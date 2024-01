Propuesta para reducir entregas de Royal Mail en Reino Unido provoca ira

El servicio postal de Gran Bretaña podría considerar reducir las entregas a cinco días a la semana, o incluso a tres, desde seis, dijo el regulador del país el miércoles, lo que generó resistencia por parte de los legisladores y las empresas.

Al igual que el Servicio Postal de EE.UU., Royal Mail ha estado cada vez más plagado de problemas de servicio y presiones financieras. Dados los crecientes costos, la organización corre el riesgo de volverse “financiera y operativamente insostenible a largo plazo”, según un informe de Ofcom, el regulador de las comunicaciones de Gran Bretaña.

Reducir la entrega a solo tres días a la semana ahorraría a Royal Mail hasta 650 millones de libras esterlinas (830 millones de dólares) al año, según encontró el informe. Suecia, Noruega, Dinamarca y Bélgica han reducido la frecuencia de las entregas o extendido los plazos de entrega de las cartas en los últimos años, dijo Ofcom.

Sin embargo, los legisladores se opusieron a la idea. El primer ministro Rishi Sunak, cuyos conservadores tienen mayoría, dijo el miércoles que seguía “absolutamente comprometido” a garantizar que Royal Mail se entregue seis días a la semana. El servicio, que fue privatizado en 2013, está obligado por ley a entregar correo seis días a la semana, por lo que cualquier cambio requeriría una votación en el Parlamento.

Richard Thomson, miembro del Parlamento por el Partido Nacional Escocés, dijo que se oponía a reducir los días de entrega de Royal Mail porque muchas personas, especialmente las que viven en áreas rurales, dependían del servicio postal para transportar documentos y entregar paquetes de manera confiable y económica.

“Lo que se está proponiendo socavaría la propia base de ese supuesto”, dijo el Sr. Thomson. Agregó que la privatización había llevado a Royal Mail a priorizar las ganancias sobre el servicio al cliente.

Los volúmenes de cartas en Gran Bretaña se han reducido a la mitad desde 2011, con más personas enviando correos electrónicos y mensajes de texto en lugar de notas escritas a mano. Pero el servicio postal sigue siendo parte de la vida británica. Su historia se remonta a más de 500 años, cuando Enrique VIII encargó a su secretario establecer una red postal nacional para llevar su correspondencia y la de la corte Tudor. Otros dependían de mensajeros privados que llevaban cartas en carros tirados por caballos. Carlos I abrió el servicio postal al público en 1635.

Las entregas dominicales se introdujeron en Londres en 1849, pero fueron prohibidas en 1850 después de la indignación de un grupo cristiano, según “Masters of the Post: The Authorized History of the Royal Mail,” un libro escrito por Duncan Campbell-Smith. Las empresas protestaron la ley, y las entregas dominicales se reanudaron en algunas partes del país.

Hoy en día, otros servicios en Gran Bretaña también enfrentan presupuestos ajustados. Los recortes persistentes al Servicio Nacional de Salud, un símbolo del estado de bienestar británico, han dejado al servicio sin fondos y con personal insuficiente. Después de más de una década de bajo crecimiento económico y estancamiento de los salarios, tres cuartas partes de las personas en Gran Bretaña dijeron que creían que el país estaba empeorando como lugar para vivir, en comparación con el 49 por ciento de las personas en 2011 que dijeron que las cosas estaban empeorando, según una encuesta de Ipsos.

Dave Ward, el secretario general de la Unión de Trabajadores de Comunicaciones, que representa a los trabajadores postales, dijo en un comunicado el miércoles que reducir la entrega a solo tres días a la semana destruiría Royal Mail tal como los clientes lo conocen y afectaría a miles de empleos. La propuesta estaba “muerta en el agua”, dijo.

Tina McKenzie, la presidenta de políticas de la Federación de Pequeñas Empresas, que representa a pequeñas empresas y personas que trabajan por cuenta propia, dijo que una cuarta parte de las pequeñas empresas dependían del servicio postal, y reducir los servicios interrumpiría la economía.

Ofcom, el regulador, dijo que era posible reducir el número de días de entrega sin disminuir los objetivos de entrega, pero no brindó detalles sobre cómo funcionaría eso. Según las nuevas pautas, un servicio de entrega al día siguiente seguiría estando disponible para cartas urgentes.

El año pasado, Royal Mail registró una pérdida operativa de 419 millones de libras esterlinas (533 millones de dólares) sobre una base ajustada, dijo que esperaba entregar cuatro mil millones de cartas al año en cinco años, en comparación con las 20 mil millones de cartas de hace casi dos décadas.

Nick Read, director ejecutivo de la Oficina de Correos, una organización independiente de Royal Mail, dijo en un comunicado el miércoles que estuvo de acuerdo en que debería haber un debate sobre cómo modernizar el servicio postal. Sin embargo, las personas vulnerables, las personas mayores y las empresas dependen de un servicio de cartas confiable, dijo, y “sus necesidades deben tenerse en cuenta en cualquier revisión”.

En una encuesta para Ofcom, el 79 por ciento de las personas dijo que algunas cosas siempre deberían ser enviadas por correo. Las entregas los sábados eran importantes para el 58 por ciento de las personas, frente al 63 por ciento en 2020, según la encuesta realizada a más de 2,000 adultos británicos en octubre y noviembre. (El Servicio Postal de EE.UU. solo entrega correo prioritario y paquetes de Amazon los domingos).

La Oficina de Correos de Gran Bretaña también ha estado en el centro de atención en las últimas semanas debido a un escándalo que se prolongó durante varios años en el que cientos de personas que operaban sucursales de la Oficina de Correos fueron acusadas injustamente de robo. Una serie de ITV, “Mr. Bates vs. The Post Office,” que comenzó a emitirse el 1 de enero, dramatizó el destino de los trabajadores postales que fueron perseguidos en los tribunales entre 1999 y 2015 por pérdidas financieras que nunca ocurrieron.