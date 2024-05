La sorpresiva salida de Noel Quinn de HSBC

En un retiro en Windsor para empleados senior de HSBC a principios de diciembre, el CEO Noel Quinn dejó en claro su intención de no dejar el banco, según tres personas que asistieron y que informaron al Financial Times.

Sin embargo, durante las vacaciones de Navidad, solo unas semanas después, Quinn tomó la decisión de retirarse después de cinco años en el cargo.

El anuncio inesperado del martes de que el hombre de 62 años renunciaba ha iniciado no solo la búsqueda de un nuevo líder para el banco más grande de Europa, sino también especulaciones sobre su decisión de renunciar al cargo principal.

Quinn culpó a la intensidad de un puesto que lo ha llevado a cruzar Londres, Hong Kong, China continental, Nueva York y Medio Oriente en los últimos cinco años. Pero las personas dentro del banco han tenido dificultades para conciliar las afirmaciones de Quinn de que se quedaría unos años más con el anuncio abrupto de que se iba.

“Todos siguen en estado de shock”, dijo un banquero de HSBC. Otro dijo que los empleados fueron “sorprendidos” por la decisión.

HSBC se negó a hacer más comentarios sobre la salida de Quinn.

En la sede de HSBC, la narrativa es que era imposible que tanto Quinn como el presidente del grupo, Mark Tucker, continuaran en sus roles.

La salida de Quinn se ha presentado como un problema de tiempo, ya que tanto el CEO como el presidente se encontraron con un plazo de tres años: la probable jubilación de Quinn a los 65 años y el límite de mandato de nueve años recomendado para los directores no ejecutivos de Tucker.

Esto podría haber puesto a HSBC en la posición insostenible de tener vacantes sus dos roles más importantes al mismo tiempo, dijeron las fuentes, con Tucker queriendo supervisar la transición a un nuevo CEO.

Una persona que ha trabajado estrechamente con ambos hombres dijo que la decisión de Quinn de renunciar “es característica de Tucker”, agregando que si tenía que haber una elección sobre quién se quedaría, siempre iba a ser Tucker.

Sam Johar, presidente del grupo asesor de la junta Buchanan Harvey, dijo: “Mark Tucker no puede quedarse más allá de 2026, así que la junta tuvo que decidir quién se iría primero: Tucker o Quinn. De esta manera, Mark tiene tiempo para supervisar que el sucesor de Quinn se establezca en el cargo.”

Ahora Tucker está en busca de su cuarto CEO en menos de una década. Como el primer extranjero en liderar HSBC, se ha ganado una reputación de ser un presidente implacable y decisivo.

Antes de ser instalado en 2017, Tucker ya había decidido quién reemplazaría al veterano Stuart Gulliver. Sin embargo, su elección de John Flint, jefe de banca minorista y administración de patrimonios del banco, resultó un error. Dentro de 18 meses, Tucker cortó la relación después de frecuentes enfrentamientos entre ambos.

La decisión de Tucker de promover a Quinn de forma temporal en agosto de 2019 se convirtió en permanente siete meses después, después de que el entonces CEO de UniCredit, Jean Pierre Mustier, se descartara.

“Es un presidente muy dominante”, dijo una persona que conoce bien a Tucker. “No es una persona fácil de tratar, pero es mejor tener a una persona muy inteligente, aunque sea difícil de trabajar, como presidente, que a una persona menos inteligente que se deje llevar.”

Quinn dijo el martes que está “listo para un cambio”, pero seguirá siendo CEO hasta que se encuentre un sucesor y aceptó estar disponible hasta el final de su período de aviso de 12 meses. Dijo que le comunicó a Tucker, que se encuentra en la costa este de EE. UU., su intención de irse a principios de este mes. Noel Quinn’s tenure as chief executive of HSBC was marked by two significant events: the pandemic and a call from its largest shareholder, Ping An, to split up the lender and list its Asia business in Hong Kong © Hollie Adams/Bloomberg

Quinn, quien ha sido toda su vida parte de HSBC, se unió al banco en 1987 a través de una subsidiaria del Midland Bank, que HSBC compró por completo cinco años después. El contador público ascendió a través de la división de banca corporativa del grupo, incluido un periodo en Hong Kong.

