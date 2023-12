Palabras de Sabiduría – The New York TimesSabiduría en Palabras – The New York Times

Hay tanto revuelo sobre el fin del año y el comienzo de uno nuevo, pero la diferencia es solo un día. Me encuentro pensando mucho en esto, cómo invertimos el cambio de un nuevo año con tanto significado, pero en realidad es solo un domingo a lunes, una transición a la que no dignificamos con ceremonias las otras 51 semanas. Esta semana es trascendental. Esta semana hacemos un alboroto.

¿Qué tipo de alboroto estás haciendo? ¿Una fiesta, un encuentro, una comida favorita para cenar? ¿Tal vez en la cama a las 10 con un buen libro, que es decir que no estás haciendo mucho alboroto en absoluto, muchas gracias?

Independientemente de tus planes, es posible que le preguntes a algunas personas sobre el mejor consejo que han recibido este año. A las personas les encanta dar consejos, y cuando tienen algo que creen que es especialmente eficaz, están emocionadas de compartirlo. El consejo escuchado en Año Nuevo adquiere el aire de una bendición, una fuerte primera oración con la que comenzar un nuevo capítulo.

Le pedí a una amiga el mejor consejo que había recibido y me dijo que “comprara la caída”, a lo que pregunté torpemente si se refería a condimentos o tabaco sin humo. Ella rodó los ojos y luego me ofreció algo más de mi velocidad: “‘No’ es una oración completa,” que ya había escuchado antes, pero es un sólido lema que me alegré de escuchar de nuevo.

Esperemos que haya algo aquí que puedas usar, un lema con el que comenzar el nuevo año.

El mejor consejo que recibiste

Mantén una lista en curso de las cosas más amables que alguien te haya dicho o sobre ti. Es un salvavidas en días en los que el mundo se está aprovechando de ti. — Dave Clarke, Wauwatosa, Wis.

Si todos te están volviendo loco, entonces probablemente sienten lo mismo. — Bill Chappell, Atlanta

La vida es demasiado corta para no decirle a las personas que amas que las amas. — Abby Thomas, New Canaan, Conn.

Todos estamos ejercitando tantas cosas. Diferencia entre las bolas de cristal y las de goma, y no tengas miedo de dejar caer las bolas de goma. — Kathryn Cunningham, Carrboro, N.C.

Espera lo más posible para conseguirle a tus hijos un teléfono. — Laura LaGrone, Asheville, N.C.

En lugar de señalar a alguien, invítalos a una conversación libre de juicios con la intención de promover la comprensión. — Rita Maniscalco, Huntington, N.Y.

Cada vez que recibas una caja con algo que compraste en línea, llénala con artículos para donar. — Christina Poynter, Dimondale, Mich.

Antes de hacer algo, pregúntate: “¿Es esto algo que alguien que se ama haría?” — Cathy de la Cruz, Brooklyn, N.Y.

Tienes 73 años, ¿puedes dejar de hacer shows unipersonales? — Michael Kearns, Los Angeles

Nada bueno está pasando en tu teléfono después de las 8 p.m. — Miriam Lichtenberg, Brooklyn, N.Y.

Siente lo que tu cuerpo está diciendo y deja de tratar de pensar tus sentimientos. — Tobey Crockett, Paso Robles, Calif.

Conduce más despacio: es más seguro, menos estresante y te da tiempo para mirar a tu alrededor. — Rick Juliusson, Cowichan Station, British Columbia

Respira, pensando: “Escucho el silencio”. Exhala: “No soy el héroe de cada historia”. Inspirar: “No me liberaré solo”. Exhalar: “Soy digno de pertenecer.” — Richard Ashford, Chevy Chase, Md.

Usa un reloj. Así que recojo mi teléfono la mitad de veces. ¿Cuántas veces recoges el tuyo para verificar la hora y te distraes con 30 minutos de doomscrolling? — Jen MacNeil Danenberg, Newtown, Conn.

Hay muchas cosas que no puedo controlar, pero puedo controlar cómo respondo. No puedo controlar los pensamientos de los demás sobre mí. — Chloe Stuck, Rolla, Mo.

Sé proactivo con tu salud, haciéndote pruebas y estableciendo límites. — Mary Anderson, Bend, Ore.

Sé una fuente, no un desagüe. — Christine Clemens, Lowville, N.Y.

Simplemente haz el viaje. — Emiley Shenk, Toledo, Ohio

Un límite es algo que estableces que no requiere nada de la otra persona. De la Dra. Becky Kennedy en el podcast “Armchair Expert”. — Anna Politiski, Nueva York, N.Y.

Camina al menos un poco por el Gran Cañón; no te quedes solo en el borde. — Stephen Edgerton, Chapel Hill, N.C.

Retírate de tu trabajo, no de la vida. — Margaret Johnson, Dunedin, Fla.

LA SEMANA EN CULTURA

Misiles y drones rusos golpearon fábricas, hospitales y escuelas en toda Ucrania, matando al menos a 30 personas. Los funcionarios dijeron que fue uno de los ataques aéreos más grandes de la guerra.

El gobernador Mike DeWine de Ohio, republicano, vetó una ley que habría prohibido que los menores reciban atención médica para cambios de género.

La Corte Suprema, temerosa de remover a Donald Trump de la boleta electoral o darle un impulso, podría buscar una solución estrecha que mantenga a Trump en la carrera mientras evita preguntas de insurrección, escribe Adam Liptak.

El ejército de Israel no tenía un plan para un ataque a gran escala de Hamas, encontró una investigación del Times. Las tropas estaban tan mal organizadas el 7 de octubre que dependían de chats grupales y redes sociales para averiguar a dónde ir.

Michael Cohen, el exarreglador de Donald Trump, admitió que una reciente presentación judicial incluía citas legales falsas porque utilizó el bot de Inteligencia Artificial de Google para investigar.

CALENDARIO DE CULTURA

📺 Torneo de las Rosas (lunes): Como nativo de California, asocio el Día de Año Nuevo menos con heladas y nieve que con las flores del Desfile de las Rosas en Pasadena. Seguro, los globos gigantes son agradables. Pero ¿has visto carros alegóricos llenos de volcanes en llamas, la lava hecha de perennes rojo-anaranjados? ABC, NBC y Peacock televisarán el 135º desfile anual. ESPN seguirá con el Tazón de las Rosas.

📚 The Storm We Made (martes): Enero puede resultar seco, melancólico y seguramente aún sacudiendo agujas de pino de la alfombra. ¿Una forma favorita de inyectar emoción en esa apatía después de las fiestas? Espionaje. La primera novela histórica de Vanessa Chan, ambientada en los años 30 y 40, se centra en una madre malaya de tres hijos. Seducida por la promesa de un Asia para los asiáticos, ve esa promesa romperse durante la ocupación japonesa.