Para el 2027, 21 millones de indonesios se conectarán en línea, reduciendo la brecha digital: CEO de Indosat

Sin imaginar expandir una red de telefonía móvil a través de 17,000 islas que abarcan un área de 5,100 km de ancho. Ese es el obstáculo que Indonesia y sus empresas de telecomunicaciones necesitan superar para expandir el acceso a Internet a los más de 270 millones de habitantes del país. A pesar de invertir cientos de millones de dólares en la expansión de acceso, el país aún tiene una brecha digital, especialmente para aquellos que viven en áreas remotas.

El veintidós por ciento de los indonesios todavía no tienen acceso a Internet, según el ministro de comunicaciones de Indonesia, Budi Arie Setiadi, en octubre. La mayoría de los indonesios no conectados viven en áreas urbanas no metropolitanas, según el Banco Mundial.

Pero eso está cambiando rápidamente. Vikram Sinha, CEO de Indosat Ooredoo Hutchinson, la segunda empresa de telecomunicaciones más grande del país, estima que 21 millones de indonesios se conectarán a Internet entre ahora y 2027. Para comparar, eso equivale a la población del estado de Florida o el país de Sri Lanka, y representa aproximadamente el 8% de la población total de Indonesia.

“Tenemos que asegurarnos de aprovechar esa oportunidad”, dijo Sinha.

IOH gastó alrededor de $829 millones en gastos de capital el año pasado, gran parte de los cuales se destinaron al desarrollo de su negocio celular y la ampliación de la cobertura de la red en áreas rurales y remotas. La compañía también está expandiendo su cobertura inalámbrica a Nusantara, la nueva capital en construcción en la isla de Borneo.

Sinha espera que ser el proveedor de servicios para los indonesios rurales cree oportunidades para ingresos estables. Proporcionar acceso a datos a su vez proporciona conexión a otros servicios digitales; eso significa más tiempo consumido en los teléfonos y, a su vez, mayor consumo de datos y, por lo tanto, ingresos por usuario.

Los indonesios pasan alrededor de cinco horas al día en sus teléfonos, dice Sinha, pero todavía se rezaga en comparación con otros países del sudeste asiático como Tailandia y Filipinas.

Sinha no quiere que IOH siga siendo solo una empresa de telecomunicaciones. La empresa está haciendo una apuesta a largo plazo para convertirse en una empresa de tecnología, generando $15 millones el año pasado vendiendo datos sobre los hábitos de los usuarios a bancos y firmas de calificación crediticia. La empresa también se está expandiendo a servicios como la inteligencia artificial y la computación en la nube.

En 2021, la empresa de telecomunicaciones catarí Ooredoo y la empresa de telecomunicaciones CK Hutchinson Holdings de Hong Kong acordaron fusionar sus negocios en Indonesia para formar Indosat Ooredoo Hutchinson, creando así el segundo proveedor de telecomunicaciones más grande del país. IOH tiene unos 100 millones de suscriptores, detrás de los 156 millones de Telkomsel.

La entidad recientemente fusionada eligió a Sinha como CEO, siguiendo su mandato como COO de la empresa de telecomunicaciones de Ooredoo en Indonesia. Pasó tiempo en Bharti Airtel en India y Airtel Seychelles en las Seychelles antes de mudarse a Ooredoo.

Las agencias de calificación crediticia no tenían confianza en el éxito de la fusión. “Fitch nos puso en una lista de observación negativa basada en los datos históricos de otras fusiones”, recuerda Sinha. La agencia de calificación sugería que Ooredoo podría disminuir su apoyo a la entidad fusionada. Pero “dentro de un año, nos pusieron en estable”, dice Sinha.

Fitch ha revisado desde entonces la perspectiva de IOH a positiva, enumerando mejoras en los márgenes y el ingreso promedio por usuario.

Los ingresos anuales de IOH aumentaron un 10% en 2023 para alcanzar los $3.3 mil millones. El tráfico de datos también aumentó un 14.8% el año pasado, y la compañía aumentó sus estaciones transceptoras 4G en un 30.7%.

