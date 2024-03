Putin celebra victoria electoral que estaba predestinada, después de reprimir duramente las voces de la oposición.

El presidente Vladimir Putin se sumergió en una victoria temprana el lunes que nunca estuvo en duda, ya que los resultados parciales de las elecciones destacaron el control total del líder ruso sobre el sistema político del país.

Después de enfrentar solo a rivales simbólicos y reprimir duramente las voces de la oposición, Putin estaba listo para extender su control de casi un cuarto de siglo por seis años más. Incluso con poco margen para protestas, los rusos se apiñaron fuera de los colegios electorales al mediodía del domingo, último día de la elección, aparentemente siguiendo un llamado de la oposición para expresar su descontento con el presidente.

Putin elogió los abrumadores resultados tempranos como una indicación de “confianza” y “esperanza” en él, mientras que los críticos los vieron como otro reflejo de la naturaleza predestinada de la elección.

“Por supuesto, tenemos muchas tareas por delante. Pero quiero dejar claro para todos: Cuando estuvimos unidos, nadie ha logrado asustarnos, reprimir nuestra voluntad y nuestra autoconciencia. Fallaron en el pasado y fallarán en el futuro”, dijo Putin en una reunión con voluntarios después del cierre de las urnas.

Cualquier crítica pública a Putin o a su guerra en Ucrania ha sido sofocada. Los medios independientes han sido debilitados. Su rival político más feroz, Alexei Navalny, murió en una prisión en el Ártico el mes pasado, y otros críticos están o bien en la cárcel o en el exilio.

Más allá del hecho de que los votantes tenían prácticamente ninguna opción, el monitoreo independiente de la elección fue extremadamente limitado. Según la Comisión Electoral Central de Rusia, Putin tenía alrededor del 87% de los votos con más del 99% de las circunscripciones contadas.

El líder norcoreano Kim Jong Un y los presidentes de Honduras, Nicaragua y Venezuela felicitaron rápidamente a Putin por su victoria, al igual que los líderes de las ex repúblicas soviéticas de Asia Central, Tayikistán y Uzbekistán, mientras que Occidente desestimó la votación como un fraude.

El ministro de Relaciones Exteriores británico, David Cameron, escribió en X, antes conocido como Twitter: “Así no lucen unas elecciones libres y justas”.

En un entorno estrictamente controlado, los asociados de Navalny instaron a aquellos descontentos con Putin o con la guerra a acudir a las urnas al mediodía del domingo, y las filas a las afueras de varios colegios electorales tanto dentro de Rusia como en sus embajadas alrededor del mundo parecieron aumentar en ese momento.

Entre quienes siguieron el llamado estaba Yulia Navalnaya, viuda de Navalny, quien pasó más de cinco horas en la fila en la Embajada rusa en Berlín. Dijo a los reporteros que escribió el nombre de su difunto esposo en su papeleta.

Al preguntarle si tenía un mensaje para Putin, Navalnaya respondió: “Por favor, dejen de pedirme mensajes de mí o de alguien para el Sr. Putin. No puede haber negociaciones ni nada con el Sr. Putin, porque es un asesino, es un gángster”.

Pero Putin desestimó la efectividad de la aparente protesta.

“Hubo llamados a venir a votar al mediodía. Y esto se suponía que sería una manifestación de oposición. Bueno, si había llamados a venir a votar, entonces … elogio esto”, dijo en una conferencia de prensa después del cierre de las urnas.

De manera inusual, Putin mencionó a Navalny por su nombre por primera vez en la conferencia de prensa.

Algunos rusos que esperaban votar en Moscú y San Petersburgo dijeron a The Associated Press que estaban participando en la protesta, pero no fue posible confirmar si todos los que estaban en fila lo estaban haciendo.

Un votante en Moscú, que se identificó solo como Vadim, dijo que esperaba un cambio, pero agregó que “lamentablemente, es poco probable”. Al igual que otros, no dio su nombre completo por motivos de seguridad.

Mientras tanto, partidarios de Navalny acudieron a su tumba en Moscú, algunos llevando papeletas electorales con su nombre escrito en ellas.

Meduza, el mayor medio de comunicación independiente de Rusia, publicó fotos de papeletas que recibieron de sus lectores, con la palabra “asesino” inscrita en una y “La Haya te espera” en otra. Esto último se refiere a una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra emitida por la Corte Penal Internacional.

Algunas personas dijeron a AP que estaban felices de votar por Putin, algo no sorprendente en un país donde la televisión estatal emite constantes elogios al líder ruso y expresar cualquier otra opinión conlleva riesgos.

Dmitry Sergienko, quien emitió su voto en Moscú, dijo: “Estoy feliz con todo y quiero que todo continúe como está ahora.”

La votación se llevó a cabo durante tres días en colegios electorales de todo el vasto país, en regiones de Ucrania anexionadas ilegalmente y en línea.

Varias personas fueron arrestadas, incluidas en Moscú y San Petersburgo, después de intentar iniciar incendios o hacer estallar explosivos en los colegios electorales, mientras que otras fueron detenidas por arrojar antiséptico verde o tinta en las urnas.

Stanislav Andreychuk, copresidente de la organización independiente de observación electoral Golos, dijo que a los rusos se les registró al entrar en los colegios electorales, hubo intentos de revisar las papeletas rellenadas antes de ser emitidas, y un informe indicó que la policía exigió que se abriera una urna para retirar una papeleta.

Eso dejó poco espacio para que las personas se expresaran. Sin embargo, enormes filas se formaron al mediodía fuera de misiones diplomáticas en Londres, Berlín, París y otras ciudades con grandes comunidades rusas, muchas de las cuales abandonaron su hogar después de la invasión de Ucrania por Putin.

“Si tenemos alguna opción de protestar, creo que es importante aprovechar cualquier oportunidad”, dijo Tatiana, de 23 años, que estaba votando en la capital de Estonia, Tallin, y dijo que había venido a participar en la protesta.

