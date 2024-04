Problemas de marihuana ilegal – Mundo en línea

Con la ayuda de Shawn Ness

Nuevo desde Nueva York

En desarrollo ahora:

¿Puede Nueva York cerrar las tiendas ilegales de marihuana?

Los republicanos, una vez más, presionan por una reforma de fianzas.

El próximo superintendente de la Policía Estatal pasó fácilmente por el comité.

Los líderes locales se oponen a posibles cortes de agua.

DÍAS DE RETRASO EN EL PRESUPUESTO: 3

ENCONTRANDO UNA SOLUCIÓN: Casi todos los legisladores de Nueva York están de acuerdo: las tiendas de marihuana ilegales deben desaparecer.

Pero encontrar una solución podría crear ganadores y perdedores en Albany. Actualmente, tres propuestas están sobre la mesa para cerrar las tiendas ilegales de marihuana:

La gobernadora, en su propuesta presupuestaria, quiere dar poder a la Oficina de Gestión de Cannabis para cerrar con candado las tiendas ilícitas, con el respaldo de los gobiernos locales.

El senador estatal Jamaal Bailey y el asambleísta John Zaccaro, ambos demócratas, están impulsando un proyecto de ley que revocaría las licencias para vender productos de tabaco, alcohol y billetes de lotería de las tiendas que violan la ley de cannabis.

La asambleísta Jenifer Rajkumar y el senador estatal Leroy Comrie, ambos demócratas, quieren permitir a los gobiernos locales cerrar directa e independientemente las tiendas ilícitas.

La líder de la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, demócrata de Buffalo, que abogó por la legislación en 2021 para legalizar el cannabis en todo el estado, está harta: “En algún momento, alguien tiene que dar un paso adelante y decir que ya basta.”

Pero la idea de Rajkumar parece no haber ganado aún el apoyo de sus colegas: “No es algo que haya llegado a mi escritorio en absoluto”, dijo Peoples-Stokes.

Tal vez en ninguna parte la llamada a los legisladores estatales para resolver el problema de las tiendas de marihuana ilegal ha sido más fuerte que en la ciudad de Nueva York.

La persistencia de la miembro del Concejo Municipal Gale Brewer en cerrar tiendas de marihuana ilegales se ha convertido en algo legendario. Y el alcalde Eric Adams identificó el cierre de las tiendas como una de sus cinco principales peticiones presupuestarias estatales.

Pero, aunque el alcalde ha invitado a Rajkumar a estar a su lado en todo, desde un anuncio de saneamiento en Staten Island hasta una celebración de la herencia dominicana, parece reacio a devolverle el favor en este caso.

Adams no ha estado presente en ninguno de los al menos tres eventos de prensa de la legisladora de Queens que promocionan su solución a la marihuana ilegal, a pesar de que el cierre de las tiendas es una de las principales preocupaciones para el alcalde.

Su oficina tampoco destacó el proyecto de ley de Rajkumar como la mejor solución, diciendo que están revisando cada una de las propuestas. Parte del problema con la propuesta de Rajkumar pueden ser problemas relacionados con el debido proceso.

“Tengo preocupaciones de que la segunda propuesta pueda tener implicaciones para el debido proceso y que podríamos estar ante una guerra contra las drogas 2.0”, dijo Fatima Afia, abogada de cannabis en el Grupo Legal Rudick, en un correo electrónico. “Nueva York es el hogar de las leyes de drogas de Rockefeller y la práctica de detener y cachear, no tenemos el mejor historial para darle a las fuerzas del orden total libertad en estos asuntos.”

Rajkumar defendió su propuesta a Playbook, diciendo que “muchos abogados” apoyan su plan y que cuenta con el respaldo de Adams: “Está 100 por ciento detrás de smokeout”, insistió Rajkumar. “Hablo con él al respecto frecuentemente. Él ha respaldado públicamente el proyecto de ley.”

Mientras tanto, Bailey y Zaccaro dicen que su solución -quitar las licencias de tiendas ilegales de cigarros, cerveza y lotería- es una solución única y debería ser parte del próximo presupuesto. Zaccaro insta a Adams a respaldar su propuesta.

“Creo que sería conveniente para el alcalde respaldar algo así”, dijo. – Jason Beeferman

CANDIDATO PARA LA POLICÍA DE HOCHUL AVANZA: Un par de comités del Senado estatal aprobaron hoy la elección de Gov. Kathy Hochul de Steven James como superintendente de la Policía Estatal. James fue respaldado por los 18 senadores presentes en la sala.

