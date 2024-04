Productos, características y planes de precios.

Hechos rápidos de TurboTax

Precio inicial: $89

Características clave:

Interfaz basada en preguntas y respuestas.

Diseño intuitivo.

Consejo de expertos bajo demanda.

Soporte y defensa en caso de auditoría.

Imagen: Intuit

TurboTax es el software de presentación de impuestos más popular en los Estados Unidos. Sin embargo, muchas personas se han preguntado si TurboTax sigue siendo la mejor opción para presentar sus impuestos después de que la Comisión Federal de Comercio afirmara que TurboTax participó en publicidad engañosa, promocionando servicios fiscales “gratuitos” a consumidores que no eran elegibles para ellos.

En esta guía, investigamos los planes de precios de TurboTax y desglosamos sus pros y sus contras para ayudarte a decidir si TurboTax es el software de presentación de impuestos adecuado para tus necesidades.

Empleados por Tamaño de Empresa

Micro (0-49), Pequeñas (50-249), Medianas (250-999), Grandes (1,000-4,999), Empresa (5,000+)

Micro (0-49 Empleados), Pequeñas (50-249 Empleados), Medianas (250-999 Empleados), Grandes (1,000-4,999 Empleados)

Micro, Pequeña, Mediana, Grande

Características

API, Libro Mayor, Gestión de Inventarios

Empleados por Tamaño de Empresa

Micro (0-49), Pequeñas (50-249), Medianas (250-999), Grandes (1,000-4,999), Empresa (5,000+)

Micro (0-49 Empleados), Pequeñas (50-249 Empleados), Medianas (250-999 Empleados), Grandes (1,000-4,999 Empleados)

Micro, Pequeña, Mediana, Grande

Características

Cuentas por Cobrar/Pagar, API, Contabilidad Departamental, y más

Planes de precios de TurboTax

TurboTax en línea ofrece cinco planes de precios, tres para individuos y dos para impuestos comerciales.

TurboTax

Este plan cuesta entre $0 y $129 para presentar, dependiendo de si calificas para una devolución federal gratuita. Las devoluciones estatales cuestan $64 cada una si no calificas para la versión gratuita. Este plan te permite cargar documentos fiscales tomando fotos e incluye Asistencia Intuit con Inteligencia Artificial. Incluso el plan gratuito viene con la garantía de devolución máxima y precisión del 100% de TurboTax. Todos los planes de precios individuales de TurboTax también incluyen soporte, incluido este plan básico gratuito.

Asistido en Vivo

Este plan cuesta entre $89 y $219 para presentar devoluciones federales, con $59 o $69 por cada devolución estatal. Incluye ayuda bajo demanda de expertos fiscales con un promedio de 12 años de experiencia y una revisión final de expertos antes de que presentes. También obtendrás soporte durante todo el año de los expertos fiscales con este plan, en caso de que tengas preguntas fuera de la temporada de impuestos.

Completo Asistido

Este plan comienza en $129 para presentar devoluciones federales, con $69 por cada devolución estatal. Con este plan, se te asignará un experto fiscal local que preparará, firmará y presentará tu devolución en tu nombre. Este plan incluye los formularios W-2 y 1040.

Negocio Asistido en Vivo

Este plan de software de impuestos comerciales comienza en $489 para presentar una devolución federal para tu empresa, con $64 por cada devolución estatal. Incluye ayuda bajo demanda de expertos fiscales, así como defensa en caso de auditoría. Este plan está diseñado específicamente para empresas que deben presentar sus impuestos como una Corporación S (S-corp), Sociedad (GP, LP, LLP) o Sociedad de responsabilidad limitada de varios miembros.

Sin embargo, solo está disponible en un número limitado de estados: Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Missouri, Minnesota, Carolina del Norte, Nevada, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia, Washington, y Wyoming.

Negocio Completo Asistido en Vivo

Este plan comienza en $1,169 para presentar una devolución federal para tu empresa, con $64 por cada devolución estatal. Con este plan, se te asignará un experto fiscal empresarial que preparará, firmará y presentará tu devolución en tu nombre. La defensa en caso de auditoría también está incluida en este plan, que está disponible en los 50 estados.

Características clave de TurboTax

Interfaz de presentación de impuestos DIY

La interfaz de software de TurboTax está bien diseñada e intuitiva de navegar, incluso si nunca has usado TurboTax u otro software de presentación de impuestos antes. El software te guiará a través de todo el proceso paso a paso e incluso te dará una estimación de cuánto tiempo te llevará presentar tus impuestos por tu cuenta. Solo se muestra una cantidad limitada de información y solicitudes en cada pantalla, por lo que no te sentirás abrumado mientras trabajas en cada paso.

