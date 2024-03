Hong Kong adopta leyes de seguridad draconianas, cediendo ante Beijing.

Hong Kong aprobó el martes leyes de seguridad nacional a petición de Beijing, frustrando décadas de resistencia pública en un movimiento que críticos dicen golpeará duramente a la autonomía parcial que la ciudad había sido prometida por China.

La nueva legislación, aprobada con extraordinaria rapidez, otorga a las autoridades aún más poderes para reprimir la oposición a Beijing y al gobierno de Hong Kong, estableciendo penas —incluida la cadena perpetua— por crímenes políticos como la traición y la insurrección, los cuales son vagamente definidos. También apunta a delitos como la “interferencia externa” y el robo de secretos de Estado, creando riesgos potenciales para empresas multinacionales y grupos internacionales que operan en el centro financiero asiático.

Los analistas dicen que la legislación, que entrará en vigor el 23 de marzo, podría tener un efecto escalofriante en una amplia gama de personas, incluidos empresarios, funcionarios públicos, abogados, diplomáticos, periodistas y académicos, planteando interrogantes sobre el estatus de Hong Kong como ciudad internacional.

Muchos de los líderes de la oposición que podrían haber desafiado la legislación han sido encarcelados o se han exiliado desde que el Partido Comunista gobernante de China, bajo Xi Jinping, su líder más poderoso en décadas, impuso la primera ley de seguridad nacional en 2020. Esa ley otorgó a las autoridades una poderosa herramienta para sofocar la disidencia después de meses de manifestaciones contra el gobierno que inundaron la ciudad en 2019.

El líder de Hong Kong respaldado por Beijing, John Lee, ha dicho que el paquete de nuevas leyes es necesario para acabar con la agitación y luchar contra lo que describió como espionaje occidental. Una vez que se aprueben las leyes, ha dicho, el gobierno puede concentrarse en la economía.

En un discurso en la legislatura, el Sr. Lee dijo que las nuevas leyes “permitirán a Hong Kong prevenir y poner fin efectivamente a las actividades de espionaje, las conspiraciones y trampas de unidades de inteligencia y la infiltración y daño de fuerzas enemigas”.

A medida que el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad el martes, legisladores y funcionarios lo llamaron un “momento histórico”. Chris Tang, secretario de seguridad de Hong Kong, quien supervisó el proyecto de ley, comparó su aprobación con el nacimiento de su propio hijo después de múltiples “abortos espontáneos”.

Los legisladores habían acelerado la tramitación de la legislación, celebrando sesiones maratónicas durante una semana y trabajando incluso los fines de semana.

“Una aprobación rápida pretende demostrar a la gente de Hong Kong la determinación y capacidad del gobierno para hacerla cumplir”, dijo Steve Tsang, director del Instituto China SOAS en Londres. “El nuevo proyecto de ley de seguridad nacional es tanto intimidación como aplicación”.

Para el Sr. Lee, líder de Hong Kong, “la primera preocupación no es cómo ven esto las personas en Hong Kong o en el resto del mundo”, dijo el profesor Tsang. “Él está actuando para una sola audiencia —el propio Xi”.

Y a los ojos de Beijing, estas leyes son desde hace mucho tiempo necesarias.

Cuando Hong Kong, una ex colonia británica, fue devuelta al dominio chino en 1997, se le otorgó una mini constitución diseñada para proteger las libertades civiles desconocidas en la China continental, como la libertad de expresión, reunión y prensa. Pero China también insistió en una disposición llamada Artículo 23, que requería que Hong Kong redactara un paquete de leyes de seguridad interna para reemplazar las leyes coloniales de sedición.

Los primeros intentos de aprobar dicha legislación, en 2003, desencadenaron protestas masivas que involucraron a cientos de miles de personas. Altos funcionarios renunciaron, y en los años siguientes, los líderes de la ciudad se mostraron reacios a plantear el tema nuevamente, por temor a la reacción pública.

Pero en los últimos meses, el Partido Comunista Chino ha instado al gobierno de Hong Kong a promulgar leyes del Artículo 23.

No había muchas posibilidades de que la voluntad de China no fuera obedecida; la legislatura de Hong Kong ha sido abrumadoramente dominada por legisladores pro-Beijing desde que China reformó el sistema electoral para excluir a candidatos que no son considerados “patrióticos”.

Las nuevas leyes apuntan a cinco tipos de delitos: traición, insurrección, robo de secretos de Estado, sabotaje e interferencia externa. También introducen cambios clave en el debido proceso. En algunos casos, la policía ahora puede solicitar permiso a los magistrados para evitar que los sospechosos consulten con los abogados de su elección, si se considera que eso es una amenaza para la seguridad nacional.

