Google entre las empresas de IA “mejor posicionadas” según Investing.com

Investing.com — Aquí te presentamos los mayores movimientos de analistas en el área de inteligencia artificial (IA) de esta semana.

Azure de Microsoft podría convertirse en el “proveedor hiperescalar más grande”

Las acciones de Microsoft (NASDAQ:) subieron el viernes después de que la empresa más grande del mundo presentara sus resultados del primer trimestre fiscal, superando las estimaciones de Wall Street.

El informe resaltó aún más la posición única de Microsoft como líder en IA, mostrando una fuerte demanda de sus servicios impulsados por IA, que desempeñaron un papel crucial en el rendimiento mejor de lo esperado de su negocio clave Azure en la nube.

Mirando hacia adelante, la Directora Financiera de la empresa, Amy Hood, dijo que los gastos de capital aumentarían “materialmente” para dar cabida a la creciente demanda de sus productos generativos de IA.

Los analistas de Bernstein vieron esto como una indicación de que el liderazgo de Microsoft prevé un “camino claro” hacia un “aumento significativo” en los ingresos en la nube.

“También vemos esto como un indicador de que Microsoft ha asumido el liderazgo en IA, y Azure podría convertirse en el proveedor hiperescalar más grande y más importante,” dijeron los analistas de Bernstein en una nota a los clientes.

“Si esta tendencia continúa, entonces la IA será un impulsor importante de los ingresos a largo plazo de Azure y requerirá una reevaluación del tamaño potencial de Azure”, añadieron.

Google es uno de los competidores mejor posicionados en IA, dice BMO

Las acciones de Alphabet (NASDAQ:) alcanzaron un nuevo máximo histórico el viernes después de un aumento del 10% impulsado por un informe de ganancias del primer trimestre fiscal de 2024 mejor de lo esperado.

Además de superar las previsiones de Wall Street en ingresos y beneficios, la empresa propietaria de Google (NASDAQ:) también anunció su primer dividendo de 20 centavos por acción y autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de $70 mil millones, atrayendo aún más la atención de los inversores.

Además, la empresa informó que su gasto de capital (CapEx) aumentó a $12 mil millones durante el período mientras seguía invirtiendo fuertemente para mejorar sus capacidades generativas de IA.

Comentando sobre el informe, los analistas de BMO Capital Markets dijeron que consideran a Alphabet “uno de los competidores mejor posicionados en IA”.

“El primer trimestre de 2024 destacó la monetización efectiva del cambio de plataforma GenAI. Search & Other, YouTube Ads y Google Cloud superaron nuestras expectativas de crecimiento en 260 puntos básicos, 720 puntos básicos y 190 puntos básicos, respectivamente, atribuibles principalmente a los productos GenAI,” señalaron.

Rosenblatt eleva el precio objetivo de las acciones de Meta por una perspectiva de CapEx más alta

Meta Platforms (NASDAQ:) preocupó a los inversores el miércoles al pronosticar mayores gastos y unos ingresos inferiores a lo esperado, lo que llevó a una reducción en su valor de mercado de casi $200 mil millones.

Las preocupaciones han surgido de que los costos crecientes del desarrollo de IA puedan superar sus beneficios, lo que hizo que las acciones de la empresa cayeran alrededor del 15% en las operaciones extendidas y llevaron su capitalización de mercado a alrededor de $1 billón.

Sin embargo, el anuncio no alejó a los analistas de Rosenblatt de reiterar sus opiniones optimistas sobre Meta.

La firma de banca de inversión aumentó su precio objetivo de las acciones de $520 a $560.

Rosenblatt dijo que el informe de Meta mostró que la perspectiva de crecimiento de los ingresos de la empresa para el trimestre actual es fuerte, pero se está desacelerando.

Aún así, sus analistas creen que lo más destacado del informe fue el plan de Meta de aumentar el gasto.

“El extremo inferior de la guía para los gastos totales de 2024 de $96-$99 mil millones aumentó en $2 mil millones, para un rango de crecimiento del 15% al 19% interanual, citando Meta costos de infraestructura más altos (impulsados por IA) y costos legales,” escribieron.

“Se espera que el Capex esté en un rango de $35-$40 mil millones, versus $30-$37 mil millones anteriormente, “para acelerar las inversiones en infraestructura” para apoyar un “mapa de IA”,” añadieron los analistas.

La dirección de Meta resaltó los desafíos futuros, incluidas comparaciones más difíciles debido a las contribuciones de los anunciantes chinos, que habían impulsado el crecimiento del primer trimestre de 2024 en tres puntos porcentuales.

La ausencia de una guía formal de ingresos para todo el año ha generado preocupaciones de que los márgenes puedan estancarse o disminuir en 2024, según Rosenblatt.

Sin embargo, “la esperanza es que estas nuevas inversiones en IA impulsen una reaceleración de las ventas en uno o dos años, como vimos recientemente con Reels,” añadieron los analistas.

Es pronto para rotar fuera de las acciones de IA – JPMorgan

Los analistas de JPMorgan dijeron esta semana que creen que es prematuro alejarse de las acciones de IA, a pesar de las preocupaciones que contribuyeron a una reciente caída en el mercado.

En particular, las acciones de empresas tecnológicas experimentaron una desaceleración debido a las preocupaciones sobre posibles pausas en el desarrollo de infraestructura de IA, lo que llevó a una fuerte venta de empresas dependientes de IA.

Mientras que el debate en curso sobre la duración del desarrollo de la infraestructura de IA antes de una posible pausa sigue siendo una preocupación clave entre los inversores, la próxima transición de producto de Nvidia (NASDAQ:) “se ha convertido en el último punto de inflexión en la preocupación sobre un hueco de aire a corto plazo, incluso cuando los inversores parecen estar más convencidos en general sobre los impulsores a largo plazo del gasto en IA en un período de varios años,” dijo el banco.

“Dentro de estas preocupaciones, los inversores también están mirando cada vez más algunas de las compañías no dependientes de la IA y macro apalancadas para rotar fuera del grupo de IA.”

Sin embargo, J.P.Morgan cree que es demasiado pronto para justificar el optimismo sobre rotar desde las acciones de IA a sectores no basados en IA basado en esperanzas de recuperación, dados los datos actuales y los informes de ganancias del primer trimestre.

“En relación con las verticales desafiadas en forma de Telecomunicaciones y Empresas, aún no hemos visto cambios materiales en la intención de gasto para aumentar las esperanzas de una recuperación, mientras que el gasto del consumidor parece estar en un punto bajo y se está estabilizando, pero apenas muestra signos de recuperación,” agregaron.

Citi optimista sobre Lam Research, ve a los SSD de almacenamiento de IA como el próximo catalizador de las acciones

Los analistas de Citi Research han mantenido una calificación de compra en Lam Research Corp (NASDAQ:) esta semana, alentando a los inversores a aprovechar la oportunidad de compra presentada por una caída después de los resultados financieros.

Como destacó Citi, Lam Research entregó un “beat and raise” trimestre, indicando que la empresa superó las expectativas de los analistas y posteriormente aumentó su pronóstico de ganancias.

“Mantenemos LRCX como nuestra selección de equipo número 1 y vemos una recuperación de la capacidad de fabricación de obleas (WFE) NAND en 2H24 impulsada por los SSD de almacenamiento de IA de alta densidad como el próximo catalizador para las acciones,” escribieron los analistas,

Lam también ajustó al alza su perspectiva de Equipos de Fabricación de Obleas (WFE), aclarando que esta revisión refleja un análisis actualizado de las tendencias de la industria, en lugar de nuevas proyecciones internas para el año calendario 2024.