Primero, ingresarás tu información personal, como tu nombre completo, número de Seguro Social, luego completarás tu declaración de impuestos federales utilizando información de tus formularios W-2 o 1099. Después de terminar con la declaración federal, se te pedirá crear una declaración estatal, si corresponde. Finalmente, revisarás tus declaraciones federales y estatales y luego las enviarás para presentarlas.

Figura A: Interfaz de TurboTax. Imagen: Intuit

Asistido en Vivo

Si optas por presentar tus impuestos personales con el Asistido en Vivo, pasarás por el software de impuestos DIY y completarás tu declaración por tu cuenta, pero también tendrás acceso a un equipo de expertos fiscales bajo demanda, por teléfono, chat y en pantalla en vivo. Esto se puede acceder haciendo clic en el botón “Asistencia en Vivo” en la esquina superior derecha de la interfaz.

Cuando accedas a la ayuda Asistida en Vivo, ingresarás información sobre tu pregunta, luego TurboTax te conectará con alguien que debería entender tu situación fiscal específica. Sin embargo, si no pueden ayudarte, puedes solicitar ser transferido a un nuevo experto.

Puedes compartir la pantalla de TurboTax con el experto fiscal, pero no puedes compartir otros documentos fiscales con ellos, lo que puede ser bastante limitante, dependiendo de la complejidad de tu situación. Tu información personal, como tu número de Seguro Social, también estará oculta para que el experto fiscal no pueda verla cuando compartas tu declaración en progreso con ellos.

Los expertos fiscales están disponibles los siete días de la semana desde las 5 a. m. hasta las 9 p. m. PT desde la fecha de enero en que el IRS comienza a aceptar declaraciones de impuestos hasta la fecha límite de presentación de abril. Desde mediados de abril hasta principios de enero, están disponibles de lunes a viernes de 5 a. m. a 5 p. m. PT.

Figura B: TurboTax Live Asistido. Imagen: Intuit

Completo Asistido

Con los planes de Servicio Completo en Vivo de TurboTax, te emparejarán con un experto fiscal dedicado, quien hará tus impuestos personales o comerciales de principio a fin y los revisará contigo antes de presentarlos. Después de emparejarte con tu experto fiscal, compartirán las horas en que están disponibles. También puedes comunicarte con los otros expertos de servicio completo en las mismas horas de servicio al cliente que describimos anteriormente en la sección anterior si necesitas ayuda cuando tu experto asignado no esté disponible. Si tu mismo experto fiscal está disponible, puedes trabajar con él durante todo el año si lo deseas.

Cabe destacar que este servicio es completamente virtual, ya que TurboTax no tiene ubicaciones físicas como su principal competidor H&R Block. Sin embargo, es posible que tengas la opción de elegir un Profesional Verificado de TurboTax independiente, que son profesionales fiscales independientes que son evaluados por TurboTax y ofrecen la posibilidad de reunirse en persona.

Soporte y defensa en caso de auditoría

Los tres planes de impuestos personales de TurboTax vienen con una garantía de asistencia en caso de auditoría. Con el soporte en caso de auditoría, obtienes orientación gratuita y personalizada en caso de una auditoría. Te educarán sobre qué esperar y cómo prepararte para una auditoría, pero no te representarán realmente frente al IRS. La defensa en caso de auditoría está incluida en los dos planes de negocio, y también se puede agregar a los planes personales por un costo adicional. Con la defensa en caso de auditoría, obtienes representación completa en caso de una auditoría por un profesional fiscal con licencia, incluida la representación frente al IRS.

Figura C: Asistencia en caso de auditoría de TurboTax. Imagen: Intuit

Pros de TurboTax

Diseño intuitivo fácil de usar.

Múltiples planes de precios y niveles de soporte para elegir.

Opciones de asesoramiento fiscal bajo demanda.

Cuestionario paso a paso fácil de completar.

Contras de TurboTax

Más caro que otros competidores.

No hay opción en persona disponible.

El soporte asistido en vivo puede ser limitado.