Grupos de derechos humanos señalaron que al aprobar la ley rápidamente, las autoridades habían revertido el curso de las libertades una vez prometidas a la ciudad.

Maya Wang, directora interina de China en Human Rights Watch, dijo el martes que la nueva ley de seguridad “llevará a Hong Kong a una nueva era de autoritarismo”. El gobierno ha criticado a los grupos de defensa de los derechos basados en el extranjero como organizaciones “anti-China” y “anti-gobierno”.

La redacción vaga de algunas de las leyes ha generado preguntas entre académicos de derecho. Por ejemplo, un acto de espionaje, bajo las nuevas leyes, podría incluir la transmisión de cualquier información o documento considerado “útil para una fuerza externa”. Tal definición amplia podría desalentar los intercambios legítimos con diplomáticos, escribió Simon Young, profesor de derecho en la Universidad de Hong Kong, en una presentación al gobierno el mes pasado.

El profesor Young también se opuso a la amplia definición de “sedición” en la legislación, que incluye la intención de “causar desafecto” contra el estado o sus instituciones. El desafecto es “un estado emocional de un umbral demasiado bajo para ser objeto de un delito”, escribió él.

“No es un delito simplemente sentir de esta manera”, agregó.

La legislación también otorga poderes al líder de la ciudad, conocido como el jefe ejecutivo, para hacer leyes nuevas relacionadas, que pueden llevar penas de hasta siete años de prisión, sin pasar por la legislatura. El líder consultaría al gabinete antes de promulgar dicha ley; el Consejo Legislativo, conocido como LegCo, podría enmendar o rechazar la ley posteriormente.

Dicho mecanismo no sería nuevo para Hong Kong, pero plantea el potencial de abuso, dado lo ampliamente redactada que está la nueva legislación, dijo Thomas E. Kellogg, director ejecutivo del Centro de Derecho Asiático de la Universidad de Georgetown.

“Esto es profundamente perturbador”, escribió el profesor Kellogg en un correo electrónico. “El LegCo le está dando al jefe ejecutivo el poder de expandir aún más la ley, de maneras que podrían infringir aún más los derechos básicos”.

Hong Kong, conocida hace apenas unos años por su bulliciosa oposición política, ahora se asemeja más al continente chino, donde la disidencia puede tener un alto costo. Durante las recientes sesiones sobre la nueva legislación de seguridad, los legisladores en su mayoría sugirieron cambios que la harían aún más estricta.

“Parecen buscar formas de señalar su fidelidad a la agenda de seguridad nacional del gobierno, y asegurarse de que no están mostrando ninguna divergencia entre ellos mismos y el gobierno”, dijo el profesor Kellogg.

La discusión del proyecto de ley ilustró el nuevo paisaje político de la ciudad y la confusión de los nuevos límites en torno al discurso.

Los legisladores preguntaron si la posesión de copias antiguas de Apple Daily, un periódico pro democracia ahora extinto, sería un delito. (Un funcionario de seguridad dijo que dependería de si había “intención sediciosa”). Un asesor del gobierno dijo que los sacerdotes que escucharan confesiones sobre delitos contra la seguridad nacional como la traición podrían ser acusados también bajo la nueva ley si no denunciaban lo que escucharon. (La Diócesis Católica de Hong Kong dijo que la iglesia reconocía que los ciudadanos tenían la obligación de garantizar la seguridad nacional, pero que las confesiones seguirían siendo confidenciales.)

La redacción vaga de la legislación —por ejemplo, en cómo define delitos como el robo de secretos de Estado— se asemeja al lenguaje de la legislación de seguridad en la China continental. Y alguien que comparta “información que parezca ser un asunto confidencial”, incluso si no está clasificada como un secreto de Estado, podría ser castigado si esa persona pretendía poner en peligro la seguridad nacional, a ojos de las autoridades.

Los líderes empresariales de Hong Kong dicen que estos cambios podrían aumentar el costo de operar en la ciudad al requerir que las empresas examinen documentos e información compartidos por los empleados, para asegurarse de no violar inadvertidamente la nueva ley.

Un riesgo es que la ventaja empresarial comparativa de Hong Kong sobre el continente podría erosionarse, dijo Johannes Hack, presidente de la Cámara de Comercio Alemana en Hong Kong.

“Parte del valor único que tiene Hong Kong para los actores occidentales (alemanes) es la apertura de la ciudad, y sentimos que el equilibrio entre la apertura y el deseo de seguridad debe estar bien calibrado”, escribió en un mensaje en WhatsApp.

Olivia Wang contribuyó con este reportaje.