¿No hay Vision Pro 2? Apple, danos esta actualización y déjalo así.

Apple ha reportado detenido el desarrollo del sucesor formal del Vision Pro. En su lugar, la compañía está enfocada en lanzar un producto Vision más asequible y liviano que sea más atractivo para las masas.

Ya he escrito sobre por qué pienso que esta es una buena decisión, pero la falta de un Vision Pro 2 podría significar que Apple se encuentre en una posición incómoda. ¿Qué sucede si el dispositivo Vision más económico viene con una tecnología más moderna que su compañero ‘Pro’?

Aquí está lo que Apple puede hacer para actualizar el Vision Pro sin necesidad de ofrecer un verdadero Vision Pro 2.

El problema planteado por un dispositivo Vision más barato

Cuando el dispositivo Vision más asequible de Apple se lance a finales de 2025, necesitará venir con ciertos compromisos en comparación con el Vision Pro. Según The Information, la empresa ha estado luchando para encontrar formas de reducir el costo del modelo sin perder demasiadas características clave.

Sea lo que sea que Apple termine recortando del dispositivo Vision más barato, hay un área en la que el nuevo modelo superará a su hermano: sin duda, vendrá con un procesador M4 o incluso M5.

El actual Vision Pro incluye un chip M2, que ya está dos generaciones atrás de los últimos iPad Pros y estará aún más desactualizado para finales del próximo año.

Suponiendo que Apple siga vendiendo el Vision Pro, la versión ‘Pro’ más cara tendrá un chip significativamente peor que su nuevo contraparte más barata.

Es por eso que creo que Apple podría ofrecernos un Vision Pro con especificaciones mejoradas para competir.

Vision Pro, conoce al nuevo Vision Pro con M4

El hecho de que Apple haya detenido el desarrollo del Vision Pro 2 no significa que no habrá un nuevo Vision Pro. Simplemente significa que no habrá un sucesor avanzado y verdaderamente de próxima generación del Vision Pro.

Al igual que Apple hace con las Mac, puede lanzar un nuevo procesador en el Vision Pro existente y dejar el dispositivo de otra manera sin cambios.

Piénselo: si Apple tiene la intención de vender tanto el nuevo dispositivo Vision como el Vision Pro al mismo tiempo, sería extremadamente difícil promocionar el Vision Pro con un chip de 3-4 años de antigüedad.

Pero si Apple lanzara un M4 o M5 al Vision Pro, el mismo chip que reciba el nuevo dispositivo Vision, instantáneamente agregaría años a la vida útil del producto.

Sin necesidad de gastar tiempo, dinero y esfuerzo extra en desarrollar un verdadero sucesor del Vision Pro, Apple podría mejorar el Vision Pro existente con un nuevo chip, ofrecerlo como una alternativa premium al dispositivo Vision más barato y dar por concluido el asunto.

¿Qué piensas que debería hacer Apple con el Vision Pro? Haznos saber en los comentarios.