Mayor cobertura de impuestos de nómina

Alternativas a TurboTax

Software

TurboTax

H&R Block

FreeTaxUSA

TaxAct

Devoluciones federales gratuitas

Solo para declaraciones simples

Solo para declaraciones simples

Todas las devoluciones federales

Limitado a ciertos estados y niveles de ingresos

Devoluciones estatales gratuitas

Limitado

Limitado

No

No

Opción de soporte en persona

No

Sí

No

No

Precio inicial ( para devolución federal)

$89

$55

$0

$49.99

Precio Inicial ( para devolución estatal)

$59

$49

$14.99

$39.99

Imagen: H&R Block

H&R Block

H&R Block es el competidor más cercano de TurboTax, que ofrece muchas de las mismas características. Sin embargo, sus planes de precios son más asequibles que los de TurboTax. Además, su plan gratuito tiene capacidades ligeramente ampliadas, lo que significa que más personas pueden presentar de forma gratuita usando H&R Block en lugar de TurboTax. H&R Block también tiene oficinas físicas en todo Estados Unidos, por lo que puedes reunirte con un experto fiscal en persona si prefieres eso en lugar de virtual.

FreeTaxUSA

Imagen: FreeTaxUSA

Si el precio de TurboTax es demasiado alto para ti, entonces FreeTaxUSA es una de las alternativas más asequibles a TurboTax. Su nombre es un poco engañoso porque no es 100% gratuito: FreeTaxUSA cobra $0 por una devolución federal pero $14.99 por cada devolución estatal. También ofrece varios complementos pagos, como soporte deluxe o pro y defensa en caso de auditoría, pero todos estos son opcionales.

Una de las mejores cosas sobre FreeTaxUSA es que no establece un límite de ingresos para una devolución federal gratuita, lo que sí hace TurboTax, lo que significa que todos pueden presentar una devolución de impuestos federales de forma gratuita con FreeTaxUSA, independientemente de cuánto dinero hayan ganado el año anterior.

TaxAct

Imagen: TaxAct

TaxAct es otra alternativa a TurboTax que ofrece muchas opciones de software en línea y sin conexión para elegir. Además de diferentes planes para declaraciones de impuestos personales, también ofrece precios conjuntos para otras estructuras comerciales, como sociedades y corporaciones S, lo que puede ser atractivo para propietarios de pequeñas empresas. El asesoramiento fiscal en vivo se puede agregar a cualquier plan de precios, incluido el plan gratuito, por $39.99. TaxAct también garantiza una devolución más grande que cualquier otro software de impuestos actualmente en el mercado.

Metodología de revisión

Para revisar TurboTax, nos registramos en la versión gratuita de su software de impuestos. También consultamos reseñas de usuarios y documentación del producto durante la redacción de esta revisión. Consideramos factores como precios, consejos de expertos, asistencia en vivo y diseño de la interfaz de usuario al evaluar TurboTax.

Preguntas frecuentes

¿Es TurboTax realmente bueno?

TurboTax en línea está muy bien diseñado y es fácil de usar, y la interfaz es intuitiva para navegar. La guía paso a paso basada en cuestionarios también simplifica el proceso de presentación de impuestos DIY.

¿Es mejor comprar TurboTax o usarlo en línea?

La versión de escritorio de TurboTax suele ser más barata que TurboTax en línea. Sin embargo, no todos los ordenadores y sistemas operativos admiten TurboTax de escritorio. La versión de escritorio también se actualiza con menos frecuencia que la versión en línea, por lo que puede sentirse más torpe y menos intuitiva.

¿Vale la pena TurboTax?

A pesar de que TurboTax es uno de los software de impuestos más caros disponibles, también es extremadamente intuitivo y fácil de usar y viene con múltiples opciones de soporte. Por esta razón, muchos contribuyentes siguen considerando que TurboTax vale la pena el precio, pero hay muchas alternativas a TurboTax más asequibles si deseas explorar otras opciones.

¿Cuál es el problema con TurboTax?

La Comisión Federal de Comercio emitió una opinión de que TurboTax se había involucrado previamente en publicidad engañosa, promoviendo servicios fiscales “gratuitos” a consumidores que no eran elegibles para ellos. TurboTax hacía parecer que todos o la mayoría de los consumidores eran elegibles para presentar devoluciones federales y estatales de forma gratuita, cuando en realidad solo una pequeña minoría de personas califica para la versión gratuita.

¿Cuál es mejor, TurboTax o H&R Block?

H&R Block es el competidor más cercano de TurboTax, pero ofrece varias ventajas sobre TurboTax, incluidos planes de precios más económicos y la opción de obtener asistencia en persona en una oficina de H&R Block.