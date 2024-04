¿Puede la acción de SoFi ayudarte a jubilarte como millonario?

Los servicios financieros es una industria que está desesperada por innovar. En una era en la que prácticamente todo se puede lograr en línea, la idea de tener que ir a un banco físico para completar una transacción básica no es atractiva.

Las empresas de tecnología financiera que operan en la intersección entre tecnología y finanzas, como Stripe, Chime, Plaid y otras, han traído mucha disrupción tan necesaria a los servicios financieros tradicionales. Pero los inversores solo pueden acceder a esas empresas a través de vehículos de inversión especiales ya que siguen siendo privadas.

Sin embargo, una empresa de tecnología financiera emergente que cotiza en bolsa es SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI). SoFi salió a bolsa hace unos años tras una fusión con una compañía de adquisición con fines especiales (SPAC) liderada por el multimillonario inversor Chamath Palihapitiya.

Con acciones cotizando a modestos $7, los inversores pueden estar preguntándose si SoFi es una oportunidad lucrativa en el prometedor mundo de la tecnología financiera. Profundicemos en por qué es un prospecto de inversión único y veamos si la empresa tiene el potencial para generar rendimientos lo suficientemente fuertes como para ayudarlo a convertirse en millonario.

El modelo de negocio de SoFi es interesante

SoFi está creando un lugar único para los miembros en su plataforma, con acceso a una serie de servicios en línea que incluyen préstamos estudiantiles, hipotecas e inversiones en el mercado de valores. Esta variedad de productos bajo un mismo techo ha permitido que SoFi realice ventas cruzadas a su base de usuarios.

Este enfoque se conoce como un modelo de negocio de rueda de inercia. En teoría, mediante la realización de ventas cruzadas a una alta tasa, SoFi no necesita dedicar tantos recursos a la adquisición de clientes con el tiempo. Posteriormente, la empresa puede utilizar su capital para centrarse en la innovación de productos adicionales, convirtiendo a SoFi en un competidor formidable para las empresas financieras tradicionales.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Pero el potencial a largo plazo podría ser enorme

El modelo de negocio de SoFi podría verse atractivo en la superficie, pero los inversores deben comprender que esto ha sido costoso de crear. En los últimos años, la empresa ha completado una serie de adquisiciones para ayudar a construir su plataforma. Estas transacciones, combinadas con los esfuerzos para acumular una gran base de miembros, han resultado en enormes pérdidas operativas. Hasta ahora, eso es.

Durante el cuarto trimestre, que finalizó el 31 de diciembre, SoFi sorprendió a los inversores al publicar su primer beneficio en base a los principios contables generalmente aceptados.

Lo que es aún mejor es que la dirección le dijo a los inversores que se puede esperar rentabilidad constante hasta 2026. Esto es alentador porque legitima el modelo de negocio diferenciado de SoFi.

Con una rentabilidad constante en el horizonte, los inversores podrían preguntarse si SoFi tiene un potencial sin explotar capaz de producir rendimientos lucrativos.

Historia continúa

¿Podría la acción de SoFi convertirte en millonario?

El cuadro a continuación compara a SoFi con sus pares en tecnología financiera en base a la relación precio/ventas (P/S). Con un P/S de solo 3.3, se encuentra en el medio de este grupo.

La idea importante para los inversores es centrarse en sus ganadores y mantener sus posiciones de mayor convicción a lo largo de muchos años o incluso décadas.

Tomemos a Warren Buffett como ejemplo. El Oráculo de Omaha ha tenido muchas acciones diferentes a lo largo de los años. Pero los servicios financieros han seguido siendo consistentemente su sector principal, con empresas como Bank of America, American Express, Visa y Mastercard representando pilares del portafolio de Berkshire Hathaway.

Los inversores con un horizonte a largo plazo deberían considerar el potencial de SoFi en un sector fintech en crecimiento. El ecosistema de servicios de la empresa podría convertirla en un líder futuro a medida que evoluciona el sector, y soy optimista de que la dirección cumplirá con su orientación y que los beneficios constantes se convertirán en algo más habitual en su negocio.

Estos factores deberían desempeñar un papel en el crecimiento de SoFi con el tiempo. Creo que los mejores días de la empresa podrían estar por venir, y tiene el potencial de convertirse en un creador de millonarios a largo plazo.

¿Puede la acción de SoFi ayudarte a retirarte millonario? fue publicado originalmente por The Motley Fool