Dinamarca prohíbe quemar el Corán – The New York Times

Después de una serie de quemas de Corán en Escandinavia que causaron conmoción en las comunidades musulmanas, Dinamarca prohibió el jueves el “tratamiento inadecuado” de textos religiosos en público.

Según una nueva ley aprobada por el Parlamento, aquellos que sean declarados culpables del delito pueden ser multados o condenados a hasta dos años de prisión.

“Las quemas del Corán deben detenerse”, dijo el Ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, quien presentó la ley, en Instagram el jueves. “Debemos proteger la seguridad de Dinamarca y de los daneses”.

La profanación del Corán ahora está prohibida tanto en el espacio público como en privado si el acto es grabado y distribuido.

Al igual que Suecia, Dinamarca en los últimos meses ha luchado por equilibrar su arraigado compromiso con la libertad de expresión contra la ira y la conmoción que las quemas han causado en países de mayoría musulmana, cuyos gobiernos han condenado los actos. Los gobiernos tanto de Suecia como de Dinamarca han dicho que el riesgo de ataques terroristas ha aumentado en los últimos meses.

Con sentimientos antiinmigrantes y anti-musulmanes generalizados, ha habido más de 500 manifestaciones en Dinamarca en los últimos meses, incluidas algunas donde se quemó el Corán, dijo el Sr. Hummelgaard.

Un pequeño grupo de nacionalistas en Dinamarca que se filmaron a sí mismos quemando lo que dijeron que era un Corán, y al menos dos profanaciones públicas del Corán en Suecia, provocaron agresiones a las embajadas de ambos países en Irak y llevaron a que sus diplomáticos fueran convocados por las autoridades iraníes.

Las autoridades danesas dijeron que las quemas pusieron al país en una situación diplomática difícil, y que el gobierno no podía quedarse de brazos cruzados. Llamaron a la ley una intervención específica destinada a proteger la seguridad de los daneses en el extranjero y en casa.

“El nivel de amenaza terrorista contra Dinamarca es alarmantemente alto”, dijo un portavoz del partido Moderados, que forma parte del gobierno de coalición. “Esta ley se introduce por necesidad, no por deseo”.

Pero la medida fue criticada duramente por opositores, incluido el partido Liberal Alliance de derecha. Steffen Larsen, un legislador de la Alianza Liberal, dijo durante un acalorado debate en el Parlamento el jueves que era un producto de “corrección política” y que estaba “diseñado para reprimir la libertad de expresión y la libertad artística”.

La medida, dijo el Sr. Larsen, “no es algo de lo que enorgullecerse”.

Nina Palesa Bonde, jueza suplente en el Tribunal de Distrito de Copenhague, también criticó la prohibición, argumentando en las redes sociales que protegía un texto que “se utiliza como sentencia de muerte para mujeres, judíos, homosexuales en muchos países”.

El Sr. Hummelgaard ofreció garantías de que la nueva ley no prohíbe la crítica a la religión o dibujos satíricos. Pero dijo que, si bien debería permitirse un amplio espacio para la crítica religiosa, “destruir libros no es una forma muy inteligente de criticar algo que no te gusta”.

El gobierno sueco también está investigando formas de prevenir la quema del Corán, incluida la ampliación de una ley existente de orden público que permitiría a la policía denegar un permiso de manifestación con el argumento de que podría representar una amenaza para la seguridad de Suecia, dijo Nils Funcke, experto en libertad de expresión con sede en Estocolmo.

Christina Anderson contribuyó a este informe.