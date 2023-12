Carta de Canadá: Restaurantes que son Instituciones Locales, Según los Lectores

La situación es difícil en este momento para muchos restaurantes. La inflación mundial de alimentos ha incrementado, en algunos casos, los costos de los ingredientes utilizados en las cocinas de restaurantes más allá de la capacidad de estos negocios para subir sus precios en el menú. En enero, el gobierno comenzará a cobrar intereses sobre los préstamos de emergencia que mantuvieron muchos de ellos en funcionamiento durante la pandemia. Y el reclutamiento de personal sigue siendo difícil en muchas áreas. Una encuesta de julio realizada por Restaurants Canada, un grupo de presión, estimó que el 33 por ciento de los restaurantes estaban operando con pérdidas, en comparación con el 7 por ciento antes de la pandemia.

Como mencionamos anteriormente, los restaurantes considerados instituciones pueden no ofrecer una decoración impresionante o lo último en cocina (aunque algunos sí lo hacen), y muchos están en lugares menos acogedores. Pero a menudo forman parte de las rutinas de las personas o son los lugares a los que la gente regresa cuando visita su ciudad natal.

A continuación se presentan algunos de los favoritos que nos enviaron.

Nuestros mejores deseos a todos ustedes para el 2024.

Las siguientes presentaciones han sido editadas para mayor claridad y extensión.

Les Fougères en Chelsea, Quebec

“La comida es deliciosa, con porciones generosas, bellamente presentada y servida por un excelente personal, generalmente con presencia, personalidad y experiencia. En cuanto a ser una institución, Les Fougères es la definición. Nunca han vacilado en su apoyo a su comunidad y a la comunidad más allá. No puedo empezar a enumerar las buenas causas que han apoyado. En cuanto a celebridades, demasiadas para nombrar han pasado por sus puertas, y a menudo tarde en la noche”.

– David Maitland, Chelsea, Quebec

John’s Family Diner en Ottawa

“Resulta que mi paseo matutino de hoy me llevó al John’s Family Diner por la calle Wellington a por mi habitual: dos huevos sobre fácil, bacon de peameal, frijoles, tostadas de trigo y café. A las 10 a. m. Había mucha gente en el lugar. Hay muchas mesas pequeñas, así que no te sientes incómodo sentado solo. Sientes que te unes a tu familia extendida”.

– Brian Gold, Ottawa

Little Bavaria Restaurant en Port Alberni, Columbia Británica

“Han pasado varios años desde mi último viaje a la isla de Vancouver, pero un amigo de Comox comió allí recientemente (habiendo crecido en Port Alberni y sabiendo que era el lugar para reunirse con viejos amigos) y elogiaba sus muchas virtudes: excelentes schnitzels, ambiente agradable, servicio atento pero no intrusivo. Desde la calle, de ninguna manera es impresionante y nunca adivinarías qué delicias se encuentran justo detrás de la puerta”.

– Rita Legros, Londres, Inglaterra

The Armview Restaurant and Lounge en Halifax

“Vivo en el oeste de Halifax, y durante 70 años, The Armview Restaurant and Lounge ha sido un elemento básico en el vecindario. La decoración del diner es en su mayor parte original con algunas actualizaciones, junto con el menú, que todavía ofrece favoritos de toda la vida como hígado con cebolla (aunque sospecho que no es el plato más popular del menú). El bifé y papas fritas es el favorito de mi grupo, y las hamburguesas siempre son un éxito. Los clientes son un grupo diverso de personas no solo del vecindario sino también de toda la ciudad”.

– Christa Hornberger, Halifax

Nick’s Steakhouse en Calgary

“La institución restaurantera en Calgary que se me viene a la mente de inmediato es Nick’s Steakhouse. Ha estado allí desde la década de 1970 (una época de interiores de madera marrón oscuro y ventanas de vidrio manchado de amarillo). Nick’s está convenientemente ubicado entre la Universidad de Calgary, el Estadio McMahon, Motel Village y una parada de transporte público. Mis padres solían ir allí cuando estaban en la universidad, y nosotros también vamos allí, sobre todo para la pizza de placer culpable de masa gruesa”.

– Caitlind Brown, Calgary

The Bruce en Kincardine, Ontario

“He comido aquí durante los últimos ocho años y nunca he tenido una mala comida. Es una comida típica de pub: bifé, hamburguesas, pescado con papas fritas, con algunos platos interesantes agregados. (¡Su bagre a la parrilla estilo cajún es delicioso!) La gran atracción, además de la comida excelente, es la ubicación, en una colina con vista al faro de la ciudad y al lago. Cada verano, su popular patio al aire libre está repleto de gente que quiere disfrutar de sus bebidas mientras observa una magnífica puesta de sol”.

– Lee Evans, Neustadt, Ontario

Los canadienses no pueden recibir asistencia médica para morir si su única condición médica es una enfermedad mental. Pero eso podría cambiar en marzo.

A pesar de las recientes tensiones políticas con la India, Canadá sigue siendo un gran atractivo para los estudiantes internacionales. En Timmins, un pueblo del norte de Ontario, el 82 por ciento de los estudiantes de un colegio público son extranjeros, casi todos de la India, escribe Norimitsu Onishi.

Dos canadienses figuran en la lista de los Perfiles Sabatinos favoritos del 2023 de The Times.

Elaine Glusac, la columnista detrás de la serie Frugal Traveler de The Times, ofrece algunos consejos sobre cómo llevar a toda la familia a esquiar sin arruinarse.

Para los ricos, poseer una isla privada es el máximo símbolo de estatus. “La idea de tener tu propia isla realmente encaja en ese espíritu emprendedor americano”, dijo Chris Krolow, el director ejecutivo canadiense de un sitio web de bienes raíces que lista islas privadas. Posee 13 en Canadá, Belice y Fiji.

Originario de Windsor, Ontario, Ian Austen se educó en Toronto, vive en Ottawa y ha informado sobre Canadá para The New York Times durante más de dos décadas.

Vjosa Isai es reportera e investigadora de The New York Times en Toronto.

