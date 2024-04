Policía de Londres causa indignación al sugerir que las esvásticas deberían ser “tomadas en contexto” para una mujer judía.

Un video de un oficial de policía en Londres manteniendo una acalorada discusión con una mujer sobre la ofensividad de las esvásticas se ha difundido en las redes sociales.

El video fue grabado el sábado durante una masiva manifestación pro-palestina que la Policía Metropolitana estaba monitoreando. En el video, una mujer visiblemente molesta confrontó al oficial sobre un participante anti-israelí que supuestamente mostraba una esvástica.

El oficial no parecía estar de acuerdo en que las esvásticas sean símbolos ofensivos que amenazan el orden público. Citó la Ley de Orden Público de 2023, que según él delimita lo que la policía maneja en las protestas.

“¿En qué contexto una esvástica no está perturbando el orden público?” argumentó la mujer. Repitió su pregunta varias veces.

“No he dicho nada al respecto, si lo es o no lo es,” respondió. “Todo necesita ser tomado en contexto, ¿no es así?”

“Sí, pero es un contexto de una marcha llena de odio,” añadió otra mujer, mientras la primera mujer rebatía, “¿Por qué una esvástica necesita contexto?”

“Por qué una esvástica no es inmediatamente antisemita,” añadió la mujer. “¿Por qué necesita contexto? Eso es lo que me confunde. Esto no se trata ni siquiera de Israel. ¿En qué contexto una esvástica no es antisemita y perturbadora para el orden público?”

“No tengo un conocimiento profundo de signos y símbolos,” dijo el oficial. “Sé que la esvástica fue utilizada por el Partido Nazi durante su fundación y su periodo de poder en Alemania.”

Los dos continuaron discutiendo antes de que el oficial reconociera que algunos símbolos generan “una alarma masiva.”

“Ahora, si se acercara a mí y se sintiera masivamente alarmada y angustiada por un símbolo que alguien estuviera…,” dijo antes de ser interrumpido.

“Estoy extremadamente angustiada. Estoy muy alarmada,” respondió la mujer.

El X, la Policía Metropolitana publicó una declaración sobre el incidente que implicaba que el video había sido sacado de contexto.

“El video es un breve fragmento de lo que fue una conversación de 10 minutos con un oficial,” decía la respuesta. “Durante la conversación completa, el oficial confirmó que la persona que preocupaba a la mujer ya había sido arrestada por un delito de orden público relacionado con una pancarta.”

Después de que se publicara el video, usuarios en las redes sociales criticaron las respuestas del oficial de policía a los argumentos de la mujer.

“Ese oficial está calificado para ser presidente de una universidad de la Ivy League,” bromeó un usuario de X.

“Nuestra fuerza policial ha alcanzado un nuevo nivel bajo,” escribió un comentarista británico.

“Y probablemente su abuelo arriesgó su vida combatiendo a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Qué vergüenza,” especuló otro.

Fox News Digital se puso en contacto con la Policía Metropolitana para obtener comentarios adicionales.

Fuente del artículo original: Oficial de policía de Londres causa indignación al sugerir que las esvásticas deberían ser ‘puestas en contexto’ a una mujer judía