¡Elimina ahora estas 13 aplicaciones de Android que pueden tomar el control de tu teléfono!

Aquí vamos de nuevo. El equipo de investigación de McAfee Mobile Research (a través de BGR) ha descubierto 25 aplicaciones que contenían el malware Xamalicious. Algunas de estas aplicaciones se instalaron directamente desde la Google Play Store y Google las eliminó incluso antes de que McAfee divulgara públicamente sus nombres. La mayoría de las aplicaciones infectadas con Xamalicious se encuentran en las siguientes categorías: juegos, salud, horóscopo y productividad. Si no crees que Apple esté en contra de la carga lateral por razones de seguridad y simplemente no quiera perderse la recaudación del 30% de impuestos de Apple, lee esto lentamente. Mientras Google eliminó las aplicaciones infectadas con Xamalicious de la Play Store, McAfee dice que la mayoría de las aplicaciones todavía están disponibles en tiendas de aplicaciones de terceros para Android. Volviendo a comentarios hechos por el fallecido Steve Jobs, Apple ha dejado claro que permitir que las aplicaciones se instalen externamente saca estas aplicaciones de la mirada de Apple, lo que le impide mantener aplicaciones infectadas fuera de tu iPhone. Fin del sermón.

Esta aplicación de Android infectada con malware Xamalicious se ha instalado más de 10,000 veces

Las aplicaciones infectadas con el malware Xamalicious utilizan “ingeniería social” para obtener privilegios de accesibilidad que permiten que el dispositivo del usuario se comunique con un servidor de comando y control sin que el propietario del dispositivo lo sepa. En ese momento, se descarga un segundo paquete en el teléfono que “toma el control total del dispositivo y potencialmente realiza acciones fraudulentas como hacer clic en anuncios, instalar aplicaciones, entre otras acciones financieramente motivadas sin el consentimiento del usuario”.

Si bien las aplicaciones infectadas ya no están disponibles en la Play Store, si ya instalaste las aplicaciones, debes desinstalarlas inmediatamente. Las 13 aplicaciones eliminadas de la Google Play Store incluyen: Horóscopo esencial para Android – 100,000 descargas Editor de piel 3D para PE Minecraft – 100,000 descargas Logo Maker Pro – 100,000 descargas Repetidor de clic automático – 10,000 descargas Calculadora fácil de calorías – 10,000 descargas Extensor de volumen de sonido – 5,000 descargas LetterLink – 1,000 descargas NUMEROLOGÍA: HORÓSCOPO PERSONAL Y PREDICCIONES NUMÉRICAS – 1,000 descargas Step Keeper: Podómetro fácil – 500 descargas Rastrea tu sueño – 500 descargas Amplificador de volumen de sonido – 100 descargas Navegador astrológico: Horóscopo diario y tarot – 100 descargas Calculadora universal – 100 descargasTres de las aplicaciones se han instalado más de 100,000 veces y dos tienen más de 10,000 instalaciones. Así que hazte un favor y revisa tus aplicaciones para asegurarte de que no tienes ninguno de estos títulos en tu teléfono Android. Es posible que tengas malware en tu teléfono Android si notas que tu teléfono se calienta en momentos inapropiados y tu batería se agota demasiado rápido. El malware Xamalicious se utiliza para convertir tu teléfono en un dispositivo para ganar dinero para ciberdelincuentes. No dejes que esto suceda en tu teléfono. Todo lo que tienes que hacer es escanear la lista de aplicaciones instaladas en tu dispositivo Android en busca de los 13 títulos mencionados anteriormente. Si hay alguna coincidencia, desinstala esas aplicaciones inmediatamente.