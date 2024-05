Israel Confisca Cámara de AP, Citando Uso de sus Imágenes por Al JazeeraIsrael Confisca Cámara de AP, Citando Uso de sus Imágenes por Al Jazeera

El Ministerio de Comunicaciones de Israel confiscó equipos de cámara de The Associated Press el martes, alegando que la agencia había violado una nueva ley de radiodifusión al proporcionar imágenes del norte de Gaza a Al Jazeera. La incautación fue una escalada en los esfuerzos de Israel para castigar a Al Jazeera, el canal panárabe que el gobierno israelí votó para cerrar hace dos semanas. Generó preguntas sobre cuán lejos llegarían las autoridades israelíes para cortar el canal financiado por Catar, que ha proporcionado una amplia cobertura de la ofensiva militar de Israel en Gaza. Lauren Easton, vicepresidenta de comunicaciones corporativas de The A.P., denunció la acción del gobierno israelí, calificándola de “un uso abusivo” de una nueva ley que proporciona a las autoridades herramientas para reprimir a organizaciones de medios extranjeros. En un comunicado, el Ministerio de Comunicaciones dijo que los inspectores habían ido a un lugar en el sur de Israel utilizado por The A.P. para transmitir en vivo imágenes de la frontera con el norte de Gaza, que está a varias millas de distancia. El ministerio afirmó que la transmisión estaba siendo llevada ilegalmente por Al Jazeera. The A.P. informó que las autoridades israelíes habían transmitido una orden verbal la semana pasada para cerrar la transmisión en vivo, pero no cumplió. Como una prominente agencia de noticias, The A.P. pone su contenido a disposición de sus suscriptores en todo el mundo. La Sra. Easton dijo que las autoridades israelíes deberían devolver el equipo de The A.P. para que pudiera restablecer la transmisión en vivo y “seguir proporcionando este importante periodismo visual a miles de medios de comunicación de todo el mundo”. En Israel, la cobertura en árabe de Al Jazeera ha sido frecuentemente criticada por amplificar la perspectiva de Hamas. Al Jazeera ha dicho que la decisión de Israel de cerrar sus operaciones en el país violó “el derecho básico al acceso a la información”.