“Estoy extraordinariamente impresionada”, dijo Liz Krueger, presidenta del Comité de Finanzas del Senado, una demócrata de Manhattan. “Tienes un currículum increíble”, agregó el senador estatal republicano George Borrello de Western New York.

Se espera que James, quien pasó 32 años en la fuerza antes de retirarse como subdirector en 2020, sea confirmado por el pleno del Senado más adelante esta semana.

Respondió preguntas esta mañana sobre temas como cómo lidiar con la escasez de personal (propuso “mayor reclutamiento en el ejército” y comenzar a reclutar “aún más abajo” lanzando un “programa explorador” en las escuelas) y cómo usar la inteligencia artificial para vigilar concentraciones masivas y desarrollar chalecos protectores más inteligentes (“O la usamos nosotros, o el enemigo la usará en nuestra contra”, dijo). – Bill Mahoney

NO HAY SOPA DE PRESUPUESTO PARA TI: Los principales demócratas legislativos se reunieron a puerta cerrada por más de dos horas con Hochul hoy en sus oficinas del segundo piso en el Capitolio. Pero no se vio ninguna humareda blanca que indicara un acuerdo presupuestario.

La noticia más destacada que surgió de la reunión provino de la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, quien confirmó lo que la mayoría en Albany había asumido: una extensión del control mayoral de las escuelas de la ciudad de Nueva York no estará en el presupuesto.

Pero, mientras un grupo de reporteros del Capitolio jadeaba y soplaba para recuperar el aliento después de detener a Stewart-Cousins fuera de su oficina tras la reunión con Hochul, también insistió en que un plan de vivienda aún estaba en discusión como parte de las conversaciones presupuestarias.

Hasta ahora, no se está posponiendo para más adelante en el año cuando los legisladores podrían tener más influencia para dar forma a la política, y un presupuesto (más esquelético) tiene mejores posibilidades de conseguirse.

“Seguimos intentando que todos lleguen a un acuerdo”, dijo Stewart-Cousins.

Por su parte, Heastie, cambió su reciente analogía espacial sobre las conversaciones presupuestarias a los trenes para sugerir que el impulso continuaba.

“El tren todavía está avanzando por las vías”, dijo. – Nick Reisman

SEGURIDAD PÚBLICA: Tras la muerte del oficial del NYPD Jonathan Diller, senadores y asambleístas republicanos están una vez más criticando los cambios en la reforma de fianzas de 2019.

El hombre acusado de matar a Diller tenía 21 arrestos previos, lo que los republicanos criticaron como un fracaso imperdonable del sistema de justicia.

“Ese hombre malvado que mató al oficial Diller tenía 21 arrestos previos. Pero no se trata solo de los arrestos. Tenía dos condenas penales anteriores”, dijo Michael Reilly, asambleísta de Staten Island y ex policía, en una conferencia de prensa republicana en el Capitolio. “Lo que vemos aquí es simplemente otra forma en la que nuestros colegas en la mayoría realmente están empoderando a los criminales. Les están dando una carta de salida de la cárcel de forma gratuita”.

El asambleísta John McGowan, ex fiscal, estableció paralelos con otra conferencia de prensa que los republicanos celebraron después de que se encontraran partes del cuerpo desmembradas en Long Island, donde discutieron las mismas leyes de reforma de fianzas y cómo no permitían que los jueces imponieran fianza para algunos delitos.

“Porque la Legislatura del Estado de Nueva York ha legislado esa oportunidad para los jueces, ese delito no es elegible para fianza. Y he escuchado de mis colegas un tema central: ¿Cuántos más? ¿Cuándo es suficiente en el estado de Nueva York?”, dijo McGowan, un republicano del condado de Rockland.

Hochul habló el fin de semana pasado sobre la muerte del oficial y dijo que ha endurecido las leyes de fianza repetidamente desde que se aprobaron antes de que asumiera el cargo en 2021. – Shawn Ness

LA DELINCUENCIA BAJA: El alcalde Eric Adams anunció hoy que la delincuencia está disminuyendo en la ciudad de Nueva York y en sus subterráneos durante los primeros tres meses del año en comparación con el año pasado.

