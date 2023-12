Principales noticias: Se reanudan las ventas del Apple Watch, nuevas características de iOS llegando en 2024, y más.

2023 is quickly drawing to a close, so it’s a traditional time for us to look back at everything that happened in the Apple world over the past year and look forward to what we’re expecting to see in 2024.

While the news and rumor cycle largely slows down at this time of year, the past couple of weeks have been dominated by developments in a patent dispute that saw Apple forced to briefly halt U.S. sales of the latest Apple Watch models before a court paused the ban. Make sure to read on below for the latest developments in this case and more!

Apple Watch Series 9 and Ultra 2 Once Again Available to Purchase From Apple’s Online Store

Last week, Apple paused sales of the Apple Watch Series 9 and Apple Watch Ultra 2 in the U.S. due to a patent dispute with medical tech company Masimo related to blood oxygen sensing.

In January, the U.S. International Trade Commission ruled that Apple had infringed on a Masimo patent related to blood oxygen sensing, and it ordered an import and sales ban for Apple Watch models offering the feature. However, Apple appealed the decision in court and was granted a temporary stay, so the ban is lifted and sales have resumed for now.

What to Expect From Apple in 2024: Vision Pro, iPhone 16 Models, Revamped iPad Pro and More

Apple’s upcoming Vision Pro headset is expected to be the company’s most important product of 2024, but there are many other products to look forward to next year, including the first iPad Pro models with OLED displays, a redesigned Apple Watch, and more.

Check out our complete guide to what we’re expecting in 2024 to learn more about some of the most interesting devices and updates expected to launch next year.

Apple in 2023: The Biggest Stories and Surprises of the Year

2023 was a relatively iterative year for Apple product releases, but there were still several notable announcements and surprises throughout the year. Apple previewed its upcoming Vision Pro headset, the full-sized HomePod made a comeback, the iPhone finally switched to USB-C, and much more.

This week, we recapped the 10 biggest Apple news stories and surprises of the year.

The MacRumors Show: 2023 Year in Review

On the final episode of the year for The MacRumors Show podcast, hosts Dan Barbera and Hartley Charlton took a look back at Apple’s year, which included a number of product launches and software updates.

Last week’s episode saw Dan and Hartley answer listener questions about Apple heading into 2024. Topics discussed include the Vision Pro, upcoming iPad models, app sideloading in the EU, and more.

The MacRumors Show now has its own YouTube channel, and you can also listen on Apple Podcasts, Spotify, Overcast, or your preferred podcast platform.

New iOS Features Coming in 2024 for Messages, Apple Music, and More

2024 is just a few days away, and there are many iOS 17 and iOS 18 features that are expected to launch throughout the year.

In a recent article, we listed eight new iOS features that are expected to launch on iPhones next year, including Stolen Device Protection, collaborative Apple Music playlists, RCS support in the Messages app, generative AI functionality for Siri, and more.

Kuo: Vision Pro Likely to Launch by Early February

Apple will likely begin selling the Vision Pro in the U.S. in late January or early February, according to supply chain analyst Ming-Chi Kuo.

Apple first announced the Vision Pro at WWDC in June, and said it would launch in the U.S. in early 2024, followed by more countries later in the year. Kuo estimates that Vision Pro shipments in 2024 will reach approximately 500,000 units, which would make it a low-volume product.

2023 está llegando rápidamente a su fin, así que es un momento tradicional para mirar hacia atrás a todo lo que sucedió en el mundo de Apple durante el año pasado y mirar hacia adelante a lo que esperamos ver en 2024.

Si bien las noticias y los rumores disminuyen en gran medida en esta época del año, las últimas semanas han estado dominadas por los desarrollos en una disputa de patentes que obligó a Apple a detener brevemente las ventas en EE. UU. de los últimos modelos de Apple Watch antes de que un tribunal suspendiera la prohibición. ¡Asegúrate de leer a continuación los últimos desarrollos en este caso y más!

Apple Watch Series 9 y Ultra 2 nuevamente disponibles para comprar en la tienda en línea de Apple

La semana pasada, Apple pausó las ventas del Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2 en EE. UU. debido a una disputa de patentes con la empresa de tecnología médica Masimo relacionada con la detección de oxígeno en la sangre.

En enero, la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. dictaminó que Apple había infringido una patente de Masimo relacionada con la detección de oxígeno en la sangre, y ordenó una prohibición de importación y venta para los modelos de Apple Watch que ofrecen la función. Sin embargo, Apple apeló la decisión en los tribunales y se le concedió una suspensión temporal, por lo que la prohibición se levanta y las ventas han vuelto a la normalidad por ahora.

Qué esperar de Apple en 2024: Vision Pro, modelos de iPhone 16, iPad Pro renovado y más

Se espera que el próximo auricular Vision Pro de Apple sea el producto más importante de la compañía en 2024, pero hay muchos otros productos para esperar el próximo año, incluidos los primeros modelos de iPad Pro con pantallas OLED, un rediseño del Apple Watch y más.

Consulta nuestra guía completa sobre lo que esperamos en 2024 para conocer más sobre algunos de los dispositivos y actualizaciones más interesantes que se espera que se lancen el próximo año.

Apple en 2023: Las historias y sorpresas más grandes del año

2023 fue un año relativamente iterativo para los lanzamientos de productos de Apple, pero aún hubo varios anuncios y sorpresas notables a lo largo del año. Apple presentó su próximo auricular Vision Pro, el HomePod de tamaño completo regresó, el iPhone finalmente cambió a USB-C y mucho más.

Esta semana, recapitulamos las 10 principales noticias y sorpresas de Apple del año.

El MacRumors Show: Resumen del año 2023

En el episodio final del año del podcast The MacRumors Show, los presentadores Dan Barbera y Hartley Charlton echaron un vistazo al año de Apple, que incluyó una serie de lanzamientos de productos y actualizaciones de software.

El episodio de la semana pasada vio a Dan y Hartley responder preguntas de oyentes sobre Apple en 2024. Los temas discutidos incluyen el Vision Pro, los próximos modelos de iPad, la carga lateral de aplicaciones en la UE y más.

El MacRumors Show tiene su propio canal de YouTube y también puedes escucharlo en Apple Podcasts, Spotify, Overcast o tu plataforma de podcast preferida.

Nuevas funciones de iOS que llegarán en 2024 para Mensajes, Apple Music y más

2024 está a solo unos días de distancia, y se espera que muchas características de iOS 17 y iOS 18 se lancen a lo largo del año.

En un artículo reciente, enumeramos ocho nuevas funciones de iOS que se espera que se lancen en iPhones el próximo año, incluida la Protección de Dispositivo Robado, listas de reproducción colaborativas de Apple Music, soporte RCS en la aplicación Mensajes, funcionalidad AI generativa para Siri y más.

Kuo: Vision Pro probablemente se lanzará a principios de febrero

Apple probablemente comenzará a vender el Vision Pro en EE. UU. a fines de enero o principios de febrero, según el analista de la cadena de suministro Ming-Chi Kuo.

Apple anunció por primera vez el Vision Pro en la WWDC en junio, y dijo que se lanzaría en EE. UU. a principios de 2024, seguido de más países más tarde en el año. Kuo estima que los envíos de Vision Pro en 2024 alcanzarán aproximadamente 500,000 unidades, lo que lo convertiría en un producto de bajo volumen.

