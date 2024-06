Palestinos afectados por repetidos ataques en ‘zonas humanitarias’

Los cortes en sus pies de un golpe que sobrevivió dos semanas antes aún no habían sanado, dijo Asma Al-Sarafendi, antes de que más metralla se incrustara en la carne de su pierna durante un golpe de esta semana en una zona humanitaria designada en el sur de Gaza.

El golpe del miércoles en Al-Mawasi comenzó justo después de la medianoche, dijo Al-Sarafendi, mientras dormía con su esposo y cinco hijos – Mouna, Shorouq, Layla, Asaad y Mhamad. Fueron despertados por aviones que sobrevolaban antes de que las llamas envolvieran el área alrededor de su tienda, contó a un equipo de NBC News en Gaza.

“Gente gritando, gente en llamas, hombres sacando a los niños afuera”, dijo Al-Sarafendi, describiendo los momentos que siguieron. “Todos resultamos heridos.”

Ella y una hija sufrieron heridas de metralla, mientras que el pañuelo de otra se derritió en su piel, dijo Al-Sarafendi. Su esposo, Abu Mustapha Al-Sarafendi, llevó a su hijo y otra hija al hospital con quemaduras y heridas de metralla, agregó.

“No tengo noticias de ellos”, dijo Al-Sarafendi.

Golpe al campamento de Gaza al-Mawasi (NBC News)

Las Fuerzas de Defensa de Israel han golpeado repetidamente Al-Mawasi – una parcela inhóspita de tierra al norte de Rafah que se ha expandido en una ciudad de tiendas abarrotada – a pesar de haberla designado como una zona humanitaria segura. Una investigación de NBC News sobre siete ataques aéreos letales encontró que los palestinos fueron asesinados en áreas del sur de Gaza que el ejército israelí había designado explícitamente como zonas seguras, incluido Al-Mawasi. En mayo, 21 personas murieron en un ataque al campamento, según Reuters, un ataque que el ejército israelí negó.

Las FDI no respondieron a una solicitud de comentarios de NBC News para confirmar que habían atacado el área en Al-Mawasi el miércoles.

El viernes, otra ronda de explosiones en Al-Mawasi mató al menos a 25 personas e hirió a 50, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, una organización humanitaria, dijo que los ataques golpearon a pocos metros de sus oficinas y residencias, que están rodeadas por cientos de personas desplazadas en tiendas. “Disparar tan peligrosamente cerca de estructuras humanitarias pone en riesgo las vidas de civiles y humanitarios”, dijo el CICR en X.

El ejército israelí dijo que “no hay indicación de que un ataque haya sido llevado a cabo por las FDI” dentro de la zona humanitaria, refiriéndose al incidente del viernes, agregando que estaba bajo revisión. Según The Associated Press, las ubicaciones de las explosiones proporcionadas por la Defensa Civil en Gaza y el hospital de la Cruz Roja parecen estar justo fuera de la zona humanitaria designada de Al-Mawasi.

Testigos entrevistados por el equipo de NBC News en Gaza después del ataque del miércoles dijeron que se dispararon tiros desde un avión hacia el campamento entre la 12:30 a.m y la 1:00 a.m. Luego, unos cinco minutos más tarde, llegó un misil o bomba, que esparció metralla e incendió el campamento.

Para Al-Sarafendi, su relato de los daños y lesiones se extendió desde el caos del miércoles por la noche hasta los ataques que habían empujado a su familia a Al-Mawasi en primer lugar, ya que la regularidad constante de un ataque violento sangraba en el otro.

El 8 de junio, Al-Sarafendi, que es originaria de Rafah, se refugió en Nuseirat, en el centro de Gaza, cuando las fuerzas israelíes llevaron a cabo una operación para rescatar a cuatro rehenes, matando al menos a 270 personas, según las autoridades de salud palestinas. Cientos más resultaron heridos, incluida Al-Sarafendi. Mientras que los funcionarios palestinos no distinguen entre civiles y combatientes al informar sobre las cifras de víctimas, se informó que 64 niños murieron en el ataque.

La familia luego caminó desde Nuseirat hasta Al-Mawasi, donde su hermano había creado un espacio para su familia.

“Esta es la región humanitaria en la que nos pidieron refugiarnos”, dijo Al-Sarafendi entre lágrimas. “Mi hermano me vio, no podía creer que estuviera viva. … Me besó los pies, me abrazó y dijo, ‘Gracias a Alá que estás a salvo’.”

Antes de la guerra, Al-Mawasi era un pequeño pueblo pesquero en la costa mediterránea de Gaza. El pueblo se ha convertido en una ciudad de tiendas densamente poblada desde el inicio de la guerra, volviéndose más abarrotada a medida que algunas de las más de 1 millón de personas que se refugiaban en la cercana Rafah huían de la invasión terrestre que comenzó allí el mes pasado.

Según WAFA, la agencia de noticias palestina, al menos siete personas murieron en el golpe del miércoles y docenas resultaron heridas. Un video filmado por rescatistas y obtenido por NBC News mostraba a varias personas, aparentemente muertas, con sangre saliendo de sus bocas, siendo sacadas de un almacén mientras era envuelto en llamas.

En una morgue improvisada, Amu Mhamed Abu Amara lloraba por sus familiares, incluida su sobrina Mariam Mhamed Slimane Abu Amra, cuyo hijo por nacer, Abu Amara dijo al equipo de NBC News, había muerto con ella en el ataque.

“Ella tenía un bebé en su vientre, estaba embarazada”, dijo Abu Amara. “Estábamos seguros en Rafah, y aquí estamos desplazados y nuestras casas se han ido, nuestros hijos se han ido, no hay un lugar seguro en Gaza.”

Otra mujer evaluó los restos carbonizados de su tienda.

“Mátennos de una vez y acabemos con esto”, le dijo a NBC News.

Este artículo fue publicado originalmente en NBCNews.com