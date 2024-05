La UE reduce la previsión de inflación para 2024 a pesar de la incertidumbre.

El pronóstico del miércoles no presentó un panorama mucho más brillante para Alemania, con un crecimiento del 0.1 por ciento esperado en 2024 (David GANNON) La UE predijo el miércoles una menor inflación en la eurozona en 2024 de lo que se había previsto anteriormente, pero advirtió que la economía de la zona del euro todavía enfrentaba riesgos debido a tensiones geopolíticas, incluidas las guerras en Ucrania y Gaza. La Comisión Europea espera que la inflación caiga al 2.5 por ciento en 2024, por debajo de la previsión anterior del 2.7 por ciento: noticias que serán bienvenidas por el Banco Central Europeo (BCE). Pero el brazo ejecutivo de la UE dijo que aún espera un crecimiento letárgico del 0.8 por ciento en 2024 para la eurozona de 20 países, sin cambios respecto a la previsión de febrero. El BCE ha detenido su agresiva campaña de subidas de tasas lanzada tras el asalto de Rusia a Ucrania en 2022. Se espera ampliamente que el banco reduzca las tasas en junio ya que la inflación ha caído y los costos de endeudamiento más altos han tenido un impacto en la eurozona. La inflación alcanzó niveles récord después de la invasión de Moscú que envió los costos energéticos disparados y obligó a Europa a una carrera contrarreloj para encontrar fuentes alternativas a Rusia. El comisario de economía de la UE, Paolo Gentiloni, se mostró optimista, señalando los datos de abril de la UE que mostraban que la economía de la eurozona creció un 0.3 por ciento en el primer trimestre de 2024. “La economía de la UE se animó notablemente en el primer trimestre, lo que indica que hemos dado un paso adelante después de un 2023 muy desafiante”, dijo. Pero advirtió que el “pronóstico de hoy sigue sujeto a una alta incertidumbre y, con dos guerras en curso no muy lejos de casa, los riesgos a la baja han aumentado”. – Economía alemana en apuros – La comisión dijo que la inflación también seguiría disminuyendo y alcanzaría el 2.1 por ciento en 2025, cerca del objetivo del dos por ciento del BCE. “Se espera que la desinflación esté impulsada principalmente por los bienes no energéticos y los alimentos, mientras que la inflación energética aumenta levemente y la inflación de servicios disminuye solo gradualmente, junto con la moderación en las presiones salariales”, dijo en un comunicado. La UE espera que el próximo año sea mejor, pero Bruselas ligeramente rebajó su pronóstico de crecimiento para la eurozona al 1.4 por ciento en 2025 desde el 1.5 por ciento anteriormente. “Esperamos una aceleración gradual en el crecimiento a lo largo de este año y el próximo, ya que el consumo privado es respaldado por la disminución de la inflación, la recuperación del poder adquisitivo y el crecimiento continuo del empleo”, dijo Gentiloni. La economía de Alemania en apuros ha sido un lastre para toda la eurozona y el pronóstico del miércoles no presentó un panorama mucho más brillante para la potencia económica del bloque. La comisión dijo que espera que Alemania crezca solo un 0.1 por ciento en 2024, una rebaja desde su pronóstico anterior del 0.3 por ciento. Aunque la segunda economía más grande de la UE, Francia, está mejorando con un crecimiento del 0.7 por ciento esperado en 2024, fue una reducción desde una predicción anterior del 0.9 por ciento. raz/ec/lth