La delincuencia en los trenes subterráneos bajó un 15 por ciento en febrero y un 24 por ciento en marzo, después de haber aumentado en enero. Así que Adams aprovechó la oportunidad para contrarrestar la percepción de que los subterráneos son inseguros, debido a algunos incidentes destacados, como tiroteos y asesinatos.

“¿Podemos dejar de decir que la delincuencia en el sistema de metro está en alza, por favor?”, dijo Adams. “No lo está.”

Adams mismo había hablado mucho sobre la delincuencia y el desorden en los trenes, pero insistió en que lo estaba cambiando: “Se convirtió en una pandemia de desorden; estamos corrigiendo los pecados del pasado”.

El anuncio se produjo después de que el New York Post informara que, después de ajustar las estadísticas de delincuencia, en realidad había más de los siete delitos principales en 2023 que en 2022, a pesar de la insistencia de Adams de que “la delincuencia ha disminuido”.

Adams no respondió a una pregunta sobre que sus palabras no se cumplieran, pero el jefe de Patrulla de Crimen del NYPD, Michael LiPetri, insistió en que “absolutamente no es engañoso” decir que la delincuencia ha disminuido y “no olvidemos que el año pasado fue el cuarto más seguro en la era de las estadísticas criminales”. – Jeff Coltin

CUIDADO EN EL HOGAR: Los trabajadores y consumidores de cuidados en el hogar están presionando a Hochul sobre sus planes de recortar el pago para los cuidadores del hogar bajo el Programa de Discapacidad Personales Protegidas del Consumidor. El programa permite a las personas con discapacidades en Medicaid recibir atención en sus propios hogares de un cuidador de su elección.

Actualmente, los cuidadores del hogar ganan $20 por hora en el área metropolitana, y ganan incluso menos en el norte del estado. Los recortes de Hochul les pagarían poco más de $17.50 por hora, dijeron los defensores en una manifestación hoy en el Capitolio.

“Hay avaricia aquí. Siempre hay avaricia cuando las personas que merecen el pago no lo reciben, eso es avaricia. Y no estamos del lado de la avaricia. Estamos del lado de los trabajadores y los pacientes”, dijo Linda Rosenthal, miembro de la Asamblea de Manhattan, demócrata.

Los defensores creen que la mejor manera de abordar el problema es intentar acabar con el gasto derrochador de las empresas que proporcionan atención, así como reducir los beneficios de los seguros y ponerlos en manos de los trabajadores del cuidado en el hogar. – Shawn Ness

NO A LOS RECORTES DE AGUA: Funcionarios electos locales en algunas comunidades de Nueva York están objetando la propuesta de Hochul de reducir la financiación anual de infraestructura de agua de $500 millones a $250 millones.

“Nuestra necesidad de mejorar la infraestructura del agua está creciendo, no disminuyendo”, escribieron algunos miembros del Concejo de la Ciudad de Nueva York, el alcalde de Kingston y funcionarios de Bethlehem, Rochester, el condado de Cortland y el condado de Tompkins.

“La administración Biden está finalizando nuevas regulaciones para reducir los estándares de agua potable sobre productos químicos tóxicos PFAS y requerir el reemplazo del 100% de nuestras tuberías de plomo. No podemos alcanzar estos objetivos críticos de agua limpia sin ayuda estatal”.

Los funcionarios escribieron en una carta organizada por Local Progress Nueva York que tienen proyectos listos para comenzar en sus comunidades que podrían no recibir financiamiento si el estado reduce la cantidad disponible.

Los principales legisladores demócratas también han identificado la preservación de la financiación del agua como una prioridad principal. La asambleísta Michaelle Solages, la vicepresidenta de la mayoría, dijo que es una gran prioridad de la Black, Puerto Rican, Hispanic, and Asian Caucus, que preside.

“Queremos enviar un mensaje de que debemos asignar tantos recursos como sea posible para abordar nuestra crisis de agua limpia y eliminar estos químicos más firmes de nuestro agua”, dijo. “Hay un poco de dinero federal en camino, pero al final del día, también deberíamos como estado hacer una inversión y mostrar a los neoyorquinos que este es un tema muy importante”. – Marie J. French

— RFK Jr. entrar en la boleta electoral de Nueva York tiene sus desafíos. (State of Politics)

— Un ex inspector adjunto del NYPD fue sentenciado en el caso del esquema de donantes falsos de la campaña de Adams. (Daily News)

— Long Island está clasificado cerca del último lugar en la tasa de crecimiento de viviendas en la nación. (Newsday)

Enlace de la fuente