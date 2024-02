Padres de dos niñas que sobrevivieron a un incendio en un dormitorio que mató a 20 en Guyana demandan al gobierno. (Translate to Spanish: Padres de dos niñas que sobrevivieron a un incendio en un dormitorio que mató a 20 en Guyana demandan al gobierno)

GEORGETOWN, Guyana (AP) — Los padres de dos adolescentes que sobrevivieron a un incendio que mató a 20 personas en un dormitorio de una escuela secundaria para niñas indígenas el año pasado han demandado al gobierno, acusando a las autoridades de negligencia.

La demanda busca más de $50,000 para cada una de las dos niñas de 14 años no identificadas que fueron rescatadas por las autoridades y los residentes que desafiaron el fuego en el dormitorio de Mahdia cerca de la frontera con Brasil en mayo pasado, según documentos compartidos por los abogados con los reporteros el miércoles por la noche.

Los investigadores han dicho que el incendio fue provocado deliberadamente por una estudiante que estaba molesta porque le confiscaron su teléfono móvil.

El abogado Eusi Anderson acusó al gobierno de no equipar adecuadamente la escuela con el equipo contra incendios requerido, de no capacitar adecuadamente al personal en métodos de escape y gestión de emergencias, y de no proporcionar rutas de salida marcadas y bien iluminadas, extintores de incendios y otros equipos de emergencia.

No se ha fijado ninguna fecha para audiencias preliminares.

Anderson también afirmó en la demanda que las niñas sufrieron quemaduras corporales graves, inhalación de humo y trauma mental después de presenciar la muerte de 19 mujeres y un niño que murieron atrapados en el edificio con rejas de hierro mientras los administradores del dormitorio se apresuraban a localizar las llaves de las puertas cerradas con llave.

Una de las niñas dijo en su declaración que todavía tiene graves problemas para dormir y “dificultad para comunicarse y relacionarse con sus compañeros”.

Anderson argumentó que el gobierno es totalmente responsable del incendio mortal ya que las niñas estaban bajo su cuidado en todo momento.

El Fiscal General de Guyana, Anil Nandlall, fue nombrado como el acusado principal en el caso. Dijo que no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios.

En julio pasado, el gobierno de Guyana dijo que pagaría $25,000 a los padres de cada una de las 20 personas que murieron en el incendio.

La demanda llega aproximadamente un mes después de que una comisión designada por el gobierno para investigar el incendio fatal culpó en parte a las autoridades por operar el dormitorio sin sistemas de emergencia adecuados.

La comisión declaró en su informe que “no había sistema de alarma contra incendios, no había sistema de detección de incendios, no había letreros de salida y no había sistema de detección de humo. Solo se proporcionaron tres extintores de incendios en los edificios y se vieron rejas en todas las ventanas”.

Las autoridades han dicho que las rejas eran necesarias para evitar que las niñas escaparan y socializaran con los mineros ricos de oro y diamantes que trabajaban cerca.

La comisión recomendó que el gobierno mejore la seguridad en los dormitorios, incluida la instalación de extintores y sistemas de rociadores.

Los dormitorios escolares son ampliamente utilizados en el interior rural de Guyana para atender a niños de regiones montañosas y selváticas distantes que no pueden regresar a casa al final del día escolar y volver a tiempo al día siguiente.

____

Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america