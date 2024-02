Estados Unidos examinó las acusaciones de vínculos de carteles con aliados del presidente de México.

Autoridades estadounidenses pasaron años investigando denuncias que afirmaban que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron y recibieron millones de dólares de cárteles de drogas después de que este asumiera el cargo, según registros estadounidenses y tres personas familiarizadas con el asunto.

La investigación, de la que no se ha informado previamente, descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre miembros poderosos de cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al presidente mientras este gobernaba el país.

Sin embargo, Estados Unidos nunca abrió una investigación formal contra el Sr. López Obrador, y las autoridades que participaron finalmente archivaron la indagación. Concluyeron que el gobierno de EE. UU. tenía poco interés en perseguir denuncias contra el líder de uno de los principales aliados de América, dijeron las tres personas que conocen el caso, que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

El presidente López Obrador calificó las denuncias de “completamente falsas” en respuesta a preguntas de The New York Times el jueves. Dijo que la noticia de la investigación no afectaría “de ninguna manera” la relación de México con Estados Unidos, pero agregó que esperaba una respuesta del gobierno estadounidense.

“¿Esto disminuye la confianza que el gobierno de México tiene en Estados Unidos?”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa regular y agregó: “El tiempo lo dirá”.

Los cárteles de drogas han infiltrado durante mucho tiempo al Estado mexicano, desde los niveles más bajos hasta las altas esferas del gobierno. Sobornan a la policía, manipulan a alcaldes, cooptan a altos funcionarios y dominan amplias áreas del país.

Sin embargo, aunque los recientes esfuerzos de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y asociados del Sr. López Obrador, no encontraron conexiones directas entre el propio presidente y organizaciones criminales.

Las autoridades estadounidenses declinaron hacer comentarios.

Gran parte de la información recopilada por los funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y a veces resultan ser incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de drogas, y no estaba claro cuánto de lo que los informantes les contaron fue confirmado de manera independiente.

Por ejemplo, los registros muestran que un informante le dijo a los investigadores que uno de los confidentes más cercanos del Sr. López Obrador se reunió con Ismael Zambada García, un importante líder del cártel de drogas de Sinaloa, antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018.

Una fuente diferente les dijo que después de la elección del presidente, uno de los fundadores del violento cártel de Zetas pagó $4 millones a dos aliados de López Obrador con la esperanza de ser liberado de la cárcel.

Los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles de la droga tenían videos de los hijos del presidente recogiendo dinero de la droga, según los registros.

López Obrador negó todas las acusaciones hechas por los informantes.

Los funcionarios estadounidenses también rastrearon independientemente pagos de personas que creían que eran operativos de cárteles a intermediarios de López Obrador, dijeron dos de las personas familiarizadas con la investigación.

Al menos uno de esos pagos, dijeron, se realizó al mismo tiempo que López Obrador viajó al estado de Sinaloa en 2020 y se reunió con la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido popularmente como El Chapo y que actualmente está cumpliendo una condena de cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos.