó hace casi una década.

A diferencia del video musical anterior, que tiene múltiples versiones de Olivia Rodrigo colocadas sobre un fondo verde con efectos especiales, Tangerine intenta enmarcar su historia a través de un lente muy humano con colores y movimientos realistas y lo logra como resultado

Una rápida búsqueda en Google mostrará que Tangerine no es la primera película de larga duración filmada con un iPhone, pero intentos anteriores como Hooked Up de 2013 y To Jennifer son películas encontradas que se basan en videos y sonidos de calidad inferior para producir miedo. Tangerine se siente diferente en su sinceridad hacia la forma. Se supone que funcione y se vea como una película tradicional.

Con actores pequeños o desconocidos, un director emergente y un presupuesto reducido, está filmada íntegramente con solo tres smartphones iPhone 5S y postproducida con Final Cut Pro y Davinci Resolve. En consecuencia, tiene un corazón que solo se podría lograr con el lente casi íntimo de un iPhone. Con un valor de producción demasiado alto, Tangerine no sería del todo igual.

¿Qué es Tangerine?

(Crédito de la imagen: Magnolia Pictures)

Financiada por Mark Duplass, conocido por sus papeles principales en Creep y Creep 2, Sean Baker, director de Tangerine, trabajó con un presupuesto de $100,000 para dirigir, producir y estrenar Tangerine. Cuenta la historia de Sin-Dee Rella, una trabajadora sexual transgénero que sale de la cárcel para descubrir que su chulo, Chester, ha estado engañándola. Impulsada por la traición y el conocimiento de que esta mujer es Cisgénero, ella y su amiga Alexandra emprenden un viaje por Hollywood en busca tanto de Chester como de esta misteriosa mujer.

Comenzando en una tienda de donas, la historia cuenta la vida de un puñado de personas en Hollywood, todos los cuales están vinculados de alguna manera. Ambientada en Nochebuena, Tangerine hace referencia a la Navidad muy poco, probablemente para resaltar el hecho de que es más o menos irrelevante para Sin-Dee en este momento. La intimidad de toda la película es algo que notas en cuestión de minutos, gracias al lente distintivo de un iPhone 5S.

¿Por qué funciona tan bien?

(Crédito de la imagen: Magnolia Pictures)

La cámara está muy cerca en el segmento de apertura de la película, optando por alternar entre ambos personajes en lugar de tener una toma amplia con ambos en ella. No ves a los dos personajes principales en el mismo plano hasta después de que se revele el punto de la trama principal, donde luego se embarcan en el mismo camino. Tangerine, en casi cada momento, está cerca del elenco principal, lo que ayuda a que la película se sienta más personal.

Es importante destacar que la cámara del iPhone 5S no es impresionante en comparación con la que se encuentra en el iPhone 15 Pro Max, y esto definitivamente se nota en las tomas en bruto de Tangerine. A veces hay una falta de claridad que las cámaras más caras proporcionarán, pero Baker obtiene mucho de los 8 megapíxeles que ofrece. La grabación de video en el iPhone 5S ofrece un máximo de 1080p HD a 30 fps y solo tiene un zoom de 3x. Eso es parte de por qué la película tiende a sentirse tan personal. Las limitaciones del iPhone no son solo algo con lo que trabaja, sino algo en lo que prospera. También ayuda a afianzar el humor, ya que los momentos más divertidos de Tangerine tienen todo el encanto de un sketch de video en línea con un poco más de intención.

Cerca del final, a medida que suben las tensiones y los puntos de la trama comienzan a unirse, casi se siente como un episodio de It’s Always Sunny in Philadelphia. Los actores a menudo gritan intencionalmente entre ellos, y hay un cierto caos que los iPhones capturan de manera maravillosa. En sus momentos más sinceros, como una escena en un club donde Sin-Dee conecta con la chica con la que su chulo la engañó, comienza a sentirse como una película más “tradicional”. Sin embargo, es la sensación cruda de las capturas lo que permite que estas brillen.

Un legado maravilloso

(Crédito de la imagen: Magnolia Pictures)

Tangerine no fue la primera película de larga duración de Sean Baker, pero su aclamación casi unánime y las nominaciones lo pusieron en el candelero. Actualmente tiene un 96% en Rotten Tomatoes con 86 en Metacritic, lo que sugiere elogios universales. A pesar de su pequeño presupuesto de $100,000, logró recaudar casi $1 millón solo en taquilla. Esto ayudó a aumentar la atracción no solo de los actores, sino de Baker mismo.

Solo dos años después, dirigiría The Florida Project con William Dafoe, que tenía un presupuesto de $2 millones y recaudó más de $11 millones solo en taquilla. Sean Baker ha hecho de la costumbre de lanzar a actores relativamente desconocidos y ponerlos en el punto de mira, y lo hizo una vez más cuatro años después con Red Rocket en 2021.

Red Rocket fue distribuida por A24 y tuvo un presupuesto de más de $1 millón, diez veces más que el de Tangerine. Sean Baker solo ha ido a mayor escala desde Tangerine, pero sigue siendo una de sus obras más importantes, en parte debido a lo íntimo y crudo que se siente la trama, la cinematografía y los intérpretes.

Tangerine ayudó a demostrar cuán versátil puede ser una cámara de iPhone y que “Shot on iPhone” no solo significa videos musicales o anuncios.

Esta función es parte de la Semana de la Fotografía con iPhone 2024. Espera que aparezcan nuevas publicaciones diariamente, enfocadas en hacer que tus fotos tomadas con iPhone sean mejores que nunca.

