¿Puede Boris Johnson mantener la calma en la investigación sobre el Covid en el Reino Unido?

Boris Johnson, el ex primer ministro que lideró a Gran Bretaña durante la pandemia, testificará antes de una investigación oficial el miércoles, dando su primera explicación pública detallada de cómo luchó con un virus desenfrenado que dividió a su gobierno, sembró las semillas de su caída política y casi lo mata.

El Sr. Johnson, quien dejó el Parlamento a principios de este año después de que se descubrió que había engañado deliberadamente a los legisladores por una serie de fiestas escandalosas que violaron las reglas de encierro, enfrentará preguntas difíciles: ¿Debería haber actuado más rápido imponiendo un bloqueo en marzo de 2020? ¿Se tomó el coronavirus lo suficientemente en serio? ¿Incluso entendió datos básicos sobre su propagación?

Puede señalar algunas victorias genuinas: la vacunación en Gran Bretaña a principios de 2021 fue una de las más rápidas de cualquier país importante. Su decisión de reabrir la economía británica más tarde ese año, que fue ampliamente criticada de antemano debido al aumento de casos de Covid, resultó ser acertada, ya que otros países siguieron su ejemplo.

Pero en general, el desempeño del Sr. Johnson fue inestable, errático e incluso irresponsable en ocasiones, según varios ex ministros del gabinete y ayudantes que han testificado en la investigación desde que comenzaron las audiencias públicas en junio. Algunos dijeron que su estilo de liderazgo caótico pudo incluso haber contribuido a elevar el número de muertos por Covid en el Reino Unido, que ahora asciende a 230,193.

“Teníamos un primer ministro que no sabía qué hacer y estaba obsesionado con el Brexit”, dijo Devi Sridhar, profesora de salud pública global en la Universidad de Edimburgo. “Para mí, la lección es: intenten elegir líderes competentes”.

Es uno de los muchos oradores en la investigación sobre el covid-19, un examen independiente y público de la respuesta de Gran Bretaña a la pandemia, dirigido por una ex jueza, Heather Hallett, que se espera continúe hasta 2026.

Uno de los comunicadores más carismáticos de la política británica, el Sr. Johnson tiene fama por sus frases ingeniosas, comentarios humorísticos y optimismo. Pero ninguna de esas cualidades es probable que lo ayude durante dos días de interrogatorio detallado, mientras que su dominio de los detalles, nunca una fortaleza, y su respuesta a preguntas potencialmente hostiles podrían ser cruciales.

“¿Puede mantener un semblante serio, compungido y reflexivo, o se pone nervioso y molesto?” preguntó Jill Rutter, ex alto funcionario civil británico y investigadora principal en U.K. in a Changing Europe, un instituto de investigación en Londres. “¿Se degenera haciendo chistes?”

El Sr. Johnson ha tenido tiempo de prepararse para la audiencia, y sus aliados han filtrado detalles de su testimonio preparado a los periódicos británicos.

A pesar de captar la atención de la investigación, algunos expertos dicen que el enfoque en las personalidades y las luchas internas ha generado más calor que luz. Cuestionan si ayudará a Gran Bretaña a aprender las lecciones correctas para responder más efectivamente a la próxima pandemia, o si seguirá siendo un ejercicio de culpar y pasar la responsabilidad.

“Todos están bastante a la defensiva sobre por qué no fue su culpa”, dijo la profesora Sridhar. “Pero esto no fue un fracaso individual. Fue un fracaso del sistema”.

El Sr. Sunak, que era canciller del Exchequer en ese momento, se espera que testifique pronto. Podría ser ayudado por la aparición del Sr. Johnson primero. Pero las apuestas son altas porque el control de Mr. Sunak sobre el Partido Tory es débil ya que está muy por detrás del Partido Laborista en las encuestas de opinión.

Una de las políticas de Mr. Sunak casi seguro que será cuestionada: el programa de Eat Out to Help Out, una iniciativa de agosto de 2020 que atrajo a los británicos de vuelta a los restaurantes subvencionando sus comidas. La política puede haber expuesto a más personas a la infección, contribuyendo a una segunda ola ese invierno.

