Despedida del teclado Smart Keyboard Folio de Apple, el mejor accesorio para iPad Pro

Tuve la sospecha de que esto iba a suceder. Todos los rumores sobre el nuevo iPad Pro, como su cambio a una pantalla OLED, el teclado mágico más premium, me convencieron de que Apple iba a pasar silenciosamente por alto el peculiar y no muy lujoso Smart Keyboard Folio que se convirtió en mi funda preferida para el iPad Pro de 2018 y, más tarde, el M1 iPad Pro.

Efectivamente, el Smart Keyboard Folio no es compatible con los iPad Pro con OLED. La versión de 11 pulgadas aún se puede usar con el iPad Air de sexta generación, pero eso es todo. Así que si estás decidido a tener la mejor tablet de Apple, ya no es una opción. Y sin ninguna alternativa similar a la vista, estoy decepcionado.

Antes de elogiar, abordemos los aspectos negativos. El Smart Keyboard Folio no tiene trackpad, por lo que a menos que conectes un ratón a tu iPad, la única forma de navegar es tocando la pantalla. Eso no es ideal durante largos períodos, pero el propósito del producto, al menos para mí, siempre ha parecido ser un teclado diseñado para ráfagas cortas de productividad. ¿Enviar un correo electrónico? Absolutamente. ¿Publicar en un blog? Sí, he escrito muchas publicaciones en The Verge usándolo. Si alguna vez quisiste trabajar en una novela, el Magic Keyboard siempre estaba allí esperando en las alas como una opción superior para cosas realmente serias.

Mi otra crítica al Smart Keyboard Folio es algo que Apple todavía no ha corregido por completo con el nuevo Magic Keyboard que comienza en $300. El reposamanos y el teclado ahora son de aluminio, lo cual es objetivamente una mejora. Pero en el exterior, Apple sigue usando el mismo material de siempre que recoge las manchas como ningún otro y tiende a envejecer terriblemente. He esperado durante mucho tiempo que cambien a tela como Logitech o que simplemente inventen algo (cualquier cosa) mejor, pero no lo han hecho.

El ligero Smart Keyboard Folio estaba allí para escribir cuando lo necesitaba, pero nunca se sintió como una tarea pesada de llevar. Foto de Chris Welch / The Verge

Y luego está el precio: el Smart Keyboard Folio para el iPad Pro de 12.9 pulgadas costaba alrededor de $200, bastante ridículo si consideras lo básico que era. No tenía teclas retroiluminadas. Solo había dos ángulos para elegir al usar el iPad en posición vertical. No ofrecía un puerto USB-C adicional ni ninguna conectividad extra. Literalmente solo era una funda con un teclado extraño en el interior.

Pero ¿sabes qué compensaba todo eso? Versatilidad y un diseño ligero que ni siquiera el nuevo y más ligero Magic Keyboard puede igualar. En la práctica, funcionaba excepcionalmente bien. El teclado cubierto de tela se sentía casi invencible. Claro, las teclas apenas tenían recorrido y no describiría exactamente la experiencia de escritura como “cómoda”. Pero el Smart Keyboard Folio era un teclado cuando lo necesitaba ser: podía escribir artículos de The Verge usando eso desde cualquier lugar si había noticias de última hora, y simplemente se podía doblar detrás de la pantalla cuando estaba leyendo The New York Times, navegando por la web o retocando fotos usando un Apple Pencil con la tableta en mi regazo. Sentir mis dedos contra las teclas en esa orientación volteada fue un poco extraño al principio, pero me acostumbré rápidamente.

Con el Magic Keyboard, tienes que separar completamente el iPad Pro cada vez que quieres leer o usar el dispositivo de una manera en la que solo necesitas la pantalla. Algunas personas preferirán eso, pero el Smart Keyboard Folio era lo suficientemente delgado como para que nunca tuvieras que tomar una decisión; siempre podías dejarlo puesto sin importar lo que estuvieras haciendo.

Hicieron el nuevo iPad Pro más delgado que nunca pero… ¿se deshicieron de este teclado tan delgado? Que alguien lo explique. Foto de Amelia Holowaty Krales / The Verge

Luego estaba el hecho de que el teclado folio era tan ligero. Mantenía al iPad Pro sintiéndose como un iPad en mi bolso. Eso nunca ha sido el caso con un Magic Keyboard adjunto. Cuando lo pones, has ingresado en el territorio del peso de una MacBook. No estoy diciendo que haya algún problema con eso, pero con el Smart Keyboard Folio, había algo especial en llevar una combinación tan poderosa que siempre se sentía ligera en mi espalda.

En el mejor de los casos, Apple está siendo algo terco al asumir que todos los compradores del iPad Pro quieren que la tableta se sienta como una computadora portátil (y tenga un peso similar a una) cada vez que se conecta un teclado, que es lo que obtienes con el Magic Keyboard. Si quieres verlo con más pesimismo, la compañía está intentando deshacerse de lo que era un accesorio atractivo y más asequible, uno fácil de llevar a todas partes, con la esperanza de que más personas cedan y paguen $300 por el único teclado de primera parte disponible para el nuevo Pro.

Ahora, depende de otras compañías replicar el Smart Keyboard Folio, asumiendo que alguna de ellas decida siquiera molestarse. Por ahora, Logitech solo está sacando una versión actualizada de su Combo Touch, que tiene más una vibra de Surface Pro que cualquier otra cosa. No es en absoluto como el folio, así que no soy optimista de que alguien vaya a llenar ese vacío.

Realmente no sabes lo que tienes hasta que se va, supongo.