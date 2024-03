Cómo y por qué deberías borrar tu información personal de internet

What you can do to protect your online privacy

Embark on an internet expedition across search engines and social media landscapes to discover where your details are sitting in the (unwanted) spotlight. Find a digital trace of yourself? Make note of those websites or profiles that display your personal details, then channel your inner polite enforcer and ask those sites to erase your tracks. It’s time consuming but doable, thanks to the fact that many websites have dedicated privacy policies and procedures for such requests.

Then there’s the curious world of data brokers – think of them as the digital world’s chatterboxes, eagerly swapping stories about you. They collect such personal data as your address, date of birth, phone number, and IP information, and use that info to send unnervingly accurate ads and the junk mail that clutter your real and virtual inboxes. Your data ends up in people search, marketing, risk mitigation, or even scams and phishing attempts. This is why you get annoying spam calls.

For example, financial information brokers collect financial and background information and sell it to credit companies and banks. That in turn can influence loan eligibility. Further, health insurance companies can actually raise your rates based on your online activity.

Opt-out requests can seem like an endless game of tag, given their sheer numbers and persistence. It’s pretty labor-intensive, and you’d have to keep checking back, as data brokers can (and do) add you back into their databases.

An easier way to keep your personal data private

Here’s where you can bring in the secret weapon: a data-erasing service like Incogni, which was created by cybersecurity Surfshark.

Incogni jumps through data companies’ hoops, sticking to each one’s particular removal procedure. They do the tedious and frustrating work so that you don’t have to.

They send opt-out requests faster than you can say, “privacy, please,” so you get efficient and continuous privacy protection. They ensure your data is deleted from such people search sites as WhitePages, FastpeopleSearch, and UsPhoneBook.

Incogni deals with extra data broker interactions like rejection appeals. And the best part is that Incogni restarts the whole process every couple months to keep your data out of circulation.

Qué puedes hacer para proteger tu privacidad en línea

Embarcate en una expedición por internet a través de motores de búsqueda y redes sociales para descubrir dónde están tus datos en el foco de atención (no deseado). ¿Encuentras una huella digital de ti mismo? Toma nota de esos sitios web o perfiles que muestran tus detalles personales, y luego canaliza tu lado de defensor educado e pide a esos sitios que borren tu rastro. Es un poco tedioso pero factible, gracias al hecho de que muchos sitios web tienen políticas de privacidad y procedimientos dedicados para tales solicitudes.

Luego está el curioso mundo de los intermediarios de datos: piensa en ellos como los chismosos del mundo digital, intercambiando historias sobre ti. Recolectan datos personales como tu dirección, fecha de nacimiento, número de teléfono e información de IP, y utilizan esa información para enviar anuncios inquietantemente precisos y correos basura que saturan tus buzones reales y virtuales. Tus datos terminan en búsquedas de personas, marketing, mitigación de riesgos o incluso intentos de estafas y phishing. Por eso recibes molestas llamadas de spam.

Por ejemplo, los intermediarios de información financiera recopilan información financiera y de antecedentes y la venden a compañías de crédito y bancos. Eso, a su vez, puede influir en la elegibilidad para préstamos. Además, las compañías de seguros de salud pueden aumentar tus tarifas basándose en tu actividad en línea.

Las solicitudes de exclusión pueden parecer un juego interminable de etiqueta, dada su gran cantidad y persistencia. Es bastante laborioso, y tendrías que seguir comprobando, ya que los intermediarios de datos pueden (y lo hacen) reintegrarte en sus bases de datos.

Una forma más sencilla de mantener tus datos personales privados

Aquí es donde puedes traer el arma secreta: un servicio de borrado de datos como Incogni, que fue creado por la ciberseguridad de Surfshark.

Incogni sortea los obstáculos de las empresas de datos, siguiendo el procedimiento de eliminación particular de cada una. Ellos hacen el trabajo tedioso y frustrante para que no tengas que hacerlo.

Envían solicitudes de exclusión más rápido de lo que puedas decir “por favor, privacidad”, para que obtengas una protección de privacidad eficiente y continua. Aseguran que tus datos sean eliminados de sitios de búsqueda de personas como WhitePages, FastpeopleSearch y UsPhoneBook.

Incogni trata con interacciones adicionales con intermediarios de datos como apelaciones de rechazo. Y la mejor parte es que Incogni reinicia todo el proceso cada par de meses para mantener tus datos fuera de circulación.

