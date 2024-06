Actitudes de inversión divididas de la Generación Z por Kyla Scanlon

“

La comentarista económica Kyla Scanlon está notando una tendencia potencialmente preocupante en la perspectiva de inversión entre las generaciones más jóvenes.

“Es un mundo bifurcado,” le dijo esta semana a “ETF Edge” de CNBC.

Scanlon, de 26 años, quien se hizo conocida a través de sus videos en redes sociales sobre el mercado y la economía, explicó por qué algunos miembros de la Generación Z están ahorrando agresivamente para hitos como la jubilación, mientras que otros están tomando un enfoque mucho más relajado.

“Tienes a esas personas que están maximizando sus 401(k)s. Están haciendo todo lo posible para planificar su jubilación,” dijo. “Pero luego tienes el otro lado, que es un elemento de nihilismo financiero, donde las personas no quieren ahorrar para la jubilación. No quieren ahorrar dinero en general porque no creen que haya futuro.”

Scanlon tiene como objetivo unir las actitudes financieras divididas de la Generación Z con su nuevo libro, “¿En esta economía? Cómo funciona realmente el dinero y los mercados.”

“La educación financiera siempre será una batalla cuesta arriba, simplemente porque el dinero es un tema tan personal. Pero es importante que demos a las personas las herramientas que necesitan para comenzar en algún lugar,” dijo.

Señala al mercado de viviendas como un ejemplo principal de dónde están rezagados los jóvenes. Los Gen Z representaron solo el 3% total de compradores de vivienda en 2023, según un informe reciente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios — una estadística que Scanlon atribuye a las tasas de interés más altas.

“Definitivamente, la generación más joven quiere [la propiedad de vivienda], porque hay muchos beneficios financieros al tener equidad,” dijo. “Las personas simplemente están tratando de descubrir cómo hacerlo financieramente en este momento, considerando dónde están las tasas hipotecarias, considerando dónde han estado los precios de las viviendas. Es difícil.”

