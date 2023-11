¿Quiénes son los prisioneros palestinos que podrían ser liberados en el acuerdo de rehenes?

Las negociaciones en torno a la liberación de mujeres y niños israelíes retenidos como rehenes en Gaza se han centrado en un intercambio por mujeres palestinas y menores retenidos en prisiones israelíes. El tamaño de ese grupo ha crecido rápidamente durante las seis semanas de guerra y agitación desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, según un grupo de derechos de los presos palestinos. El grupo, Addameer, dice que alrededor de 200 niños, la mayoría de ellos adolescentes, estaban detenidos en Israel en esta semana, junto con alrededor de 75 mujeres y cinco niñas adolescentes. Antes del 7 de octubre, había alrededor de 150 niños y 30 mujeres y niñas en prisiones israelíes, dijo, y desde entonces, se han producido muchas otras detenciones, así como muchas liberaciones

Addameer dijo que compilo las cifras utilizando datos del Servicio Penitenciario de Israel, que administra las cárceles del país, e información de las familias de las personas detenidas. Muchos de los arrestos más recientes se produjeron durante redadas en Cisjordania, ocupada por Israel, donde han aumentado las protestas y la violencia, incluidos ataques a palestinos por parte de colonos israelíes. Israel ha dicho que los arrestos son parte de una operación contra el terrorismo de Hamas en Cisjordania.

También hay alrededor de 700 personas desaparecidas en Gaza que se cree que están en prisiones israelíes, pero la información sobre su paradero es confusa, dijo Tala Nasir, una portavoz de Addameer. No estaba claro cuántas de esas personas, si acaso, eran mujeres o menores. El ejército israelí ha dicho que ha aprehendido a 300 personas en Gaza durante la invasión terrestre que afirmó estaban conectadas a grupos armados palestinos, y que “fueron llevadas al territorio israelí para ser interrogadas”.

De los aproximadamente 240 rehenes israelíes llevados a Gaza por Hamas y otros grupos armados, 33 son menores, el más joven de los cuales tiene 9 meses de edad, según el gobierno israelí. Al menos 62 son mujeres, según una organización formada por las familias de los rehenes. No estaba claro cuántas, si alguna, de las mujeres eran soldados

En esta semana, el número total de lo que Addameer llama presos políticos palestinos en Israel, incluidas personas de Gaza, Cisjordania e Israel, era de 7,000, en comparación con alrededor de 5,000 antes del 7 de octubre, según Addameer. Eso incluye a más de 2,000 personas en “detención administrativa”, lo que significa que están detenidas indefinidamente sin cargos, dijo

La Sra. Nasir dijo que su grupo define esa categoría como palestinos arrestados por delitos relacionados con la actividad política y la libertad de expresión en lugar de delitos como drogas o violencia. Agregó que Addameer había recibido muchos informes en las últimas semanas de personas arrestadas por cargos de incitación por sus publicaciones en redes sociales en Israel y Cisjordania. Earlier this month, the Knesset passed an amendment to a counterterrorism law that criminalized the “consumption of terrorist materials”.

Adelantó que el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah) dijo que estaba monitoreando 121 casos de arrestos y detenciones relacionados con publicaciones en redes sociales, algunas de las cuales “simplemente contenían expresiones de solidaridad con el pueblo palestino en Gaza, o incluso versos compartidos del Corán”.

Grupos de derechos humanos llevan mucho tiempo advirtiendo que los detenidos palestinos son retenidos sin debido proceso y enfrentan abusos e incluso torturas. Military Court Watch, un grupo legal sin fines de lucro, dijo el año pasado que de los 100 niños palestinos detenidos por las fuerzas israelíes a los que había entrevistado, el 74 por ciento informó haber sufrido abusos físicos y el 42 por ciento dijo que habían sido puestos en confinamiento solitario.

Las mujeres en detención israelí incluyen a Ahed Tamimi, de 22 años, una figura muy conocida en Cisjordania que fue condenada a prisión en 2018 por abofetear a un soldado israelí. Las autoridades israelíes la acusaron de publicar discursos de odio en línea; su familia dijo que la publicación no era suya.