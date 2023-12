Cambios en los tamaños de iPhone el próximo año: Lo que debes saber

Apple no ha modificado significativamente el tamaño de la pantalla del iPhone desde la introducción de los modelos iPhone 12 en 2020, pero eso está previsto que cambie con la alineación del iPhone 16 en 2024. Los modelos iPhone 16 Pro tendrán tamaños de pantalla notablemente más grandes que los modelos actuales del iPhone 15 Pro. Esto es lo que sabemos.

Según varias fuentes, los modelos ‌iPhone 16 Pro‌ y ‌iPhone 16 Pro‌ Max tendrán un aumento en el tamaño de la pantalla en comparación con el ‌iPhone 15 Pro‌ y ‌‌iPhone 15 Pro‌ Max, con medidas de aproximadamente 6.3 pulgadas y 6.9 pulgadas, respectivamente. Para ser más precisos, el ‌iPhone 16 Pro‌ tendrá un display de 6.27 pulgadas (159.31 mm), mientras que el ‌iPhone 16 Pro‌ Max contará con una pantalla de 6.85 pulgadas (174.06 mm).

iPhone 16 Pro

‌iPhone 16 Pro‌

‌iPhone 15 Pro‌

Espesor

8.25 mm

8.25 mm

Altura

149.6 mm

146.6 mm

Ancho

71.45 mm

70.60 mm

Pantalla

6.3″ (159.31 mm)

6.1″ (155.38 mm)

Peso

194 gramos

187 gramos

iPhone 16 Pro Max

‌iPhone 16 Pro‌ Max

‌iPhone 15 Pro‌ Max

Espesor

8.25 mm

8.25 mm

Altura

163.0 mm

159.9 mm

Ancho

77.58 mm

76.70 mm

Pantalla

6.9″ (174.06 mm)

6.7″ (169.98 mm)

Peso

225 gramos

221 gramos

Con el aumento del tamaño de la pantalla, las dimensiones del cuerpo del ‌iPhone‌ también aumentarán. Los ‌iPhone 16 Pro‌ y 16 Pro Max serán ligeramente más altos que sus predecesores, y también serán un poco más anchos.

El factor de forma más grande de los dispositivos le dará a Apple más espacio interno para componentes. Por ejemplo, los modelos ‌iPhone 16 Pro‌ podrían obtener baterías más grandes y de mayor duración. La pantalla en sí también podría tener mejoras, al igual que otros muchas características adicionales que se rumorean.

Tecnología de Pantalla

Apple está considerando el uso de la tecnología de micro-lentes para mantener o aumentar el brillo de las pantallas OLED en los modelos ‌iPhone 16‌ del próximo año, al mismo tiempo que potencialmente reduce su consumo de energía. Los conjuntos de micro-lentes o MLA utilizan un patrón uniforme de miles de millones de lentes dentro del panel para reducir los reflejos internos. La luz reflejada aumenta el brillo percibido sin aumentar el consumo de energía.

El próximo ‌iPhone 16‌ podría tener una pantalla más eficiente en energía gracias a un nuevo conjunto de materiales OLED que según informes, está siendo desarrollado por Samsung específicamente para Apple.

iPhone 16 y iPhone 16 Plus

No esperamos cambios de tamaño para el ‌iPhone 16‌ y el ‌iPhone 16‌ Plus, y estos dispositivos serán del mismo tamaño que el iPhone 15 y ‌iPhone 15‌ Plus. Sin embargo, con el ‌iPhone‌ 17 y ‌‌iPhone‌‌ 17 Plus en 2025, se espera que Apple también lleve los tamaños de pantalla más grandes de 6.27 y 6.86 pulgadas a sus dos modelos de ‌‌iPhone‌‌ estándar. Como resultado, se espera que la alineación completa del ‌iPhone‌ 17 utilice una relación de aspecto más alta de 19.6:9.

Tamaños del iPhone: Una Breve Historia

El tamaño original del iPhone al iPhone 4S (2007-2011): El primer ‌iPhone‌, lanzado en 2007, presentaba una pantalla de 3.5 pulgadas, un tamaño que Apple mantuvo hasta el ‌iPhone‌ 4S. Este tamaño de pantalla se consideraba bastante grande en ese momento en comparación con muchos teléfonos contemporáneos.

iPhone 5 al iPhone 5S/SE (2012-2016): Con el ‌iPhone‌ 5, Apple aumentó el tamaño de la pantalla a 4 pulgadas. Este cambio respondía a la creciente tendencia del consumidor hacia pantallas más grandes, lo que permitía una experiencia de visualización mejorada manteniendo un agarre cómodo.

iPhone 6 y 6 Plus (2014): Un cambio significativo llegó con el ‌iPhone‌ 6 y 6 Plus, que presentaba tamaños de pantalla de 4.7 pulgadas y 5.5 pulgadas respectivamente. Este movimiento fue respuesta al creciente mercado de teléfonos inteligentes más grandes o “phablets”. Marcó la incursión de Apple en un segmento del que competidores como Samsung habían estado sacando provecho.

iPhone 6S al iPhone 8 (2015-2017): La serie ‌iPhone‌ 6S, 7 y 8 continuó con las mismas variantes de tamaño que sus predecesores, 4.7 pulgadas para los modelos regulares y 5.5 pulgadas para los modelos Plus.

iPhone X y Más Allá (2017-presente): Con la introducción del ‌iPhone‌ X en 2017, Apple cambió a un nuevo paradigma de diseño, reduciendo los biseles e introduciendo pantallas con notch. El ‌iPhone‌ X tenía una pantalla de 5.8 pulgadas, que era un punto intermedio entre los dos tamaños anteriores. Los modelos posteriores ampliaron este concepto, con tamaños de pantalla que aumentaban en variantes como el ‌iPhone‌ XS Max, iPhone 11 Pro Max y modelos posteriores.

iPhone 12 mini & iPhone 13 mini (2020-2021): El iPhone 12 mini se presentó en 2020, y marcó la primera vez desde el iPhone SE original que Apple lanzó un nuevo modelo específicamente diseñado para ser más pequeño y compacto. Con una pantalla de 5.4 pulgadas, satisfacía a los usuarios que preferían teléfonos más pequeños y manejables que se pudieran manejar fácilmente con una mano. El iPhone 13 mini continuó la tendencia, sin embargo, informes y análisis de mercado indicaron que la demanda general de dicho dispositivo era relativamente baja en comparación con los modelos más grandes de Apple, y Apple no ha replicado la opción en las alineaciones de ‌iPhone‌ desde entonces.

