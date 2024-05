Los estudiantes de Columbia intentaron retrasar la toma de Hamilton Hall por la multitud, pero dicen que la policía nunca llegó.

Uno de los estudiantes de la Universidad de Columbia que valientemente intentó detener a un grupo de manifestantes antiisraelíes de tomar el control de un edificio académico anoche le dijo a Fox News Digital que intentaron retrasar a los agitadores el tiempo suficiente para que la policía o seguridad pudiera llegar al lugar para respaldarlos, pero finalmente ninguno apareció.

Rory Wilson, un estudiante de historia de 22 años, dice que está furioso de que la toma ocurriera bajo la supervisión de la policía universitaria y que el NYPD nunca llegó a pesar de que los estudiantes dijeron que llamaron al 911.

Wilson dormía en su residencia después de la medianoche cuando sus amigos lo despertaron para decirle que los manifestantes estaban apuntando a tomar el control de Hamilton Hall, un edificio académico utilizado por el decano y otras oficinas superiores.

DESESPERADAMENTE QUERIENDO PROTEGER EL EDIFICIO DE UNA INVASIÓN ILEGAL, WILSON DIJO QUE ÉL Y SUS AMIGOS SE ACERCARON A LA ENTRADA DEL EDIFICIO DESLIZÁNDOSE A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS ENTRE LAS CADENAS HUMANAS FORMADAS POR LOS MANIFESTANTES ESE NOCHE. LAS CADENAS SE ROMPIERON MIENTRAS LOS AGITADORES TRATABAN DE ARRASTRAR UNA MESA DE METAL NEGRA HACIA LA ENTRADA DEL EDIFICIO Y ATARLA A LA PUERTA, DIJO WILSON.

“Se trataba de tratar de defender lo que creo que es correcto, incluso si finalmente no pudimos detener a la multitud”, dijo Wilson, un practicante cristiano que tiene algo de ascendencia judía y familiares en Israel.

“Estaban actuando ilegalmente y, aparte de lo que pienses sobre la situación en Israel, sabemos que esto era incorrecto e inapropiado.”

Mientras Wilson mantenía su posición, su amigo Beck fue arrastrado por la furiosa multitud.

Una persona enmascarada rompe una ventana con un martillo durante la ocupación de anoche de Hamilton Hall en la Universidad de Columbia.

Un hombre vestido de negro intentó entonces tirar a Wilson al suelo, según Wilson, quien no estaba seguro si el hombre era parte de la universidad o no.

Wilson dijo que el hombre había estado vigilando el campus anteriormente en el día y lo llamó “sionista” cuando pasó junto a él mientras lanzaba retórica ofensiva en árabe, lo cual un amigo de Wilson tradujo más tarde como “endogámico”.

Original article source: Columbia students tried to delay mob takeover of Hamilton Hall, but say ‘police never came’