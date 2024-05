iOS 18 utilizará inteligencia artificial para resumir notificaciones, agregar al calendario y más

Apple está a punto de lanzar una función de resumen automático para notificaciones como parte de una serie de nuevas características de inteligencia artificial en iOS 18, según Mark Gurman de Bloomberg.

En la edición de hoy de su boletín “Power On”, Gurman proporcionó más detalles sobre lo que esperar del primer movimiento importante de Apple en la inteligencia artificial generativa en su próxima Conferencia Mundial de Desarrolladores:

Como parte de los cambios, la compañía mejorará las capacidades de voz de Siri, dándole un tono más conversacional, y agregará funciones que ayuden a los usuarios en su vida cotidiana, un enfoque al que llama “inteligencia proactiva”.

Esto incluye servicios como resumir automáticamente notificaciones de tu iPhone, darte un breve resumen de artículos de noticias y transcribir notas de voz, así como mejorar las funciones existentes que autofillenan tu calendario y sugieren aplicaciones. También habrá algunas mejoras en las fotos en forma de edición basada en IA, pero ninguna de esas funciones impresionará a las personas que han utilizado la IA en las aplicaciones de Adobe Inc. durante los últimos meses.

Gurman agregó que aunque Apple principalmente se basará en el procesamiento en el dispositivo para admitir sus características de IA, también las entregará a través de la nube en centros de datos que contienen chips de silicio de alto rendimiento diseñados para Mac. También señaló que un chatbot similar a ChatGPT estará notablemente ausente de las próximas funciones de IA de Apple. Se dice que los ejecutivos de Apple han admitido que están “poniéndose al día” internamente.

Se espera ampliamente que el primer impulso de Apple en la IA se revele como parte de las vistas previas de sus actualizaciones de software de próxima generación en la WWDC, que comienza el 10 de junio.

