Dos módulos de aterrizaje lunar caídos se quedan inactivos durante una noche lunar que podrían no sobrevivir

La noche lunar ha llegado nuevamente, presentando otro desafío para los dos aterrizadores que recientemente llegaron a la superficie de la luna. Tanto la nave espacial SLIM de Japón como el Odysseus de Intuitive Machines se han quedado dormidos durante el período de oscuridad de dos semanas, confirmaron los dos equipos al final de esta semana. No hay garantía de que puedan reanudar las operaciones posteriormente, pero intentarán restablecer el contacto cuando llegue el momento.

Aunque los aterrizadores alimentados por energía solar no fueron construidos para resistir la fría noche lunar, SLIM, que ha estado en la luna desde el 19 de enero, ya ha desafiado las probabilidades antes para superar el mes pasado. Será la primera noche lunar para Odysseus, que aterrizó el 22 de febrero.

El 1 de marzo a las 3 am JST, el sol se puso en el cráter Shioli y #SLIM entró en un período de letargo. Aunque la probabilidad de un fallo aumenta con los ciclos de temperatura severos repetidos, la operación de SLIM intentará reanudarse cuando salga el sol (finales de marzo).

Las misiones, aunque exitosas en el sentido de que las naves espaciales sobrevivieron a sus respectivos descensos a la superficie, son ejemplos adicionales de lo desafiante que es aterrizar en la luna; ambos aterrizadores cayeron, quedando atascados en posiciones no ideales. SLIM se estrelló contra el suelo, y Odysseus se rompió una pierna y se tumbó de lado.

SLIM ha logrado capturar algunas imágenes desde la superficie, y el equipo compartió otra vista del cráter Shioli desde su perspectiva el jueves antes de apagarse. Odysseus también ha enviado algunas fotos desde su cámara de ángulo amplio, incluida una última transmisión antes de la noche lunar que muestra una parte del aterrizador y la superficie de la luna, con una pequeña Tierra creciente en la distancia. Pero el mundo ha estado esperando ansiosamente imágenes en tercera persona de la EagleCam hechas por estudiantes de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, que tomaron un paseo con Odysseus. Desafortunadamente, parece poco probable que eso suceda en este momento.

Antes de que se agotara su energía, Odysseus completó una despedida adecuada. Recibida hoy, esta imagen del 22 de febrero muestra la Tierra creciente en el fondo, un sutil recordatorio de la presencia de la humanidad en el universo.

Goodnight, Odie. We hope to hear from you…

La cámara no se desplegó como estaba planeado originalmente antes del momento del aterrizaje, y aunque Intuitive Machines dijo esta semana que el equipo pudo encenderla y expulsarla después de que Odysseus llegó a la superficie, las comunicaciones con la cámara hasta ahora no están funcionando. “El equipo de Embry‑Riddle está trabajando en eso y luchando con eso para ver si hay algo que puedan hacer”, dijo el CEO de Intuitive Machines, Steve Altemus, el miércoles. El inicio de la noche lunar no ayudará esas probabilidades.