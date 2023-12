Preocupaciones de Macron descarrilan una vez más el acuerdo comercial entre la UE y América del Sur.

(Bloomberg) — Un importante acuerdo comercial entre la Unión Europea y las economías de América del Sur sufrió un grave revés luego de que el presidente francés Emmanuel Macron dijo que las concesiones ambientales obtenidas por el bloque son insuficientes.

“No puedo pedir a nuestros agricultores y nuestros industriales en Francia y en toda Europa que hagan esfuerzos hacia la descarbonización, mientras que de repente eliminamos todos los aranceles para importar bienes que no están sujetos a estas normas”, dijo. “Se agregaron algunas frases al principio y al final del texto para complacer a Francia, pero esto no está funcionando”.

Los productos importados de Mercosur — compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay — tendrían “una huella de carbono asquerosa”, dijo Macron a los periodistas el sábado después de reunirse en Dubái con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la conferencia sobre el clima COP28.

Las objeciones de Macron son importantes porque el acuerdo, una vez finalizado, posiblemente se concluirá como un acuerdo “mixto”, que cubriría competencias tanto de la UE como de los Estados miembros. Eso permitiría a Francia vetar el pacto y, además, requerir la aprobación de los 27 parlamentos nacionales y algunos regionales.

Sin embargo, el presidente francés no es el único que está reteniendo el acuerdo comercial. Sus comentarios llegaron un día después de que Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del bloque Mercosur, informara a la UE que no será posible concluir el acuerdo porque Argentina no está lista para firmarlo, según personas familiarizadas con el asunto.

Milei criticó a Mercosur durante su campaña presidencial, planteando dudas sobre las perspectivas del acuerdo. Pero la próxima ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, le dijo a Bloomberg el 29 de noviembre que la nueva administración no frenará el acuerdo y quiere ver una conclusión “pronto, con suerte antes del 7 de diciembre”.