Con un acento de Birmingham y una actitud sencilla, Quinn es popular entre los empleados del banco y a menudo se le veía recorriendo las oficinas los viernes por la tarde cuando dirigía el banco comercial.

“En su núcleo, este [HSBC] es un banco comercial. Y él era el banquero comercial por excelencia”, dijo un banquero de HSBC.

En un almuerzo con banqueros y clientes de HSBC en Nueva York la semana pasada, Quinn dijo que el mejor trabajo que tuvo en la industria fue cuando estaba tratando con clientes y lamentó la carga de las constantes cuestiones de gobernanza y supervisión que son parte de dirigir un banco global.

Su mandato como CEO estuvo marcado por dos eventos importantes: la pandemia de coronavirus y un llamado del mayor accionista de HSBC, Ping An, a dividir al banco de 159 años y listar su negocio en Asia en Hong Kong. Guio al banco a través de ambas crisis y el martes las acciones del banco cerraron en su nivel más alto desde 2018.

“Durante el mandato de [Quinn] como CEO él ha simplificado el negocio con éxito, ha navegado con éxito la pandemia y las tensiones geopolíticas en curso, y ha logrado ganancias récord, el retorno más fuerte en una década y el dividendo más alto desde 2008”, dijo el analista de Citigroup Andrew Coombs.

Pero el nuevo CEO asumirá el cargo en un momento en que la geopolítica es especialmente importante, con las tensiones renovadas entre Beijing y Washington y elecciones en tanto en el Reino Unido como en EE. UU.

HSBC tiene una tarea difícil manteniendo contentos tanto a los reguladores del Reino Unido como a su base de accionistas de Hong Kong, una tensión que alcanzó su punto máximo durante la pandemia cuando el Banco de Inglaterra le impidió pagar dividendos.

Depende en gran medida de su licencia de liquidación en dólares estadounidenses, sin la cual grandes partes del negocio no pueden operar. Quinn tenía previsto asistir a un evento de Wealth Management de HSBC en Nueva York la semana pasada, pero acabó cancelando a último minuto debido a un asunto urgente no revelado.

La tarea es elegir a un líder que pueda mantener buenas relaciones tanto con China como con Occidente, un esfuerzo cada vez más difícil que comenzó a afectar a Quinn, según dos personas que trabajaron con él.

“Es parte integral de dirigir a HSBC”, dijo un accionista del top 10 sobre la tarea de equilibrar las tensiones globales. “HSBC siempre está expuesto al riesgo geopolítico.”

En el banco, el principal candidato para suceder a Quinn es Georges Elhedery, cuya promoción a director financiero a fines de 2022 lo señaló de inmediato como sucesor. Sin embargo, el ascenso de Elhedery a CEO tan pronto después de ser ascendido a la alta dirección sería algo sorprendente, debido a las circunstancias de la salida de su predecesor Ewen Stevenson.

La decisión del neozelandés de dejar el banco después de casi cuatro años sorprendió a los inversionistas. Personas con conocimiento de su decisión dijeron que Stevenson tenía aspiraciones de ocupar el puesto de CEO, pero se dejó claro que Quinn se mantendría en el cargo varios años más.

Elhedery enfrenta una fuerte competencia de otros contendientes internos, incluidos Greg Guyett, CEO de banca global y mercados, y Nuno Matos, CEO de banca de patrimonio y personal.

Como un forastero con experiencia en Prudential y AIA, Tucker podría dar el paso radical de buscar fuera de las filas del banco el reemplazo de Quinn. Hay ex bancarios de HSBC dispersos por los bancos y gestores de activos globales más grandes, entre ellos Charlie Nunn, CEO del Grupo de Banco Lloyds.

“Quien sea que venga, no va a resultar en un alto estratégico masivo”, dijo el accionista del top 10.

“Cuando las tasas son positivas como lo están ahora, es un gran apoyo para tu rentabilidad y rendimiento; el nuevo CEO tendrá un trabajo más fácil al entrar de lo que tuvo Noel.”

Reporte adicional de Harriet Agnew en Londres