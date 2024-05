Objetivo de Hannon Armstrong elevado a $40, mantiene calificación de Comprar Por Investing.com

“

El lunes, Hannon Armstrong (NYSE:HASI) Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE: HASI) vio cómo su precio objetivo aumentaba de 35,00 a 40,00 dólares por TD Cowen, mientras la empresa mantenía una calificación de Compra en la acción. El ajuste sigue a un análisis detallado del archivo 10Q del primer trimestre de la compañía.

La dirección de la empresa había confirmado previamente su orientación sobre las ganancias para los años 2024 a 2026, que incluye tanto las ganancias por acción ajustadas (EPS) como el dividendo por acción (DPS). El analista destacó esta continuidad en la orientación en un informe reciente. El aumento del precio objetivo se produce tras el anuncio de CCH1, que se espera proporcione a Hannon Armstrong una plataforma de financiamiento más diversificada, disminuyendo su dependencia de la emisión de deuda. Además, la empresa prevé un aumento de los ingresos por tarifas.

El analista de TD Cowen destacó la atractiva rentabilidad por dividendo de Hannon Armstrong, que actualmente se sitúa en el 5%. Esta rentabilidad se considera favorable para los inversores que buscan ingresos regulares de sus inversiones. La calificación de Compra mantenida sugiere que el analista ve un potencial continuo en la acción de la compañía.

Hannon Armstrong se centra en proporcionar capital al mercado de infraestructura sostenible y ha sido reconocida por su compromiso con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Los desarrollos estratégicos y el desempeño financiero de la empresa son seguidos de cerca por los inversores interesados en oportunidades de inversión sostenible.

El nuevo precio objetivo de 40,00 dólares representa la confianza de TD Cowen en el futuro rendimiento de Hannon Armstrong y la capacidad de la empresa para cumplir con sus objetivos financieros. La rentabilidad por dividendo actual de la acción y las perspectivas positivas de los analistas pueden seguir haciendo que sea una opción atractiva para los inversores.

Tras la perspectiva positiva de TD Cowen, Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE: HASI) también presenta métricas y tendencias destacadas. Según los datos de InvestingPro, HASI cuenta con una sólida capitalización de mercado de 3,68 mil millones de dólares y un atractivo ratio P/E de 13,95, que se ajusta a 14,9 en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. El crecimiento de los ingresos de la empresa también impresiona, con un aumento del 35,19% en los últimos doce meses y una tasa de crecimiento trimestral aún mayor del 39,73% en el primer trimestre de 2024.

Los Consejos de InvestingPro resaltan el rendimiento consistente de la empresa, con un dividendo que ha sido aumentado durante cinco años consecutivos y mantenido durante doce años consecutivos. Esta consistencia se ve complementada por retornos significativos, incluyendo un rendimiento total del 23,1% en la última semana y un retorno del 38,32% en los últimos tres meses, lo que indica un fuerte desempeño a corto plazo. Además, HASI cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con su precio en el 97,92% de este pico.

Para los inversores que deseen indagar más en las finanzas y perspectivas futuras de Hannon Armstrong, InvestingPro ofrece información adicional. Con más consejos disponibles en la plataforma, los lectores pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o semestral de Pro y Pro+. Estos consejos, junto con los datos en tiempo real proporcionados, pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas sobre sus inversiones en infraestructura sostenible.

