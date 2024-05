Taiwán en alerta por ejercicios militares chinos post-inauguración. Por Reuters.

Por Ben Blanchard

TAIPÉI (Reuters) – Taiwán está en alerta ante la posibilidad de que China realice ejercicios militares luego de la inauguración del presidente electo Lai Ching-te este mes, dijo el principal funcionario de seguridad de la isla el miércoles, señalando que Beijing suele comenzar dichos ejercicios en junio.

China, que considera a Taiwán, gobernada democráticamente, como su propio territorio, tiene un fuerte desagrado hacia Lai, considerándolo un peligroso separatista. El gobierno chino ha rechazado las repetidas ofertas de diálogo de Lai, incluida una realizada la semana pasada.

Lai, al igual que la actual presidenta Tsai Ing-wen, rechaza las reclamaciones de soberanía de Beijing; ambos afirman que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro. Lai, actualmente vicepresidente, será inaugurado el 20 de mayo.

Hablando con los periodistas en el parlamento, el Director General de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, Tsai Ming-yen, dijo que mantener la estabilidad en el Estrecho de Taiwán era del interés de todos en la comunidad internacional, incluida China.

En este momento, China está utilizando un enfoque de zanahoria y palo hacia Taiwán, con la esperanza de influir en la política china del nuevo gobierno entrante, agregó Tsai, quien comparte un apellido común con la presidenta pero no está relacionado con ella.

“Lo que necesita especial atención es que después del 20 de mayo, de junio a noviembre, es cuando los comunistas chinos realizan sus ejercicios militares regulares”, dijo. “Si los comunistas chinos utilizan esta temporada caliente como excusa para llevar a cabo algunos ejercicios militares para presionar aún más a Taiwán es un punto clave en el que la Oficina de Seguridad Nacional está enfocada”.

El Ministerio de Defensa de China no respondió a las llamadas en busca de comentarios fuera del horario de oficina el miércoles, el inicio de las vacaciones del Día del Trabajo.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or remove ads

.

En los últimos cuatro años, el ejército chino ha aumentado considerablemente sus actividades alrededor de Taiwán.

En 2022, China realizó importantes ejercicios de guerra cerca de Taiwán después de una visita a Taipei por parte de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, y nuevamente el año pasado después de que la presidenta Tsai se reuniera con el entonces presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy en una escala en California.

Fuentes de seguridad con sede en Taiwán han advertido en repetidas ocasiones que China podría mostrar su disgusto con Lai utilizando el ejército.

Desde la victoria electoral de Lai en enero, China ha mantenido una constante presión sobre Taiwán, incluidas patrullas de guardacostas cerca de un grupo de islas controladas por Taiwán que se encuentran junto a la costa china, y la apertura de nuevas rutas aéreas en el Estrecho de Taiwán que Taipei dice amenazan la seguridad de la aviación.

Pero Beijing también ha ofrecido reanudar, aunque de forma limitada, el turismo chino hacia Taiwán, una propuesta que el gobierno de Taipei aún está considerando, ya que desea una completa reanudación de las visitas de turistas chinos.