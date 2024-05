Gmail está incorporando más inteligencia artificial de Géminis para volverse más inteligente.

Durante el discurso principal de Google I/O 2024, Google habló sobre Gmail, entre otras cosas. La compañía está integrando más inteligencia artificial Gemini en Gmail para hacerlo más inteligente, en cierta medida.

Google está integrando más inteligencia artificial Gemini en Gmail para hacerlo más inteligente

La empresa anunció varias nuevas funciones para Gmail en Android e iOS. Google está introduciendo la función de “Resumir” en Gmail. Esta opción/botón aparecerá debajo de la línea de asunto en la parte superior de tu pantalla. Cabe mencionar que puede que solo aparezca en hilos más largos.

Otra cosa a tener en cuenta sobre esta función es que solo aparecerá para los usuarios de Workspace Labs esta semana. Los suscriptores de Google One AI Premium y los clientes de pago de Gemini para Workspace recibirán esta función el próximo mes.

La función de preguntas y respuestas de Gmail está llegando

Además de “Resumir”, Google también está implementando la función de preguntas y respuestas de Gmail. Este ícono aparecerá en la esquina superior derecha de tu bandeja de entrada. Un ejemplo de una consulta que ofreció Google es “Comparar mis cotizaciones recientes de reparación de tejados por precio y disponibilidad”, o “¿Cuáles son las preguntas de discusión para la próxima reunión de mi club de lectura?”.

Esta función en particular llegará en julio a los usuarios de Workspace Labs. No se menciona cuándo llegará a los demás.

Google también está introduciendo Respuestas Inteligentes Contextuales. Gmail, con la ayuda de Gemini AI, analizará tus correos electrónicos para proporcionar sugerencias más personalizadas y detalladas de lo que tenemos actualmente (con Respuesta Inteligente y Composición Inteligente).

Las sugerencias aparecerán en formato de carrusel

Estas sugerencias aparecerán en formato de carrusel, una al lado de la otra, debajo del texto que estás escribiendo y encima de tu teclado. El ícono de Gemini AI estará ahí, y podrás seleccionar lo que deseas que haga, desde “Proceder y confirmar hora”, “sugerir nueva hora”, y así sucesivamente. Estos son solo algunos ejemplos que Google dio para correos electrónicos sensibles al tiempo.

Durante el discurso principal de Google I/O 2024, Google dijo que esta función en particular llegará a los usuarios de Workspace Labs en móviles y en la web en julio.