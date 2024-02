Los analistas anticipan el lanzamiento de la PlayStation 5 Pro para finales de 2024.

Se espera que la fecha de lanzamiento del PlayStation 5 Pro caiga en la segunda mitad del año según los analistas. Los rumores sobre la llegada de la consola en 2024 han surgido anteriormente. Como han sugerido rumores anteriores, Sony podría estar planeando lanzar la consola en septiembre de este año. En 2020, Sony lanzó la PlayStation 5 original en noviembre. Por lo tanto, existe una buena probabilidad de que haga lo mismo con un modelo Pro.

Nada está seguro, por supuesto, ya que los planes pueden cambiar y aún faltan más de unos meses para un posible lanzamiento del PlayStation 5 Pro. Dicho esto, CNBC informa que los analistas predicen que Sony está apuntando a la segunda mitad del año por una razón específica. Aunque la razón podría no ser tan sorprendente si has estado siguiendo los lanzamientos de consolas el tiempo suficiente. En lo que respecta al hardware, solo es realmente bueno como el software que se puede usar junto con él. En el caso del PlayStation 5 Pro, Sony desea que la versión mejorada de la PlayStation 5 se lance cerca de un juego que probablemente ayude a mover unidades.

Se dice que el lanzamiento del PlayStation 5 Pro está cerca del lanzamiento de GTA VI

Si Sony quiere que un juego mueva unidades de consola, GTA VI es una buena apuesta. La sexta entrega de Rockstar en la larga franquicia está programada para ser la más grande de todas. Y ya se sugiere que podría eclipsar la popularidad de GTA V. Ese tipo de expectativa es una buena razón para querer que tu hardware se lance lo más cerca posible del juego. Si bien el informe no menciona fechas específicas, GTA VI se lanza en 2025. Por lo tanto, es probable que PlayStation 5 Pro se lance más cerca del final del año.

El objetivo, dijeron los analistas, es tener una versión más potente del PlayStation 5 lista para el lanzamiento de GTA VI. “Parece haber un amplio consenso en la industria del juego de que Sony de hecho está preparando el lanzamiento de un PS5 Pro en la segunda mitad de 2024,” dijo Serkan Toto, CEO de la consultora de videojuegos Kantan Games con sede en Tokio. Otro analista predice que Sony podría optar por mantener el precio de la PlayStation 5 regular a su costo actual. Incluso después del lanzamiento del PlayStation 5 Pro. Eso es según George Jijiashvili, analista principal principal en Omdia.

La decisión de no reducir el costo del modelo regular no sería sorprendente. Sony anunció recientemente que tuvo que reducir su pronóstico de ventas para la PlayStation 5 para el año fiscal 2023. La compañía esperaba vender 25 millones de unidades para fines de este año fiscal. Sin embargo, desde entonces ha reducido ese pronóstico a 21 millones de unidades. Sony también informó márgenes de ganancia más bajos para su división de juegos. Entonces, una reducción inmediata del precio de la PlayStation 5 regular una vez que se lance el modelo Pro podría no formar parte del plan.