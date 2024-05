3 Cosas que los Inversionistas Inteligentes Deben Saber Acerca de las Acciones de Super Micro Computer

Uno de los componentes más importantes de la narrativa de la inteligencia artificial (IA) son los semiconductores. Los chips de alto rendimiento, conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPUs), se utilizan para todo tipo de aplicaciones de IA generativa.

Entre los grandes nombres en el espacio de los chips se encuentra Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI). Las acciones han subido más de un 2,000% en los últimos tres años. Considerando los temas seculares que impulsan la IA y el mercado de chips en particular, Supermicro podría parecer una de las oportunidades de inversión más atractivas que existen.

Desglosemos algunos elementos importantes a explorar cuando se trata de invertir en Supermicro.

1. ¿Es Supermicro el próximo Nvidia?

Cuando se trata de GPUs, Nvidia es sin duda la fuerza más grande en el mercado en este momento. Sin embargo, hay algunas distinciones importantes que hacer entre las dos empresas.

Nvidia diseña GPUs y las vende a una amplia gama de clientes para aplicaciones en conducción autónoma, publicidad y comercio electrónico, aprendizaje automático, y más. Dada la posición dominante de Nvidia entre los desarrolladores de chips de IA, la empresa ha logrado un alto grado de poder de fijación de precios. Esto ha llevado a una combinación lucrativa de ingresos en aumento y ganancias.

Por otro lado, Supermicro es una solución de arquitectura de TI para sistemas integrados. En otras palabras, diseña los conglomerados de almacenamiento y racks de servidores donde se sitúan los chips de Nvidia.

Aunque Supermicro tiene una sólida relación con Nvidia, lo que ha desencadenado una impresionante ola de crecimiento de ingresos y ganancias, la empresa enfrenta una dura competencia de empresas como Dell Technologies, International Business Machines, Hewlett Packard Enterprises, y Lenovo.

2. El negocio no es el cohete que parece

La tabla a continuación ilustra las estimaciones de consenso para los ingresos y ganancias por acción (EPS) de Supermicro en los próximos años. Al observar las métricas financieras a continuación, es difícil desanimarse con la empresa. Estas proyecciones de crecimiento son impresionantes y muy probablemente puedan continuar aún más a medida que la IA se vuelva cada vez más prolífica.

Estimaciones de Ingresos de SMCI para el Año Fiscal Actual

Sin embargo, veo algunos riesgos cuando se trata de Supermicro. Francamente, si bien la empresa proporciona un servicio importante en el ámbito de la IA, las soluciones de almacenamiento son relativamente comoditizadas.

Al final del día, la arquitectura de TI es un negocio de hardware de bajo margen. Esto se puede ver en el gráfico a continuación, ya que las inversiones crecientes en gastos de capital (capex) están afectando los márgenes operativos de Supermicro. Si estas tendencias continúan, el flujo de caja libre de Supermicro y su perfil general de liquidez podrían estar en riesgo a largo plazo.

Margen de Beneficio Bruto de SMCI (Trimestral) Gráfico

3. Supermicro tiene una valuación premium

El gráfico a continuación compara Supermicro con algunos de sus competidores en términos de precio-ganancias (P/E). Se puede argumentar que la valuación premium de la empresa está justificada porque los ingresos de Supermicro están creciendo en exceso del 100% anual de forma consistente. La empresa también continúa elevando las proyecciones futuras.

Sin embargo, la disparidad entre Supermicro y sus competidores es demasiado difícil de pasar por alto. Dell y IBM, en particular, son negocios diversificados, con sistemas integrados que representan solo uno de los muchos servicios. Si bien ninguna de las empresas está creciendo en niveles comparables a Supermicro, la magnitud del descuento en los múltiplos de valuación es cuestionable.

Además, es probable que Nvidia enfrente un número creciente de competidores más pronto que tarde. La competencia directa de Advanced Micro Devices e Intel ya está aquí. Además, conglomerados tecnológicos importantes, como Meta Platforms y Amazon, también están desarrollando sus propios chips internamente.

En este punto, es demasiado difícil saber con certeza si el aumento de la opcionalidad en el espacio de GPU ayudará o perjudicará a Supermicro. Pero considerando la competencia existente y el número creciente de nuevos chips propietarios que ingresan al mercado, sospecho que, incluso si Supermicro establece relaciones con estos nuevos jugadores, vendrá a un costo elevado.

Más específicamente, es probable que Supermicro necesite seguir invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para construir clústeres especiales para cada nuevo cliente potencial. Además, la empresa casi con toda seguridad competirá con otros proveedores de soluciones de arquitectura de TI en cuanto al precio. En cualquier escenario, me resulta difícil ver cómo Supermicro expandirá márgenes y flujo de caja.

Creo que el espacio de los chips, en general, es una oportunidad generacional. Sin embargo, los negocios tangenciales como el de Supermicro pueden ser mejor monitoreados por ahora. Los inversionistas que buscan un crecimiento más estable y confiable podrían considerar diferentes aspectos del espacio de los chips u oportunidades de IA, en general.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Amazon, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Amazon, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool recomienda Intel y International Business Machines y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2025 $45 en Intel y llamadas cortas de mayo de 2024 $47 en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Una Oportunidad de Inversión Única en una Generación: 3 Cosas que los Inversionistas Inteligentes Deberían Saber Sobre las Acciones de Super Micro Computer fue publicado originalmente por The Motley Fool